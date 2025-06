Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3101f120-4dde-4bce-a6e5-ed6284cc23ba","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hitel nem tartozás, a különadók nélkül minden rendben lenne, hiszen enni kell, és az ételhez műtrágya kell – nyilatkozta a csődközelbe került műtrágyakirály, Bige László.","shortLead":"A hitel nem tartozás, a különadók nélkül minden rendben lenne, hiszen enni kell, és az ételhez műtrágya kell –...","id":"20250605_Bige-Laszlo-El-kellene-donteni-ki-az-aki-ehen-hal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3101f120-4dde-4bce-a6e5-ed6284cc23ba.jpg","index":0,"item":"97b49d1c-2614-4e45-a437-5eaaacd30610","keywords":null,"link":"/zhvg/20250605_Bige-Laszlo-El-kellene-donteni-ki-az-aki-ehen-hal","timestamp":"2025. június. 05. 08:25","title":"Bige László: El kellene dönteni, ki az, aki éhen hal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcd4046-dbc1-4af6-be99-a063247e4e75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Játék pénzzel csaltak ki egy húszezrest az áldozatból, késes fenyegetés lett a történet vége.","shortLead":"Játék pénzzel csaltak ki egy húszezrest az áldozatból, késes fenyegetés lett a történet vége.","id":"20250604_Babakocsi-lopas-penz-Budapest-fovaros-rablas-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcd4046-dbc1-4af6-be99-a063247e4e75.jpg","index":0,"item":"c06d9fc8-3846-4dc6-b54a-ca2f15c75a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Babakocsi-lopas-penz-Budapest-fovaros-rablas-kerulet","timestamp":"2025. június. 04. 09:23","title":"Babakocsis üldözésbe torkollott egy rablás a Népligetnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706897a3-7db7-4354-8557-f909b600dab2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A következő napokban a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 35-37 fokot is.","shortLead":"A következő napokban a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 35-37 fokot is.","id":"20250604_hoseg-riasztas-orszagos-tisztifoorvos-hungaromet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/706897a3-7db7-4354-8557-f909b600dab2.jpg","index":0,"item":"3a77934c-d6aa-44e7-b94b-9f19c717e51c","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_hoseg-riasztas-orszagos-tisztifoorvos-hungaromet-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 15:50","title":"Olyan hőség jön, hogy riasztást adott ki az országos tiszti főorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abca5a62-7bf0-4e8e-bea8-18b2d45e3c93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Váratlan helyről jöhet a megoldás: egy kis génmódosítás kellett csak ahhoz, hogy a muslicák is rácsússzanak a kokainra, és ezzel egy fontos „eszköz” kerüljön a kutatók kezébe. ","shortLead":"Váratlan helyről jöhet a megoldás: egy kis génmódosítás kellett csak ahhoz, hogy a muslicák is rácsússzanak a kokainra...","id":"20250603_ecetmuslicak-genmodositas-kokainfuggoseg-kezelese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abca5a62-7bf0-4e8e-bea8-18b2d45e3c93.jpg","index":0,"item":"e08f0690-8af7-4a65-b4a6-b471b2cad730","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_ecetmuslicak-genmodositas-kokainfuggoseg-kezelese-kutatas","timestamp":"2025. június. 03. 20:03","title":"Kokaint adtak a muslicáknak, és ez áttörést hozhat a drogfüggőség elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az erről szóló kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Az erről szóló kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben.","id":"20250604_rakosrendezo-kiemelt-beruhazas-magyar-kozlony-kormanyrendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b.jpg","index":0,"item":"03f1db2b-0b08-4514-93a5-6c488d260fc1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250604_rakosrendezo-kiemelt-beruhazas-magyar-kozlony-kormanyrendelet","timestamp":"2025. június. 04. 22:02","title":"Kiemelt beruházássá nyilvánították Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1451621-5454-4b23-bd5e-78c0e0369c31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"10 helyett 5 év után igényelhető állampolgárságról és erősebb munkavállalói jogokról is szavazhatnak vasárnap az olaszok. 