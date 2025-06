Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86e23344-a2c4-4715-a8c0-2f5ff7528776","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Nagy Márton voltaképpen a pár éve csendben elhalt reptérvasút-projekt felélesztését jelentette be. Egy fontos különbséggel: a beruházás legalábbis részben koncesszióban valósulna meg. A miniszter szerint logikus volna a kínai beruházók bevonása. Fatális véletlen: Mészáros Lőrinc és kínai partnerei épp jókor végeznek a Budapest–Belgráddal.","shortLead":"Nagy Márton voltaképpen a pár éve csendben elhalt reptérvasút-projekt felélesztését jelentette be. Egy fontos...","id":"20250604_ferihegy-vasut-kina-meszaros-budapest-belgrad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86e23344-a2c4-4715-a8c0-2f5ff7528776.jpg","index":0,"item":"5d6d7602-f5a7-40ac-9f8c-e6d68ac03a47","keywords":null,"link":"/360/20250604_ferihegy-vasut-kina-meszaros-budapest-belgrad","timestamp":"2025. június. 04. 06:45","title":"A ferihegyi gyorsvasút lesz az új Budapest–Belgrád?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860f2c7d-5a94-432a-ba2d-6d304122c43c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Négyszeres termelékenységnövekedéssel és 56 százalékos bérprémiummal jár együtt a mesterséges intelligencia térnyerése – olvasható ki a PwC friss elemzéséből.","shortLead":"Négyszeres termelékenységnövekedéssel és 56 százalékos bérprémiummal jár együtt a mesterséges intelligencia térnyerése...","id":"20250605_pwc-mesterseges-intelligencia-global-ai-jobs-barometer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860f2c7d-5a94-432a-ba2d-6d304122c43c.jpg","index":0,"item":"eb418b94-1fb3-4bd5-840d-aaf720c8b68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_pwc-mesterseges-intelligencia-global-ai-jobs-barometer-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 11:47","title":"56%-kal nagyobb fizetést kap, aki ezt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hazai Edit Rozáliának nem voltak üzleti érdekeltségei, mielőtt megjelent a kormány által újraosztott piacon.","shortLead":"Hazai Edit Rozáliának nem voltak üzleti érdekeltségei, mielőtt megjelent a kormány által újraosztott piacon.","id":"20250603_schadl-edesanyja-felszamolo-cegek-protrust-paladino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318.jpg","index":0,"item":"574c8192-42b7-4035-87f9-adfe6364872e","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_schadl-edesanyja-felszamolo-cegek-protrust-paladino","timestamp":"2025. június. 03. 15:37","title":"Schadl György édesanyjának felszámolócégei húszmilliós nyereséget termeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2823259-d469-4d07-a1e5-c33d87ad7317","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy igazán kirívó sebességtullépés 8000 euróba is kerülhet. ","shortLead":"Egy igazán kirívó sebességtullépés 8000 euróba is kerülhet. ","id":"20250605_DGorogorszag-tobbezer-euros-buntetesek-gyorshajtasert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2823259-d469-4d07-a1e5-c33d87ad7317.jpg","index":0,"item":"c4b45436-062a-4700-9483-6ad3b5a5d655","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_DGorogorszag-tobbezer-euros-buntetesek-gyorshajtasert","timestamp":"2025. június. 05. 06:54","title":"Drasztikusan emelik a közlekedési bírságokat Görögországban: jönnek a többezer eurós büntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b558c46a-45f1-4f58-bea0-996587060625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori katolikus pap, aki maga is szexuális zaklatás áldozata volt, felháborodását fejezte ki a kormányközeli lap „miniszoknyás” felhívása kapcsán.","shortLead":"Az egykori katolikus pap, aki maga is szexuális zaklatás áldozata volt, felháborodását fejezte ki a kormányközeli lap...","id":"20250605_Hodasz-Andras-mozgalmat-inditana-a-Metropol-szexualis-zaklatasra-buzdito-cikke-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b558c46a-45f1-4f58-bea0-996587060625.jpg","index":0,"item":"1ed4f2ef-ea77-4644-bbef-33a0be4cd287","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Hodasz-Andras-mozgalmat-inditana-a-Metropol-szexualis-zaklatasra-buzdito-cikke-miatt","timestamp":"2025. június. 05. 11:17","title":"Hodász András mozgalmat indítana a Metropol szexuális zaklatásra buzdító cikke miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836c4b4-7b2d-40db-9f44-6b9006bb6d30","c_author":"HVG","category":"360","description":"A műanyagok közismerten lassú lebomlása fényében ígéretes egy japán kutatók által létrehozott olyan új műanyag, ami éppen annyira erős, mint jelenlegi alternatívái, viszont igen könnyen lebomlik, méghozzá veszélytelen vegyületekre.","shortLead":"A műanyagok közismerten lassú lebomlása fényében ígéretes egy japán kutatók által létrehozott olyan új műanyag, ami...","id":"20250603_hvg-tartos-muanyag-konnyen-lebomlik-sos-viz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5836c4b4-7b2d-40db-9f44-6b9006bb6d30.jpg","index":0,"item":"d5577dc7-6df1-4fe1-b40c-cab1749c024b","keywords":null,"link":"/360/20250603_hvg-tartos-muanyag-konnyen-lebomlik-sos-viz","timestamp":"2025. június. 03. 16:00","title":"A most feltalált műanyag ugyanolyan tartós, de ha kell, akkor másnap reggelre lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta, ez milyen nehézségeket okozna a magyar gazdaságnak.","shortLead":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar...","id":"20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f.jpg","index":0,"item":"a1e9e540-c7d6-48bb-a8cb-16e1c6bda2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"Trump védelmi minisztere olyan NATO-kiadás-növekedést helyezett kilátásba, amely Orbán szerint tüdőlövéssel ér fel a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01212c11-9553-4d1d-9621-b673f73f27bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mahmud Ahmadinezsád a fenntarthatóságról beszélt, és a rektorral is találkozott.","shortLead":"Mahmud Ahmadinezsád a fenntarthatóságról beszélt, és a rektorral is találkozott.","id":"20250604_nke-mahmud-ahmadinezsad-deli-gergely-irani-elnok-holokauszttagado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01212c11-9553-4d1d-9621-b673f73f27bf.jpg","index":0,"item":"cffd51e5-9532-479d-9a66-9b7741313239","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_nke-mahmud-ahmadinezsad-deli-gergely-irani-elnok-holokauszttagado","timestamp":"2025. június. 04. 14:04","title":"Ismét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adott elő a holokauszttagadó volt iráni elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]