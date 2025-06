Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20a14efb-1114-4ea2-8823-30ef0d1a1950","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cara Piper a barátjával együtt szeretett volna nyaralni menni, erre pedig fejenként 130 fontot, vagyis nagyjából 62 ezer forintot áldoztak egy brit oldalon. A meglepetés tényleg nem maradt el.","shortLead":"Cara Piper a barátjával együtt szeretett volna nyaralni menni, erre pedig fejenként 130 fontot, vagyis nagyjából 62...","id":"20250605_utazas-nyaralas-zsakbamacska-lotto-wowcher-cara-piper-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a14efb-1114-4ea2-8823-30ef0d1a1950.jpg","index":0,"item":"d2bbbe12-4cf8-4c29-b753-75a653e21313","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_utazas-nyaralas-zsakbamacska-lotto-wowcher-cara-piper-video","timestamp":"2025. június. 05. 15:03","title":"Utazós zsákbamacskát vett egy 23 éves lány, kinyitáskor jött csak az igazi döbbenet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ebc7e2-eb84-42ce-8752-ce1fcd801b98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jackson először benéz Stallonéhoz Tulsába, aztán saját sorozatot kap.","shortLead":"Jackson először benéz Stallonéhoz Tulsába, aztán saját sorozatot kap.","id":"20250606_Stallone-univerzuma-tagul-Samuel-L-Jacksonra-is-szamitanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ebc7e2-eb84-42ce-8752-ce1fcd801b98.jpg","index":0,"item":"12c65e34-939c-4b37-9ffc-0f054a5fa8d4","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Stallone-univerzuma-tagul-Samuel-L-Jacksonra-is-szamitanak","timestamp":"2025. június. 06. 10:08","title":"Stallone univerzuma tágul: Samuel L. Jackson is királykodni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd449e6-8d73-450d-9ebe-d08714076d71","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő sorozatban ünnepli a jobbos választási győzelmeket Kelet-Közép-Európában és úgy állítja be, hogy ő ennek a tábornak a vezetője. De előbb még el kell végeznie a házi feladatát: jövőre le kell győznie a Tiszát – írja Bécsből a Frankfurter Allgemeine Zeitung tudósítója, Stefan Löwenstein.","shortLead":"A magyar kormányfő sorozatban ünnepli a jobbos választási győzelmeket Kelet-Közép-Európában és úgy állítja be, hogy ő...","id":"20250605_Orban-kuldetesnek-tekinti-Brusszel-bevetelet-FAZ-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdd449e6-8d73-450d-9ebe-d08714076d71.jpg","index":0,"item":"fc9afc5b-8411-417f-991a-77f648ff40d0","keywords":null,"link":"/360/20250605_Orban-kuldetesnek-tekinti-Brusszel-bevetelet-FAZ-elemzes","timestamp":"2025. június. 05. 15:30","title":"FAZ-elemzés: Orbán küldetése „Brüsszel bevétele”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. Ezek elsősorban üzleti alkalmazásban lehetnek hasznosak, így a munkát könnyíthetik meg – a kutatástól az értekezletek rögzítéséig és leiratozásáig.","shortLead":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. Ezek elsősorban üzleti alkalmazásban lehetnek hasznosak...","id":"20250605_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-uj-funkciok-uzleti-felhasznalok-felhoszolgaltatasok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"29fdeeb1-0221-4f04-a0cc-087408f250fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-uj-funkciok-uzleti-felhasznalok-felhoszolgaltatasok-kutatas","timestamp":"2025. június. 05. 10:03","title":"A munkáját még nem veszik el, de sokkal könnyebbé teszik a ChatGPT újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akik szeretnék élvezni Washington védelmét, jól teszik, ha kinyilvánítják hűségüket a trumpizmus iránt. Vége annak, hogy az Egyesült Államok terjesztette a világban a demokráciát, valamint az emberi jogok tiszteletét. Németország a sarkára áll, és végre kezdi vezetni Európát. Feltámadt a Sztálin-kultusz Oroszországban. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Akik szeretnék élvezni Washington védelmét, jól teszik, ha kinyilvánítják hűségüket a trumpizmus iránt. Vége annak...","id":"20250605_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"a36a299e-fb48-4d9c-8b8d-3cc929b2cbc3","keywords":null,"link":"/360/20250605_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 05. 11:47","title":"Wall Street Journal: Az oroszok elleni ukrán dróntámadás figyelmeztetés – az USA-nak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9cb224-49a6-468f-bf2f-24043d6a8af7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Demokrata főszerkesztője nem nevezte meg, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy ez a politikus Menczer Tamás volt.","shortLead":"Bár a Demokrata főszerkesztője nem nevezte meg, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy ez a politikus Menczer Tamás volt.","id":"20250606_bencsik-sajtoklub-eltavolitas-menczer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f9cb224-49a6-468f-bf2f-24043d6a8af7.jpg","index":0,"item":"4465b805-5b83-4922-82eb-598b38a8632d","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_bencsik-sajtoklub-eltavolitas-menczer","timestamp":"2025. június. 06. 09:37","title":"Bencsik András szerint egy politikus szólt le, hogy tegyék ki a Sajtóklubból, miután olyasmit írt róla, ami nem tetszett neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta, ez milyen nehézségeket okozna a magyar gazdaságnak.","shortLead":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar...","id":"20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f.jpg","index":0,"item":"a1e9e540-c7d6-48bb-a8cb-16e1c6bda2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"Trump védelmi minisztere olyan NATO-kiadás-növekedést helyezett kilátásba, amely Orbán szerint tüdőlövéssel ér fel a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés a blokkolt forrásokat érinti az állami szerveknél és a főváros esetében, az előterjesztések alapján tulajdonképpen lemond az állam a helyreállítási alap 10,4 milliárdjáról.","shortLead":"Az intézkedés a blokkolt forrásokat érinti az állami szerveknél és a főváros esetében, az előterjesztések alapján...","id":"20250604_Unios-kifizeteseket-es-palyazatokat-fuggeszthet-fel-a-kormany-ket-uj-rendelettervezet-szerint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95.jpg","index":0,"item":"dd429597-3e5a-4081-a072-e136ad4f62db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_Unios-kifizeteseket-es-palyazatokat-fuggeszthet-fel-a-kormany-ket-uj-rendelettervezet-szerint-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 20:16","title":"Uniós kifizetéseket és pályázatokat törölhet a kormány két új rendelettervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]