Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nőgyűlölő influenszer majdnem 150 ezer forintnak megfelelő bírsággal megúszta, de a jogosítványát is bevonták négy hónapra.","shortLead":"A nőgyűlölő influenszer majdnem 150 ezer forintnak megfelelő bírsággal megúszta, de a jogosítványát is bevonták négy...","id":"20250607_Andrew-Tate-ketszazzal-hajtott-el-az-otvenes-tabla-mellett-egy-roman-faluban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"1d247b0c-c337-40c1-a37c-2e190cf0f613","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Andrew-Tate-ketszazzal-hajtott-el-az-otvenes-tabla-mellett-egy-roman-faluban","timestamp":"2025. június. 07. 20:56","title":"Andrew Tate kétszázzal hajtott el az ötvenes tábla mellett egy román faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid szerint a Lázár János által bejelentett 10 pontos közlekedési reform az első nyári hétvégén megbukott.","shortLead":"Vitézy Dávid szerint a Lázár János által bejelentett 10 pontos közlekedési reform az első nyári hétvégén megbukott.","id":"20250607_Mindenki-megy-Balatonra-mar-a-punkosdi-hetvege-elso-napjan-osszeomlott-a-vasuti-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202.jpg","index":0,"item":"271730b3-4a46-421a-a469-520ac7ddc171","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Mindenki-megy-Balatonra-mar-a-punkosdi-hetvege-elso-napjan-osszeomlott-a-vasuti-kozlekedes","timestamp":"2025. június. 07. 14:00","title":"Mindenki megy Balatonra, már a pünkösdi hétvége első napján összeomlott a vasúti közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0d9daf-8095-4f6b-b5be-315ce1503532","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar űrhajósnak valamivel többet kell karanténban töltenie űrutazása előtt, de ez a gyakorlás miatt kapóra jön neki, bár az édesanyja „mindig lesápad” az újabb híreket hallva – mondta el egy interjúban Kapu Tibor.","shortLead":"A magyar űrhajósnak valamivel többet kell karanténban töltenie űrutazása előtt, de ez a gyakorlás miatt kapóra jön...","id":"20250608_Kapu-Tibor-gitarozni-is-fog-az-urallomason-azt-is-elmondta-mit-var-a-legjobban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c0d9daf-8095-4f6b-b5be-315ce1503532.jpg","index":0,"item":"e144c7f2-1317-400b-8642-7970bb7780c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_Kapu-Tibor-gitarozni-is-fog-az-urallomason-azt-is-elmondta-mit-var-a-legjobban","timestamp":"2025. június. 08. 13:48","title":"Kapu Tibor gitározni is fog az űrállomáson, azt is elmondta, mit vár a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint ők megérkeztek a határra, de Kijev váratlanul meggondolta magát. Az ukránok szerint ebből egy szó sem igaz.","shortLead":"Az oroszok szerint ők megérkeztek a határra, de Kijev váratlanul meggondolta magát. Az ukránok szerint ebből egy szó...","id":"20250607_Kijev-tagadja-hogy-elhalasztotta-volna-a-hetvegi-fogolycseret-es-a-holttestek-atvetelet-az-oroszoktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5.jpg","index":0,"item":"918d5025-4509-407f-b265-49e3281553d9","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_Kijev-tagadja-hogy-elhalasztotta-volna-a-hetvegi-fogolycseret-es-a-holttestek-atvetelet-az-oroszoktol","timestamp":"2025. június. 07. 18:48","title":"Kijev tagadja, hogy elhalasztotta volna a hétvégi fogolycserét és a holttestek átvételét az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e436bb0-66aa-4942-9450-eb6e5fe09446","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik légibázist már korábban is támadták. ","shortLead":"Az egyik légibázist már korábban is támadták. ","id":"20250606_az-ukran-erok-csapast-mertek-ket-orosz-repterre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e436bb0-66aa-4942-9450-eb6e5fe09446.jpg","index":0,"item":"3e36ba1d-91a3-4b18-9607-b5902467f010","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_az-ukran-erok-csapast-mertek-ket-orosz-repterre","timestamp":"2025. június. 06. 17:12","title":"Az ukránok újabb csapást mértek két orosz légibázisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dacb4726-8c4f-4907-a40c-b6729fac25cf","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az érintetteknek sok tízmilliárd dollárnyi törlesztést kell megkezdeniük az idén. Az adósságcsapda remek lehetőséget jelent Peking számára, hogy növelje politikai befolyását a csődbe jutott államok felett.","shortLead":"Az érintetteknek sok tízmilliárd dollárnyi törlesztést kell megkezdeniük az idén. Az adósságcsapda remek lehetőséget...","id":"20250607_adel-tartozasa-kinanak-egy-ovezet-egy-ut-adossagcsapda-hitelezobol-behajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dacb4726-8c4f-4907-a40c-b6729fac25cf.jpg","index":0,"item":"68d44700-3668-41a4-be7c-238d13841020","keywords":null,"link":"/360/20250607_adel-tartozasa-kinanak-egy-ovezet-egy-ut-adossagcsapda-hitelezobol-behajto","timestamp":"2025. június. 07. 15:30","title":"Behajtóként kell viselkednie Kínának, ha vissza akarja kapni pénzét a világ legszegényebb országaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9da0b5-ab72-4722-83c2-3a8013874302","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bárki megveheti annak az 1984-es Macintoshnak a replikáját, aminek mindössze 2,4 hüvelykes a kijelzője – és fut rajta az eredeti operációs rendszer is.","shortLead":"Bárki megveheti annak az 1984-es Macintoshnak a replikáját, aminek mindössze 2,4 hüvelykes a kijelzője – és fut rajta...","id":"20250607_apple-macintosh-miniatur-valtozat-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9da0b5-ab72-4722-83c2-3a8013874302.jpg","index":0,"item":"dd0f5629-ba1f-472d-a0fd-95b1cc15dd71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_apple-macintosh-miniatur-valtozat-replika","timestamp":"2025. június. 07. 16:03","title":"Megcsinálták a legendás Macintosh miniatűr változatát: alig nagyobb, mint egy Apple Watch, és működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4255125b-c2d9-4594-bfb0-3d18f20ee40d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"„Mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud” – mondta nemrég Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, amikor kormányközeli emberek luxus életviteléről kérdezték. Az urizálás nem most kezdődött, egyedül méregdrága táskákból egy hosszú idővonalat lehet felrajzolni, amit a Duma Aktuál csapata, pontosabban Ceglédi Zoltán meg is tett. Árpád fejedelemig persze nem lehet visszamenni, csak Habony Árpádig, akinek sokszázezres Gucci-táskáját éppen a szociális megszorítások ellen tüntető aktivisták előtt lóbálta. Kész szerencse, hogy nem maradt a villamoson, ahogyan Orbán Ráhel mai árfolyamon számolva 19 milliós Hermès-táskája sem. Ez KAP-nél kiverte a biztosítékot, és a java csak ezután jött. ","shortLead":"„Mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud” – mondta nemrég Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, amikor...","id":"20250607_duma-aktual-kormanyzati-luxizas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4255125b-c2d9-4594-bfb0-3d18f20ee40d.jpg","index":0,"item":"c287501c-baef-4cb6-a0cb-51afca37c029","keywords":null,"link":"/360/20250607_duma-aktual-kormanyzati-luxizas-video","timestamp":"2025. június. 07. 19:30","title":"„120 millió forintból egy egész falut kapok” – a kormányközeli luxustáskák története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]