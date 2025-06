Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először fordul elő az is, hogy novelláskötetért adnak Nemzetközi Booker-díjat. Ezt az elismerést olyan műért lehet megkapni, amely angol nyelven is megjelent. Mushtaq novelláinak főszereplői Karnataka állambeli, nehéz sorsú muszlim nők. Szeretettel Indiából sorozatunk írása.","shortLead":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először...","id":"20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5.jpg","index":0,"item":"79f18a28-247e-4fc6-9892-3c817e21e6de","keywords":null,"link":"/360/20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","timestamp":"2025. június. 10. 18:03","title":"„Mire jobban körülnéztem, már hat gyerekem volt” – először kapott Nemzetközi Booker-díjat egy eredetileg kannada nyelven írt könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8150f13-7a71-4127-ae14-a1389d946fbb","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Üzleti döntéseit néha még a hozzá legközelebb állók is ellenezték, de mindig hajthatatlan maradt, az élet pedig őt igazolta. Tóth Ildikót a Cápák közt show-ból ismerte meg az ország, a HVG-nek arról beszélt, hogyan jutott el az autókereskedéstől egy brazíliai kitérővel az ingatlankiadásig, és azt is elárulta, mi lehet a következő üzlete.","shortLead":"Üzleti döntéseit néha még a hozzá legközelebb állók is ellenezték, de mindig hajthatatlan maradt, az élet pedig őt...","id":"20250609_Toth-Ildiko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8150f13-7a71-4127-ae14-a1389d946fbb.jpg","index":0,"item":"c3e15b9b-5ce0-435b-8b6f-3d503111ead7","keywords":null,"link":"/360/20250609_Toth-Ildiko","timestamp":"2025. június. 09. 16:30","title":"„A férjem másfajta üzleti modell felé próbált terelni, sikertelenül” – Portré Tóth Ildikó ingatlanbefeketőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a523b8e0-426e-487d-b8d4-acf099d519c8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az elnöki hatalom, az alkotmány és a törvények határait feszegeti Donald Trump azzal, hogy Los Angeles utcáira küldi a katonákat. Mit üzen ellenfeleinek az elnök, akit előző mandátuma idején még sikeresen lebeszéltek a hasonló akciókról? ","shortLead":"Az elnöki hatalom, az alkotmány és a törvények határait feszegeti Donald Trump azzal, hogy Los Angeles utcáira küldi...","id":"20250610_hvg-jatek-a-tuzzel-kalifornia-vs-trump-tuntetesek-katonak-nemzeti-garda-los-angeles-illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a523b8e0-426e-487d-b8d4-acf099d519c8.jpg","index":0,"item":"3d33aed4-5745-4a26-8e51-73a1dd568e98","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-jatek-a-tuzzel-kalifornia-vs-trump-tuntetesek-katonak-nemzeti-garda-los-angeles-illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. június. 10. 14:08","title":"Trump emeli a tétet – kinek és mit üzen az elnök a Nemzeti Gárda és a tengerészgyalogosok Kaliforniába vezénylésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adaf4a96-74e6-4391-be9b-0b6032af5d8b","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Öt nyeretlen meccs után ismét győzött a magyar labdarúgó-válogatott. ","shortLead":"Öt nyeretlen meccs után ismét győzött a magyar labdarúgó-válogatott. ","id":"20250610_magyar-labdarugo-valogatott-azerbajdzsan-baratsagos-merkozes-marco-rossi-uj-taktika-felkeszules-vilagbajnoki-selejtezo-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adaf4a96-74e6-4391-be9b-0b6032af5d8b.jpg","index":0,"item":"687d8fda-9a1b-40c1-84f6-867d846b394f","keywords":null,"link":"/sport/20250610_magyar-labdarugo-valogatott-azerbajdzsan-baratsagos-merkozes-marco-rossi-uj-taktika-felkeszules-vilagbajnoki-selejtezo-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 19:53","title":"Szenvedősen, de megszakadt a magyar válogatott rossz sorozata: sovány győzelem Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","shortLead":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","id":"20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"23d516f4-a103-47c1-8860-0a71987713f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","timestamp":"2025. június. 10. 12:42","title":"„Megállunk Csornán, hogy lehessen pisilni” – mondták be az Intercityn, miután elromlottak a vécék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű fejlődésnek lehetünk szemtanúi. Digitalizáció, automatizáció, ipari és kollaborítv robotok, adatfelhasználás és mesterséges intelligencia: a mindannapjaink részei, de vajon mennyire tudjuk használni őket? Podcastunkban többek között erre a kérdésre keressünk a választ!","shortLead":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű...","id":"20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6.jpg","index":0,"item":"eb0834b1-634c-47ce-85b1-a6265d95de0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","timestamp":"2025. június. 11. 11:30","title":"Rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, de meg kell tanulni jól használni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetekig benn kell maradnia a kórházban a volt külügyminiszternek.","shortLead":"Hetekig benn kell maradnia a kórházban a volt külügyminiszternek.","id":"20250610_Jeszenszky-Geza-rosszul-lett-hetfon-ismet-korhazba-kerult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e.jpg","index":0,"item":"09c5900d-e7b9-4051-973e-3778a93b8942","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Jeszenszky-Geza-rosszul-lett-hetfon-ismet-korhazba-kerult","timestamp":"2025. június. 10. 07:33","title":"Jeszenszky Géza rosszul lett hétfőn, ismét kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","shortLead":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","id":"20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16.jpg","index":0,"item":"5c54f5d4-7c68-458c-ac00-f9a4ac0e8cdc","keywords":null,"link":"/sport/20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 10. 11:07","title":"Megdöntötték Hosszú Katinka tízéves világcsúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]