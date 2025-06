Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","shortLead":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","id":"20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"08b0f563-c095-4f77-bd99-6ccecdefce08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","timestamp":"2025. június. 10. 11:28","title":"Hiába az érdeklődés, nem derül ki, miért csak Lázár János kap osztalékot a batidai vadászkastélyt tulajdonló cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. 