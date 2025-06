Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a0b7be50-bad3-47d2-900e-17cfed2978a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Edinburgh-i Egyetem mérnökeinek innovációja a mostaninál jóval széles körbe hozhatja el a korszerű robottechnikát. Olyan puha, járni képes robotokat fejlesztettek, amelyek szinte kisétálnak a 3D-nyomtatóból. Utat nyithatnak az intelligens, elektronikus alkatrészek nélküli lágy robotrendszerek használatához.","shortLead":"Az Edinburgh-i Egyetem mérnökeinek innovációja a mostaninál jóval széles körbe hozhatja el a korszerű robottechnikát...","id":"20250611_lagy-jarni-tudo-robotok-3d-nyomtatas-olcson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b7be50-bad3-47d2-900e-17cfed2978a1.jpg","index":0,"item":"44adf69e-ae1f-44a6-9c83-08670c5e9465","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_lagy-jarni-tudo-robotok-3d-nyomtatas-olcson","timestamp":"2025. június. 11. 10:03","title":"Járni tudó négylábú robotok sétálnak ki a 3D-nyomtatóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a87401-4533-44ba-8f3d-c673b7286e4f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Ha az állam olyan kórházfejlesztést támogat, mint a miénk, azzal valójában az adófizetőknek spórol – állítja Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont Zrt. vezére. Az állami támogatás fejében a magánszolgáltatók is több népegészségügyi feladatot láthatnak el.","shortLead":"Ha az állam olyan kórházfejlesztést támogat, mint a miénk, azzal valójában az adófizetőknek spórol – állítja...","id":"20250610_hvg-csernavolgyi-istvan-maganegeszsegugy-korhazepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a87401-4533-44ba-8f3d-c673b7286e4f.jpg","index":0,"item":"46396885-d20e-43e7-8abf-3e3234aca261","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-csernavolgyi-istvan-maganegeszsegugy-korhazepites","timestamp":"2025. június. 10. 15:58","title":"„Az államnak és a betegnek is hasznos, ha a magánellátók bevonódnak az egészségügyi ellátórendszerbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da229c-2894-40b7-93bc-1e1900c79341","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hordozható játékkonzollal rukkolt elő a Microsoft: a ROG Xbox Ally – és erősebb változata, az Ally X – még 2025-ben felkerül a boltok polcaira, és nem csak a Game Passzal lehet majd használni.","shortLead":"Hordozható játékkonzollal rukkolt elő a Microsoft: a ROG Xbox Ally – és erősebb változata, az Ally X – még 2025-ben...","id":"20250610_microsoft-rog-xbox-ally-x-kezi-jatekkonzol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24da229c-2894-40b7-93bc-1e1900c79341.jpg","index":0,"item":"2549a5ef-b706-445b-86e6-ba0538ecf760","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_microsoft-rog-xbox-ally-x-kezi-jatekkonzol","timestamp":"2025. június. 10. 09:15","title":"Itt a kézi Xbox: máris riválist kap a Nintendo Switch 2, bemutatták a Microsoft-féle ROG Xbox Allyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07364e43-c31f-4539-a367-34a6835d7080","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A volt innovációs miniszternek várhatóan egy évig sem kell elviselnie, hogy nem ő gyakorolja a közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) tulajdonosi jogait a szülővárosában csaknem 70 milliárd forintból felépített autóipari tesztpálya, a ZalaZone felett. Bár az uniós elvárások miatt Palkovics László tavaly októberben lemondott a kuratóriumi elnöki posztról, a kormány most egy újabbat kreált. A jelenleg a mesterségesintelligencia-fejlesztésekért felelős kormánybiztos arról is beszélt a HVG-nek adott interjúban, hogy a kormány „brüsszelező” politikája mellett miként vennének igénybe uniós támogatásokat.","shortLead":"A volt innovációs miniszternek várhatóan egy évig sem kell elviselnie, hogy nem ő gyakorolja a közérdekű vagyonkezelő...","id":"20250610_Palkovics-Laszlo-ZalaZone-autoipari-tesztpalya-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07364e43-c31f-4539-a367-34a6835d7080.jpg","index":0,"item":"c18dc2c5-5312-4a02-ab78-c5343d97bf8d","keywords":null,"link":"/360/20250610_Palkovics-Laszlo-ZalaZone-autoipari-tesztpalya-interju","timestamp":"2025. június. 10. 06:30","title":"Palkovics László újabb kinevezés előtt: „Valószínűleg az átlagnál jobban elboldogulok a tesztpálya irányításával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55559833-2ce3-4eae-8444-4ef98c574394","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"86 éves volt.","shortLead":"86 éves volt.","id":"20250609_Elhunyt-Frederick-Forsyth-A-Sakal-napja-szerzoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55559833-2ce3-4eae-8444-4ef98c574394.jpg","index":0,"item":"be75540a-6668-4ea3-babf-e492da350b2f","keywords":null,"link":"/kultura/20250609_Elhunyt-Frederick-Forsyth-A-Sakal-napja-szerzoje","timestamp":"2025. június. 09. 19:52","title":"Elhunyt Frederick Forsyth, A Sakál napja szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cb4d48-3851-42fd-bf04-f94064613a93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész a szinte szállóigévé vált „nem gyalog” kifejezéssel posztolt egy reptéri fotót. ","shortLead":"A színész a szinte szállóigévé vált „nem gyalog” kifejezéssel posztolt egy reptéri fotót. ","id":"20250610_Nemeth-Kristof-Instagram-poszt-repter-Meszaros-Lorinc-nem-gyalog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1cb4d48-3851-42fd-bf04-f94064613a93.jpg","index":0,"item":"7bc44f2c-fb19-4212-a04a-c9b2797a175f","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Nemeth-Kristof-Instagram-poszt-repter-Meszaros-Lorinc-nem-gyalog","timestamp":"2025. június. 10. 14:58","title":"„Te eddig a kormány seggét nyaltad, úgyhogy ne mémeskedj” – beleállt egy kommentelő Németh Kristófba, miután Mészáros Lőrinctől idézett, a válasz sem maradt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07d83bc-fb78-4fe3-8c87-c3a7fd4fb3e5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elkövetőn kívül hat nő és három férfi halt meg.","shortLead":"Az elkövetőn kívül hat nő és három férfi halt meg.","id":"20250610_graz-iskolai-lovoldozes-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a07d83bc-fb78-4fe3-8c87-c3a7fd4fb3e5.jpg","index":0,"item":"5155f2e4-e5bf-486b-8572-c8215e3d55f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_graz-iskolai-lovoldozes-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. június. 10. 15:36","title":"Sajtótájékoztató a grazi lövöldözésről: a támadó az iskola tanulója volt, de nem végezte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c9d0a3-a33d-4cbd-b9e2-5a82c95d1da8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump a kemény rendpárti elnök szerepét igyekezett magára ölteni, de minden jel szerint az, hogy a Nemzeti Gárdát és a tengerészgyalogságot is kivezényelte a Los Angelesben péntek óta tüntető emberek ellen, csak eszkalálta a helyzetet.","shortLead":"Donald Trump a kemény rendpárti elnök szerepét igyekezett magára ölteni, de minden jel szerint az, hogy a Nemzeti...","id":"20250610_Los-Angeles-tuntetes-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c9d0a3-a33d-4cbd-b9e2-5a82c95d1da8.jpg","index":0,"item":"49dc0756-46f2-4df8-a20a-54024602660d","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Los-Angeles-tuntetes-galeria","timestamp":"2025. június. 10. 14:56","title":"Lángoló autók és könnygázfüst – fotókon a Los Angeles-i tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]