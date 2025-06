Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c8c932f-388a-41b8-b05c-f5ebad0f1479","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"6 hengeres biturbó benzinmotor helyett ezúttal kerekenként egy-egy villanymotor található a fedélzeten.","shortLead":"6 hengeres biturbó benzinmotor helyett ezúttal kerekenként egy-egy villanymotor található a fedélzeten.","id":"20250611_videon-a-hangtalanul-hasito-vadonatuj-elektromos-bmw-m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c8c932f-388a-41b8-b05c-f5ebad0f1479.jpg","index":0,"item":"063ecc42-91ff-4a08-a45c-c4aabd695eac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_videon-a-hangtalanul-hasito-vadonatuj-elektromos-bmw-m3","timestamp":"2025. június. 11. 06:41","title":"Videón a hangtalanul hasító vadonatúj elektromos BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff58481-84b8-469b-a6e7-567b5fa89803","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A székesfehérvári polgármester szerint ez azért lenne előnyös, mert hétfőn már nevezni kell a másodosztályú bajnokságra.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint ez azért lenne előnyös, mert hétfőn már nevezni kell a másodosztályú bajnokságra.","id":"20250612_labdarugas-szekesfehervar-fehervar-fc-cser-palkovics-andras-eladas-garancsi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eff58481-84b8-469b-a6e7-567b5fa89803.jpg","index":0,"item":"13d5f9b4-6e16-4e79-8ae8-6db495c5abb2","keywords":null,"link":"/sport/20250612_labdarugas-szekesfehervar-fehervar-fc-cser-palkovics-andras-eladas-garancsi-istvan","timestamp":"2025. június. 12. 19:22","title":"Cser-Palkovics szerint akár már pénteken átvehetik Garancsitól a Fehérvár FC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"25 százalékkal nőtt az új lakásokra kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma az első negyedévben a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Az elemzők szerint ez annak ellenére is biztató, hogy nagyon alacsony volt a bázis. Magyarország régóta sereghajtó az új lakások építésében a régióban, de fokozatosan fordulhat a trend.","shortLead":"25 százalékkal nőtt az új lakásokra kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma az első negyedévben...","id":"20250612_ingatlan-uj-lakasok-epitese-mbh-lakaspiaci-elemzes-epitoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44.jpg","index":0,"item":"e8e4b812-13b3-453a-ba04-2da591619cd2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-uj-lakasok-epitese-mbh-lakaspiaci-elemzes-epitoipar","timestamp":"2025. június. 12. 10:44","title":"Évek óta egyre kevesebb új lakás épül, de most mintha fordulna a trend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4cb860c-c250-4b37-91a1-3a85e73ad12c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ezt azoknak a trolloknak tudja be, akik jelentik őt a platformon.","shortLead":"A színész ezt azoknak a trolloknak tudja be, akik jelentik őt a platformon.","id":"20250611_Molnar-Aron-TikTok-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4cb860c-c250-4b37-91a1-3a85e73ad12c.jpg","index":0,"item":"0c23cb90-f806-4a4e-af39-8e402fe6e2ed","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Molnar-Aron-TikTok-tiltas","timestamp":"2025. június. 11. 18:37","title":"Gyűlöletkeltés miatt tiltja Molnár Áron videóit a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bizonyítékok támasztják alá, hogy Oroszország terveket dolgozott ki NATO-államok megtámadására. Trump szántszándékkal súlyosbítja a helyzetet Los Angelesben, és ordít róla, hogy szívesen lenne Amerika királya. A jelenlegi izraeli kormány a világon mindenütt veszélyt jelent a zsidók számára. Témák és vélemények a világsajtóban.","shortLead":"Bizonyítékok támasztják alá, hogy Oroszország terveket dolgozott ki NATO-államok megtámadására. Trump szántszándékkal...","id":"20250611_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d298db2e-32aa-41b3-8429-988c59732f02","keywords":null,"link":"/360/20250611_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 11. 10:03","title":"A német titkosszolgálat orosz „kis zöld emberkék” felbukkanásától tart, például Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakemberek szerint a jelenleginél sokkal nagyobb tudatosságra lenne szükség a szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatban.","shortLead":"A szakemberek szerint a jelenleginél sokkal nagyobb tudatosságra lenne szükség a szexuális úton terjedő betegségekkel...","id":"20250611_Az-elmult-tiz-evben-megduplazodott-a-szifilisszel-diagnosztizaltak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de.jpg","index":0,"item":"e0718324-b767-42c9-8fe4-56e526e2d860","keywords":null,"link":"/elet/20250611_Az-elmult-tiz-evben-megduplazodott-a-szifilisszel-diagnosztizaltak-szama","timestamp":"2025. június. 11. 09:27","title":"Az elmúlt tíz évben megduplázódott a szifilisszel diagnosztizáltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit a késési biztosítás június elsejei bevezetése óta minden más esetben összesen – tudta meg a HVG a MÁV-csoporttól. És ez még csak nem is a nagy vasúti leállás összes extra kiadása.","shortLead":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit...","id":"20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396.jpg","index":0,"item":"c773ed68-21de-4c73-b276-71498fcf993c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 13:19","title":"Sokba került az adófizetőknek a hétvégi MÁV-káosz: csak a kártérítésre elment 18 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887280e9-2370-42d0-a8b1-9f6b2521b01a","c_author":"Gyükeri Mercédesz ","category":"gazdasag","description":"Erre az évre a hazai piacon enyhe növekedésre számít a Suzuki, amely rövid távon nem tart a BYD és a BMW idén startoló gyártásától sem. A cég tavalyi eredményeit bemutató sajtótájékoztatón az is kiderült, tervezik-e tisztán elektromos autók gyártását Esztergomban.","shortLead":"Erre az évre a hazai piacon enyhe növekedésre számít a Suzuki, amely rövid távon nem tart a BYD és a BMW idén startoló...","id":"20250612_suzuki-eves-eredmeny--autogyartas-vitara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/887280e9-2370-42d0-a8b1-9f6b2521b01a.jpg","index":0,"item":"2daf530d-4685-41dc-82ce-151e38a030e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_suzuki-eves-eredmeny--autogyartas-vitara","timestamp":"2025. június. 12. 15:27","title":"Terv szerint érkezhet az első elektromos Suzuki, leállás sem fenyeget Esztergomban a kínai korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]