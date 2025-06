Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a7cde8f-75b9-4cc4-92ca-9921634856b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És nem csak a nőknek kell takarniuk magukat, amikor épp nem úsznak a férfiaknak is kötelező viselni valamit a fürdőruhán felül.","shortLead":"És nem csak a nőknek kell takarniuk magukat, amikor épp nem úsznak a férfiaknak is kötelező viselni valamit...","id":"20250611_Sziriaban-kotelezove-tettek-a-strandon-a-burkinit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a7cde8f-75b9-4cc4-92ca-9921634856b3.jpg","index":0,"item":"8af30377-bb8b-40c3-8faa-b0ceb5959152","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_Sziriaban-kotelezove-tettek-a-strandon-a-burkinit","timestamp":"2025. június. 11. 21:29","title":"Szíriában kötelezővé tették a strandon a burkinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08164aa-4eb7-4291-a815-6858edb72d98","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kanyarban kisodródtak és fának csapódtak. ","shortLead":"Egy kanyarban kisodródtak és fának csapódtak. ","id":"20250612_motorhazteton-csuszkaltak-halalos-baleset-lett-belole","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08164aa-4eb7-4291-a815-6858edb72d98.jpg","index":0,"item":"d7b9ef14-a4ab-48e3-94f1-5f3c3716252b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_motorhazteton-csuszkaltak-halalos-baleset-lett-belole","timestamp":"2025. június. 12. 09:17","title":"Autó után kötött motorháztetőn csúszkáltak, halálos baleset lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f8b33c-345e-40f6-8b2e-c8db7bf3ccdb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pár tized százalékkal, de mégis csökkent havi alapon a lakbér. A fővárosban átlagosan 260 ezer forintot kellett fizetni egy kiadó lakásért, de 200 ezer alatti kerületek is vannak. A vidéki városok közül Debrecenben volt a legdrágább a lakásbérlés májusban.","shortLead":"Pár tized százalékkal, de mégis csökkent havi alapon a lakbér. A fővárosban átlagosan 260 ezer forintot kellett fizetni...","id":"20250612_ingatlan-budapesti-alberleti-dijak-csokkenese-berlakas-ingatlancom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f8b33c-345e-40f6-8b2e-c8db7bf3ccdb.jpg","index":0,"item":"a1fb1a73-be83-42c8-a36c-ee331d3eafb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-budapesti-alberleti-dijak-csokkenese-berlakas-ingatlancom","timestamp":"2025. június. 12. 12:20","title":"Tíz éve nem volt ilyen május: olcsóbb lett a pesti albérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b771bf04-8f4e-4a47-b88c-f14750f55b92","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"L. Simon Lászlónak a Mezőgazdasági Múzeumot kell Gödöllőre költöztetnie.","shortLead":"L. Simon Lászlónak a Mezőgazdasági Múzeumot kell Gödöllőre költöztetnie.","id":"20250611_mezogazdasagi-muzeum-godollo-koltozes-miniszteri-biztos-l-simon-laszlo-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b771bf04-8f4e-4a47-b88c-f14750f55b92.jpg","index":0,"item":"ae7cc684-3a55-4873-a6aa-f941374d0568","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_mezogazdasagi-muzeum-godollo-koltozes-miniszteri-biztos-l-simon-laszlo-kinevezes","timestamp":"2025. június. 11. 06:13","title":"Gyorsan kinevezték a múzeumköltöztető biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9db781-f4ad-41f3-bf86-0af4b6b34727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A tüntetés itt már nem old meg semmit, ez a zászlóbontása egy társadalmi ellenállásnak” – mondta Puzsér Róbert, aki keddre hirdetett demonstrációt a Kossuth térre Polgári Ellenállás címmel. A résztvevőket a törvényjavaslatról és az ellenállás lehetséges módjairól kérdeztük. ","shortLead":"„A tüntetés itt már nem old meg semmit, ez a zászlóbontása egy társadalmi ellenállásnak” – mondta Puzsér Róbert, aki...","id":"20250611_Polgari-Ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af9db781-f4ad-41f3-bf86-0af4b6b34727.jpg","index":0,"item":"8d71feb1-6b50-47fb-950f-cb04c26c0063","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Polgari-Ellenallas","timestamp":"2025. június. 11. 08:46","title":"„Ez már a kormánypárti ismerőseimnek is sok” – videón a Polgári Ellenállás Kossuth téri zászlóbontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcab224e-549b-4ffe-a9fe-4473534f4f4e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az üzleti világ számára értelmezhetetlen és ezért riasztó a kormány elhalasztott javaslata.","shortLead":"Az üzleti világ számára értelmezhetetlen és ezért riasztó a kormány elhalasztott javaslata.","id":"20250612_hvg-atlathatosagi-ellehetetlensegi-torveny-vallalatok-elorehozott-felelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcab224e-549b-4ffe-a9fe-4473534f4f4e.jpg","index":0,"item":"e58b421b-3b7d-42b4-a431-683a94735150","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-atlathatosagi-ellehetetlensegi-torveny-vallalatok-elorehozott-felelem","timestamp":"2025. június. 12. 06:30","title":"„Azt is kérdezhetné, hogy főbe lőnek-e holnap!” – kiakasztotta a cégeket a Fidesz ellehetetlenítési törvénytervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0688c7fc-535c-488c-b818-a5e1d0ce92e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondája a Vénusz segítségével került olyan helyzetbe, hogy megpillanthassa a Nap eldugott részét – a déli pólusát.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondája a Vénusz segítségével került olyan helyzetbe, hogy megpillanthassa...","id":"20250612_nap-deli-polus-europai-urugynokseg-solar-orbiter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0688c7fc-535c-488c-b818-a5e1d0ce92e2.jpg","index":0,"item":"9b383550-ece9-4065-8b90-665127a863aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_nap-deli-polus-europai-urugynokseg-solar-orbiter","timestamp":"2025. június. 12. 13:03","title":"Sikerült lefotózni a Nap soha nem látott részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554c0912-e04a-491f-a0ca-a38b381b539d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kategóriájában nincs gyorsabb a Nordschleifén a Xiaomi SU7 Ultránál.","shortLead":"Kategóriájában nincs gyorsabb a Nordschleifén a Xiaomi SU7 Ultránál.","id":"20250611_ujabb-korrekord-a-porschekat-es-teslakat-vero-xiaomi-villanyautotol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554c0912-e04a-491f-a0ca-a38b381b539d.jpg","index":0,"item":"e4c1aba3-5fb5-412d-9818-6df679bb35f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_ujabb-korrekord-a-porschekat-es-teslakat-vero-xiaomi-villanyautotol","timestamp":"2025. június. 11. 08:15","title":"Újabb körrekord a Porschékat és Teslákat verő legdurvább Xiaomi villanyautótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]