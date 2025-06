Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. június. 13. 12:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kormány húzásainak köszönhetően az ország gazdaságilag leszakadt a szomszédaitól, hiába az EU-támogatások egyik legnagyobb haszonélvezője. Korrupcióban és Kína-függésben azonban sikerült az élre törni.","shortLead":"A kormány húzásainak köszönhetően az ország gazdaságilag leszakadt a szomszédaitól, hiába az EU-támogatások egyik...","id":"20250612_FAZ-kommentar-Az-allami-beavatkozas-betesz-Magyarorszagon-a-joletnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109.jpg","index":0,"item":"6ac7a531-0bed-48d0-a75f-6e1169cb49b9","keywords":null,"link":"/360/20250612_FAZ-kommentar-Az-allami-beavatkozas-betesz-Magyarorszagon-a-joletnek","timestamp":"2025. június. 12. 07:30","title":"FAZ-kommentár: Az állami beavatkozás betesz Magyarországon a jólétnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4faf048d-2f50-454a-92c7-062725cada2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MÁV-csoport vezérigazgatója azt mondta, az audit a jövő hét közepére elkészül, azután döntenek majd a hogyan továbbról. ","shortLead":"A MÁV-csoport vezérigazgatója azt mondta, az audit a jövő hét közepére elkészül, azután döntenek majd a hogyan...","id":"20250612_mav-siemens-sorompo-meghibasodas-felulvizsgalat-vonat-keses-balaton-hegyi-zsolt-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4faf048d-2f50-454a-92c7-062725cada2c.jpg","index":0,"item":"49eae149-55a2-4839-a370-ec725d30ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_mav-siemens-sorompo-meghibasodas-felulvizsgalat-vonat-keses-balaton-hegyi-zsolt-lazar-janos","timestamp":"2025. június. 12. 13:17","title":"Magyarország-szerte ellenőrzi a vasúti sorompókat a Siemens a hétvégi összeomlás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f8b33c-345e-40f6-8b2e-c8db7bf3ccdb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pár tized százalékkal, de mégis csökkent havi alapon a lakbér. A fővárosban átlagosan 260 ezer forintot kellett fizetni egy kiadó lakásért, de 200 ezer alatti kerületek is vannak. A vidéki városok közül Debrecenben volt a legdrágább a lakásbérlés májusban.","shortLead":"Pár tized százalékkal, de mégis csökkent havi alapon a lakbér. A fővárosban átlagosan 260 ezer forintot kellett fizetni...","id":"20250612_ingatlan-budapesti-alberleti-dijak-csokkenese-berlakas-ingatlancom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f8b33c-345e-40f6-8b2e-c8db7bf3ccdb.jpg","index":0,"item":"a1fb1a73-be83-42c8-a36c-ee331d3eafb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-budapesti-alberleti-dijak-csokkenese-berlakas-ingatlancom","timestamp":"2025. június. 12. 12:20","title":"Tíz éve nem volt ilyen május: olcsóbb lett a pesti albérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdaa087-a84a-4650-902b-5614e870b0a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakosságot kedvezően érinti, hogy szigorodtak az energiacégek EKR-kötelezettségei, és bővültek a lehetőségek. A tanúsítványkereskedelmen keresztül egyre több és komplexebb energetikai felújítási munkát csináltathatnak meg a háztartások, akár számukra ingyen.","shortLead":"A lakosságot kedvezően érinti, hogy szigorodtak az energiacégek EKR-kötelezettségei, és bővültek a lehetőségek...","id":"20250613_lakasfelujitas-energiahatekonysag-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cdaa087-a84a-4650-902b-5614e870b0a9.jpg","index":0,"item":"ca3d4847-1252-4c39-80f9-65f8bb63ea8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250613_lakasfelujitas-energiahatekonysag-tamogatas","timestamp":"2025. június. 13. 10:17","title":"Nyílt a pénzcsap, még több támogatást lehet szerezni lakásfelújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75c762b-16e7-409c-b0b6-272d8a65ca78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Természetesen nem csak a gyalogosoknak lenne jó, hanem az oldalról érkező autók is több információt kapnának egymásról. ","shortLead":"Természetesen nem csak a gyalogosoknak lenne jó, hanem az oldalról érkező autók is több információt kapnának egymásról. ","id":"20250611_Zold-feklampa-gyalogosok-latnak-ha-az-autos-fekez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e75c762b-16e7-409c-b0b6-272d8a65ca78.jpg","index":0,"item":"324c8cbc-a6c7-4f12-80cc-444c2648e05c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Zold-feklampa-gyalogosok-latnak-ha-az-autos-fekez","timestamp":"2025. június. 11. 14:50","title":"Zöld féklámpát kaphatna a kocsik eleje, így a gyalogosok látnák, ha az autós fékez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d","c_author":"Fábri György","category":"360","description":"Még a velejéig populista hatalom logikájával sem érthető, hogy mi többet akarhat még a Magyar Tudományos Akadémiától a politikai központ. Egy lehetőség azonban még mindig maradt a tudósok kezében. Fábri György docens, az intézmény korábbi kommunikációs igazgatójának véleménye.","shortLead":"Még a velejéig populista hatalom logikájával sem érthető, hogy mi többet akarhat még a Magyar Tudományos Akadémiától...","id":"20250612_Fabri-Gyorgy-akademia-felelosseg-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d.jpg","index":0,"item":"8297092f-ff42-41ed-85b0-baac9128c38c","keywords":null,"link":"/360/20250612_Fabri-Gyorgy-akademia-felelosseg-velemeny","timestamp":"2025. június. 12. 12:43","title":"Mit tehet az MTA a suttyósodás korában, amikor politikává emelik a személyes sértettséget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10aff084-6bf0-48f7-8770-3a8efd2d28cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ókovács Szilveszter főigazgató szerint így is milliárdos a deficit, a helyzeten csak a létszámcsökkentés segíthet.","shortLead":"Ókovács Szilveszter főigazgató szerint így is milliárdos a deficit, a helyzeten csak a létszámcsökkentés segíthet.","id":"20250612_magyar-allami-operahaz-elbocsatas-letszamleepites-okovacs-szilveszter-szakszervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10aff084-6bf0-48f7-8770-3a8efd2d28cf.jpg","index":0,"item":"d4b188ea-2a8c-4cb7-9253-6dd9b23aa2a1","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_magyar-allami-operahaz-elbocsatas-letszamleepites-okovacs-szilveszter-szakszervezetek","timestamp":"2025. június. 12. 06:02","title":"Huszonkilenc embert bocsát el az Opera, harminc már csoportos létszámleépítésnek számítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]