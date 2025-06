Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db0ec210-379c-40a2-8680-3a378be42fa9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több Pixel 6a okostelefonról is érkezett beszámoló az elmúlt időszakban, már a Google is megszólalt az ügyben.","shortLead":"Több Pixel 6a okostelefonról is érkezett beszámoló az elmúlt időszakban, már a Google is megszólalt az ügyben.","id":"20250612_google-pixel-6a-akkumulator-tulmelegedes-tuz-szoftverfrissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db0ec210-379c-40a2-8680-3a378be42fa9.jpg","index":0,"item":"f706f9f0-06c2-4788-992d-3ad3d05a368a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_google-pixel-6a-akkumulator-tulmelegedes-tuz-szoftverfrissites","timestamp":"2025. június. 12. 15:03","title":"Gyulladásig melegedhet a Google mobilja, erre számíthat, ha ilyenje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság hivatalos közlése szerint az oldal bizonytalan ideig fejlesztés alatt áll – írja Vitézy Dávid.","shortLead":"A vasúttársaság hivatalos közlése szerint az oldal bizonytalan ideig fejlesztés alatt áll – írja Vitézy Dávid.","id":"20250613_mav-keses-mozdonykovetes-vitezy-david-lazar-janos-magyar-allami-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"f5a22418-5c4c-4517-86d5-832c972068fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_mav-keses-mozdonykovetes-vitezy-david-lazar-janos-magyar-allami-vasut","timestamp":"2025. június. 13. 20:23","title":"Leállt a rendszer, ahol a MÁV késéseit lehetett követni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568434-6634-4bf7-813a-11320ac05b80","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2,3 százalékkal csökkent az ipari termelés áprilisban 2024 áprilisához képest, legnagyobb mértékben, közel 17 százalékkal az akkugyártásban. Márciushoz képest valamelyest nőtt az ipari kibocsátás.","shortLead":"2,3 százalékkal csökkent az ipari termelés áprilisban 2024 áprilisához képest, legnagyobb mértékben, közel 17...","id":"20250613_Tippeljen-a-magyar-ipar-melyik-resze-esett-a-legnagyobbat-aprilisban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc568434-6634-4bf7-813a-11320ac05b80.jpg","index":0,"item":"4f3bd162-634e-4587-bdc0-5d61c162d9a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_Tippeljen-a-magyar-ipar-melyik-resze-esett-a-legnagyobbat-aprilisban","timestamp":"2025. június. 13. 08:30","title":"Tippeljen, a magyar ipar melyik része esett a legnagyobbat áprilisban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csak rossz rendőr-jó rendőr trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy biztonságosabb hellyé válik a világ? Hogyan dőlnek össze pillanatok alatt stabilnak látszó rezsimek? Az izraeli-iráni háború utáni forgatókönyveket latolgatja az Economist, a Financial Times, a Washington Post, a WSJ, a Die Zeit, a Spiegel, a New York Times és a legjelesebb külpolitikai elemzők.","shortLead":"Csak rossz rendőr-jó rendőr trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy...","id":"20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da.jpg","index":0,"item":"5c97a95a-6313-4ac7-ae98-fd1d5ff0118d","keywords":null,"link":"/360/20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","timestamp":"2025. június. 14. 11:55","title":"„A világ joggal fél” – sötét forgatókönyveket is felvázolnak az új háború láttán a vezető nemzetközi elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4692a7a3-1572-49ff-993d-09607fe6a35a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plug-in hibrid hajtásláncú BYD Sealion 8 kevesebb mint 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100 km/h-ra.","shortLead":"A plug-in hibrid hajtásláncú BYD Sealion 8 kevesebb mint 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100 km/h-ra.","id":"20250613_itt-a-legujabb-7-uleses-hatalmas-byd-sealion-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4692a7a3-1572-49ff-993d-09607fe6a35a.jpg","index":0,"item":"721566a0-b717-4c67-9bfa-929f8da6b1f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_itt-a-legujabb-7-uleses-hatalmas-byd-sealion-8","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Itt a legújabb 7 üléses hatalmas BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A trombitás aktivista tesztje negatív lett, szerinte túlkapásról van szó.","shortLead":"A trombitás aktivista tesztje negatív lett, szerinte túlkapásról van szó.","id":"20250613_szabo-balint-rendorseg-drogteszt-berettyoujfalu-lazarinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"45e10ed9-abe5-4754-b611-14803a17e341","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_szabo-balint-rendorseg-drogteszt-berettyoujfalu-lazarinfo","timestamp":"2025. június. 13. 15:54","title":"Szabó Bálint azt állítja, drogtesztre vitték a rendőrök, hogy ne jusson el a Lázárinfóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60540ac3-7393-4a8e-b8d8-43852ac6691d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"António Guterres szerint Izrael lépése „katonai eszkalációt” jelent, ami veszélyezteti az iráni atomprogramról folyó tárgyalásokat.","shortLead":"António Guterres szerint Izrael lépése „katonai eszkalációt” jelent, ami veszélyezteti az iráni atomprogramról folyó...","id":"20250613_ensz-antonio-gutteres-izrael-iran-tamadas-nemzetkozi-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60540ac3-7393-4a8e-b8d8-43852ac6691d.jpg","index":0,"item":"b67712b9-af62-4b22-928f-01fc7e1618d9","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_ensz-antonio-gutteres-izrael-iran-tamadas-nemzetkozi-reakcio","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Az ENSZ főtitkára elítélte Izrael Irán elleni támadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a627bd-0bc3-4a3c-b906-69ba1ae535da","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Beletekintünk a divatterepjárók üveggömbjébe: az előzetes, hivatalosan meg nem erősített híradások alapján a következő években több érdekes új modellre is lehet számítani. ","shortLead":"Beletekintünk a divatterepjárók üveggömbjébe: az előzetes, hivatalosan meg nem erősített híradások alapján a következő...","id":"20250612_hvg-trend-suv-modellek-2026-2030","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45a627bd-0bc3-4a3c-b906-69ba1ae535da.jpg","index":0,"item":"916673c7-dc09-4544-ab53-fcea8d5db1e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_hvg-trend-suv-modellek-2026-2030","timestamp":"2025. június. 12. 18:00","title":"Új SUV-modellek a láthatáron: ezekre az autókra vár a fél világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]