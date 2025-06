Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"678ca64b-bce0-4305-8622-c89b83e00321","c_author":"Bedő Iván ","category":"360","description":"Egyre több ország készül az internethasználók életkorának hatékonyabb ellenőrzésére, de ezzel kapcsolatban még sok megválaszolatlan kérdés van.","shortLead":"Egyre több ország készül az internethasználók életkorának hatékonyabb ellenőrzésére, de ezzel kapcsolatban még sok...","id":"20250613_pornofogyasztas-internet-kozossegi-oldalak-fiatalkoruak-kitiltas-franciaorszag-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678ca64b-bce0-4305-8622-c89b83e00321.jpg","index":0,"item":"e9b423ee-e2ff-46ec-92d5-ddefeae12537","keywords":null,"link":"/360/20250613_pornofogyasztas-internet-kozossegi-oldalak-fiatalkoruak-kitiltas-franciaorszag-macron","timestamp":"2025. június. 13. 15:32","title":"Pornó, iskolai késelés: mit tud a francia elnök arról, hogy van-e módszer a fiatalkorúak kizárására a közösségi oldalakról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy biztonságosabb hellyé válik a világ? Hogyan dőlnek össze pillanatok alatt stabilnak látszó rezsimek? Az izraeli-iráni háború utáni forgatókönyveket latolgatja az Economist, a Financial Times, a Washington Post, a WSJ, a Die Zeit, a Spiegel, a New York Times és a legjelesebb külpolitikai elemzők.","shortLead":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy...","id":"20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da.jpg","index":0,"item":"5c97a95a-6313-4ac7-ae98-fd1d5ff0118d","keywords":null,"link":"/360/20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","timestamp":"2025. június. 14. 11:55","title":"„A világ joggal fél” – sötét forgatókönyveket is felvázolnak az új háború láttán a vezető nemzetközi elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","shortLead":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","id":"20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77.jpg","index":0,"item":"1967ad49-de48-4f63-b683-83b1f188552b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","timestamp":"2025. június. 14. 17:04","title":"Pokoli toronyként lángolt egy felhőkarcoló Dubajban, közel négyezer embert evakuáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a1e68f-d824-4bfb-b934-77e838469996","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már több mint egy hete mérik minden nap öt helyszínen is Maros vizének sótartalmát. Egyelőre minden a határérték alatt van. Az öntözőrendszereket előre feltöltötték, és ha kell, lezárják, hogy a földekre ne kerüljön a sós vízből.","shortLead":"Már több mint egy hete mérik minden nap öt helyszínen is Maros vizének sótartalmát. Egyelőre minden a határérték alatt...","id":"20250613_maros-parajdi-sobanya-termeszeti-katasztrofa-sos-viz-vizminoseg-merese-vizugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a1e68f-d824-4bfb-b934-77e838469996.jpg","index":0,"item":"a8755439-7088-464c-9348-5e4fc06c306b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_maros-parajdi-sobanya-termeszeti-katasztrofa-sos-viz-vizminoseg-merese-vizugy","timestamp":"2025. június. 13. 14:31","title":"Árgus szemekkel figyeli a vízügy a Maros sótartalmát a parajdi katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1029c0fa-6e90-437f-a837-2a820e61890d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eredetileg 25 ezer négyzetméternyi irodaterület jött volna létre a Corvin Campus néven futó beruházás során, a Cordia azonban úgy döntött, hogy a piaci folyamatok hatására lakásokká alakítja át az épületet.","shortLead":"Eredetileg 25 ezer négyzetméternyi irodaterület jött volna létre a Corvin Campus néven futó beruházás során, a Cordia...","id":"20250612_cordia-lakas-ujlakas-iroda-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1029c0fa-6e90-437f-a837-2a820e61890d.jpg","index":0,"item":"3eb86b18-dfa2-43dd-b49f-433580ed6b25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_cordia-lakas-ujlakas-iroda-atalakitas","timestamp":"2025. június. 13. 11:10","title":"Rekordgyorsan fogynak az új lakások, a fejlesztők inkább az irodákat is átalakítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump mellényúlt Kína ügyében, kormányzata most igyekszik úrrá lenni a zűrzavaron. Irán gúnyt űz az atomsorompó-egyezményből. Németország nem halogathatja tovább hírszerzésének erősítését. Lengyel képviselő támadt egy német kollégájára az Európai Parlamentben. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump mellényúlt Kína ügyében, kormányzata most igyekszik úrrá lenni a zűrzavaron. Irán gúnyt űz...","id":"20250613_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"76b43534-a61f-4594-928f-87e541123922","keywords":null,"link":"/360/20250613_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 13. 10:32","title":"Orbán várható vétója miatt mondhat le az EU a szélsőséges izraeli miniszterek kitiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","shortLead":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","id":"20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15.jpg","index":0,"item":"bbee95c7-49fb-4998-9211-c00160d0f3c6","keywords":null,"link":"/elet/20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","timestamp":"2025. június. 14. 15:11","title":"Lajos hercegék ismét ellopták a show-t a Buckingham-palota erkélyén – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3143d617-184c-42a4-a8dd-82c49dafef5b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Mi már látjuk, mekkora ajándék az, hogy versenyezhetünk. Az is egy ünnep, hogy rajthoz tudunk állni, mert nem mindig volt ez így” – mondja Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok a Penge podcastban, ahol a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áronnak és Kenyeres András mentáltrénernek arról is mesél, milyen apróságon múlt, hogy parasportoló vált belőle, miben más a hangulat és a közeg a paralimpián, mint az olimpián, és hogyan tudja összeegyeztetni, hogy a sport mellett a Testnevelési Egyetemen oktat.","shortLead":"„Mi már látjuk, mekkora ajándék az, hogy versenyezhetünk. Az is egy ünnep, hogy rajthoz tudunk állni, mert nem mindig...","id":"20250614_penge-podcast-ekler-luca-szilagyi-aron-kenyeres-andras-parasport-interju-stresszkezeles-teljesitmenyszorongas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3143d617-184c-42a4-a8dd-82c49dafef5b.jpg","index":0,"item":"a8db8ae3-4ce7-4da4-bf9d-7a593e8d7110","keywords":null,"link":"/elet/20250614_penge-podcast-ekler-luca-szilagyi-aron-kenyeres-andras-parasport-interju-stresszkezeles-teljesitmenyszorongas-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 07:00","title":"„Évek óta éreztem, hogy valami vár rám” – Ekler Luca paralimpiai bajnok a Penge podcastban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]