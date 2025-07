Olyan funkciót kap a ChatGPT, amit két magyar középiskolás már rég megcsinált

A ChatGPT megjelenésével olyan eszközt kaptak a kezükbe a diákok, amivel a korábbinál könnyebben és gyorsabban lehet megírni például a beadandó feladatokat. Hogy ezt melyik oktatási intézmény fogadja el, és melyik tartja csalásnak, az változó, a mesterséges intelligenciával működő chatbot azonban nemcsak erre jó: arra is, hogy hatékonyabban segítsen felkészülni egy-egy vizsgára.

Tudja ezt az OpenAI is, ami a jelek szerint egy olyan funkciót vezetne be a ChatGPT-be, ami a tanulást könnyítené meg. A ChatGPT Study Mode-ot (magyarul valószínűleg: Tanuló mód) még májusban szúrták ki először a szakemberek, a Bleeping Computer szerint pedig mostanra ott tart a dolog, hogy széles körben is megkezdte a tesztelését a vállalat.

A fejlesztés a beszámoló szerint kétféle lehetőséget kínál: vagy meghívhatják a felhasználók a barátaikat tanulni, vagy a mesterséges intelligencia segítségével készülhetnek az adott vizsgára.

Hogy pontosan miként működik majd a funkció, arról egyelőre nincs érdemi információ, de az biztos, hogy komoly hatással lehet az oktatási piacra.

Ha az OpenAI valóban ilyen megoldást fejleszt, az azt is jelenti, hogy két magyar középiskolás simán megelőzte a globális vállalatot mind a gondolkodás, mind pedig a megvalósítás terén. Erről a projektről itt olvashat részletesen:

Két gimis srác zseniálisan összekombinálta a magyar közoktatás követelményeit és a mesterséges intelligenciát Vajda Ádám és Bacsur Dániel középiskolás éveik elején jártak, amikor kitört a koronavírus-járvány, és online oktatásra kellett átállni. A fiatalok az ott szerzett rossz tapasztalatokból építkezve hozták létre azt a platformot, ami a mesterséges intelligencia aktuális vívmányait kombinálja a magyarországi közoktatás követelményeivel. Ez az Avatar, a 24 órán át rendelkezésre álló tanár.

