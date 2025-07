Heteken belül jön az új böngésző, és megváltoztatja azt, ahogyan most internetezik

Jó ideje lehet már tudni arról, hogy az OpenAI új fába szeretné vágni a fejszéjét: böngészőt akar készíteni, amit a mesterséges intelligencia működtet. 2025 januárjában be is mutatott egy eszközt, az Operatort, ami nem böngésző ugyan, de tökéletes eszköz arra, hogy irányítsa azt a felhasználó helyett.

A vállalat egyértelműen a Chrome babérjaira törne, sőt, akár meg is venné azt. Hogy erre a jövőben lesz-e lehetősége, egyelőre nem tudni – ez attól függ, hogy a Google ellen zajló trösztellenes per végén fel kell-e darabolni a vállalatot –, így a cég párhuzamosan már fejleszti is a saját megoldását. Sőt, lassan készen is van vele.

A GSMArena azt írja, az OpenAI programja ugyanúgy a Chromiumra épül, mint maga a Google Chrome, a vállalat pedig integrálja az Operatort, hogy a mesterséges intelligencia végezze el a műveleteket a felhasználók helyett/nevében.

Bejelentették a böngészőt, ami már ön helyett intéz mindent Bemutatta a Neon nevű új böngészőjét az Opera, mely egy „MI-ügynök”.

A Reuters jelentése szerint a böngészőt állítólag „úgy tervezték meg, hogy bizonyos felhasználói interakciókat egy ChatGPT-szerű natív csevegőfelületen belül tartsanak ahelyett, hogy weboldalakra irányítaná át őket”. Hogy mindez pontosan mit jelent, egyelőre nem tudni. Könnyen lehet, hogy a felhasználó javaslatokat is kérhet a mesterséges intelligenciától, hogy pontosan melyik oldalakat keresse fel.

A jelentés szerint az OpenAI böngészős terve valójában annak a szélesebb körű stratégiának a része, amelynek célja, hogy szélesebb körben gyűjtsön adatokat a felhasználókról.

A fejlesztés már a vége felé jár, a GSMArena szerint a böngésző heteken belül elérhetővé válhat.

