Mikor indulhat el újra a Boeing Starliner, amit a balsors régen tép?

Kalandos a Boeing Starliner története, pedig még csak háromszor emelkedett a magasba (úgy, hogy pályára is állt), és egyszer sem volt maradéktalanul sikeres a repülés. Az első tesztrepülésénél is gondok adódtak, és 2024 júniusában az első éles bevetés alkalmával, amikor már asztronauták is voltak a fedélzetén, szintén hemzsegett a hibáktól: a fúvókákkal és más rendszerekkel is problémák támadtak.

Az egyhetesre tervezett út így fokozatosan hosszabbodott, míg a két űrhajós – Suni Williams és Butch Wilmore – az ISS vendégszeretetét élvezték. Végül augusztusban az a döntés született, hogy biztonsági megfontolásból a Starliner önállóan, az űrhajósok nélkül indul vissza Földre. Az űrhajó sikerrel hajtotta végre a műveletet, míg az űrhajósok az ISS normál személyzetváltásával, a rivális SpaceX Dragon űrkapszulájával tértek vissza március közepén.

A kvázi-kudarc ellenére a Starlinert nem kukázta a NASA és a Boeing sem, noha utóbbi korábbi hírek alapján már mérlegelte az űripari üzletág eladását. Ebből egyelőre nem lett semmi, de az űrhajó hibáit azóta is javítják, és úgy tűnik, ismét rábíznak majd egy küldetést. Igaz, emberek nélkül, és nem idén: 2026-ban indulhat el az ISS-re egy teherszállítmány-küldetésre.

Pár napja a NASA kereskedelmi legénységi programjának vezetője, Steve Stich az Ars Technica beszámolója szerint elmondta: a Boeing számos módosítást hajt végre, hogy megakadályozza a Starliner űrhajó fúvókáinak túlmelegedését.

Bár voltak olyan tervek, hogy 2025-ben is lesz egy indítás, úgy tűnik, ez a javítások elhúzódása miatt már nem fog megtörténni. A Gizmodo megjegyzi: a NASA egy 2014-ben kötött szerződés keretein belül szeretne még legalább egy alkalommal személyzetes Starliner-küldetést indítana az ISS-re. Az űrállomás várhatóan 2030-ban bekövetkező nyugdíjba küldése miatt azonban ketyeg az óra. (A NASA a Boeing mellett a SpaceX-szel is kötött egy ilyen szerződést 2014-ben, annak gyümölcse a mára már teher- és személyzetes küldetések igáslovaként használt, megbízható Dragon űrkapszula.)

Sok még a bizonytalanság, de a NASA-nak az is érdeke lehet, hogy a Dragon mellett legyen egy B-opciójuk is egy másik beszállítótól. És bár az ISS 2030-ban nyugdíjba vonul, a későbbi kereskedelmi űrállomásokhoz is hasznos lehet egy olyan űrkapszula, mint a Starliner.

