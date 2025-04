Egyelőre erősen kérdéses a Boeing Starliner űrhajójának jövője. Mint ismert, már a fejlesztése sem volt mentes a problémáktól; az első tesztrepülésénél is gondok adódtak, és 2024 júniusában az első éles bevetés is hemzsegett a hibáktól: a fúvókákkal és más rendszerekkel is problémák támadtak.

Az egyhetesre tervezett út így fokozatosan hosszabbodott, míg a két űrhajós – Suni Williams és Butch Wilmore – az ISS vendégszeretetét élvezték. Végül augusztusban az a döntés született, hogy biztonsági megfontolásból a Starliner önállóan, az űrhajósok nélkül indul vissza Földre. Az űrhajó sikerrel hajtotta végre a műveletet, míg az űrhajósok az ISS normál személyzetváltásával, a rivális SpaceX Dragon űrkapszulájával tértek vissza március közepén. A NASA a hírek szerint még adhat egy esélyt az űrhajó továbbfejlesztett űrhajójának, de nagy a bizonytalanság.

Eddig viszonylag keveset lehetett hallani a Starliner első repülésének tapasztalatairól, túl azon, ami a NASA „szűrőin” átjutott. A két asztronauta azonban most egy, az Ars Technikának adott interjúban részletekbe menően beszélt a problémás küldetésről, és ezek alapján sokkal komolyabb volt a gond az űrhajóval, mint amit az amerikai űrügynökség eleinte közölt.

A Starliner ugyanis egy sor technikai problémával küzdött; ezek közé tartozott a fúvókák meghibásodása, valamint a különböző szivárgások is. (Utóbbi probléma már a földön is jelentkezett, és ennek tudatában indították el az űrhajót.)

Ezek a hibák pedig majdnem megakadályozták, hogy a Starliner dokkolni tudjon a Nemzetközi Űrállomáshoz.

Wilmore el is ismerte: nem tudja, ebben az esetben vissza tudtak volna-e térni a Földre. „Ami azt illeti, szerintem valószínűleg nem” – mondja az interjúban. A 28-ból 4 kritikus hajtómű nem üzemelt, még egy meghibásodása után pedig már nem tudták volna irányítani az űrhajó mozgását – ami elég veszélyes egy olyan szerkezetnél, ami épp közeledik az emberekkel teli ISS felé.

A problémák közepette a NASA elkezdte felülírni a Starliner repülési szabályait is, amiről nem is tájékoztatták azonnal az űrhajósokat. Az ügynökség állítólag egyes biztonsági protokollokat is elkezdett felfüggeszteni, hogy folytatni lehessen a dokkolási procedúrát – még akkor is, amikor az űrhajósok kézzel irányították a nehezen reagáló Starlinert.

Mint a BGR kiemeli, amikor a biztonsági protokollokat elengedik repülés közben, és maguk az űrhajósok is megkérdőjelezik, hogy képesek lesznek-e visszatérni, az nem túl jó hír a NASA számára.

