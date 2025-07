Hatalmas és szélsebes lehet a Samsung két ponton hajlítható kijelzős mobilja, újabb részletek szivárogtak ki

A Huawei még 2024 szeptemberében mutatta be a két ponton is meghajlítható kijelzővel ellátott okostelefonját, ez lett a Mate XT. A mobil globális bemutatása egyelőre várat magára, csak Kínában kapható, ám a hírek szerint már a Samsung is javában dolgozik egy hasonló eszközön.

Ez azonban egyelőre nem mutatkozott be a június 9-i eseményen, amikor a Samsung bemutatta az új hajlítható eszközeit, a Z Fold7-et és a Z Flip 7-et. Ez azonban nem jelenti azt, hogy veszett fejsze nyele lenne a projekt, talán csak nagyobb, dedikált eseményt szán a terméknek a gyártó.

Huawei Mate XT. Egyelőre még ez a világ egyetlen, két ponton is hajlítható okostelefonja László Ferenc

A hírek szerint már idén bemutatkozhat a mobil, mely egy dél-koreai védjegybejegyzés szerint a Galaxy Z TriFold nevet kaphatja. Most azonban kiderült egy izgalmas részlet a két ponton is hajlítható készülékről, az Android Authority ugyanis egy érdekes kódrészletre lett figyelmes az Android 16-alapú One UI 8-ban kutatva: a TriFoldot a Qualcomm aktuális csúcslapkája, a Snapdragon 8 Elite hajthatja. Ez dolgozik a Galaxy Z Fold7-ben és a Galaxy S25-család többi tagjában is, és egy igen erős lapkáról van szó – így logikus választás lenne a Samsung részéről.

A korábbi szivárogtatások alapján a mobil teljesen szétnyitva egy 10 hüvelykes OLED-kijelzőt tárhat a felhasználó elé, és hasonló kamerái lehetnek, mint a Galaxy Z Fold7-nek is. Az árazásra még tippelni is nehéz, de várhatóan vastagon fog majd a gyártó ceruzája, pláne akkor, ha a globális piacon is megjelenik – így ez lenne az első, széles körben kapható trifold mobil, a Huawei megoldása ugyanis csak néhány piacra érkezett meg. Legalábbis egyelőre.

