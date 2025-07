2,5 milliárd kérés naponta – szédületes számok jöttek a ChatGPT-ről

Az egyes szolgáltatások pontos használatai adatairól viszonylag kevés adat áll rendelkezésre – ezeket jellemzően csak cégen belül ismerik, és akkor árulnak el pár részletet, ha átlépnek egy újabb mérföldkövet.

Az nem újdonság, hogy a ChatGPT-t sokan használják: az OpenAI chatbotja már a megjelenését követően is elképesztő gyorsasággal nőtt, időnként meglepő szereplőket is megelőzve a technológiai iparban, és nemrégiben egy újabb mérföldkövet is átléptek.

Az Axios azonban most egy igen érdekes adat birtokába jutott: a ChatGPT-ben globálisan már több mint 2,5 milliárd kérést (promptot, lényegében kérdést) küldenek a chatbotnak. Az adatok helyességét Rob Friedlander, az OpenAI szóvivője megerősítette a The Verge számára.

Ez azt jelenti, hogy éves szinten már körülbelül 912,5 milliárd promptot küldhetnek a felhasználók a ChatGPT-nek.

Ugyan ez még mindig rendkívül távol van a Google évi 5 trillió keresésétől, egy olyan cégtől figyelemre méltó, aminek a nevét néhány éve a legtöbben nem is ismerték. És az is elég valószínű, hogy a jövőben egyre komolyabb fenyegetést jelent majd a Google-nek az OpenAI. Csak tavaly december és idén március között jelentős volt a növekedés a heti felhasználók számában: 300-ról 500 millióra nőtt.

Az OpenAI heteken belül előállhat egy saját böngészővel is, de nemrégiben egy ügynökkel is bővült a ChatGPT.

