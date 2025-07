Kiderült, miért lehet az, hogy egy családban csak fiú vagy csak lány születik

A fogantatás pillanatában elméletileg 50–50 százalék az esélye annak, hogy fiú vagy lány utód fog születni. Elméletileg, mert a gyakran látni példát arra, hogy egy családban nagyobb arányban születnek fiú utódok, mint lányok, vagy épp fordítva. És az is előfordul, hogy csak azonos nemű gyerekek születnek. Hogy ennek mi lehet az oka, azt a Harvard Egyetem tudósai igyekeztek kideríteni.

„Az, hogy elméletileg a fiú vagy lány gyermek születésének esélyét 50–50 százalékosnak tekintik épp úgy, mint azt, hogy egy érme melyik oldalára esik, a meiózisnak köszönhető. Ennek során azonos számban termelődnek spermiumok, amelyek vagy X, vagy Y kromoszómát tartalmaznak” – magyarázzák a szerzők a Science Advances című tudományos lapban megjelent cikkben. Hozzátették: ez az elmélet azonban nem tükrözi a valóságot.

A kutatók 58 007 nő adatait elemezték – akik mindannyian részt vettek az Egyesült Államok hosszú ideje futó Nurses’ Health Study programjában –, és jóval több olyan családot találtak, ahol a testvérek mind azonos neműek voltak, mint amennyi az 50–50 százalékos valószínűség alapján várható lenne.

A kutatók szerint a jelenség mögött több dolog is állhat. Az egyik ok az anya életkora lehet az első terhesség idején. Ezzel kapcsolatban azt találták, hogy az anya életkorának növekedésével nőtt az egynemű gyermekek születésének valószínűsége is.

Egy másik ok a gyermeke száma lehet. A szakemberek szerint az adatok azt mutatják, hogy ott, ahol a családban 3 vagy több gyermek született, az anyáknak nagyobb valószínűséggel voltak azonos nemű gyermekeik, mint azt a véletlen alapján várni lehetett volna.

Mindezek mellett több olyan genetikai variánst azonosítottak, amelyeknek köze lehet a születendő gyermek neméhez. A kutatók megállapították, hogy a NSUN6 nevű gén kifejezetten csak a lányok, a TSHZ1 gén egy variánsa csak a fiúk születésével hozható összefüggésbe.

Bár a vizsgálat eredményét torzíthatja, hogy a szülők gyakran addig vállalna gyereket, amíg nem lesz fiú és lány is a családban, a kutatók azt találták, hogy ha az utolsó gyermek születését nem veszik figyelembe, a fenti megállapítások akkor is megállják a helyüket.

A szakemberek szerint ugyan az eredmény érdekes, nem készült elég nagy mintán a vizsgálat ahhoz, hogy átfogó következtetéseket lehessen levonni. Egy 2020-as, 4,7 millió születést felölelő svéd tanulmány készítői nem találtak genetikai okokat arra vonatkozóan, hogy egy családban miért születnek csak fiúk vagy csak lányok.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a vizsgálat felesleges volt, sokkal inkább arra mutat rá, hogy érdemes lenne még mélyebben elemezni a kérdést – írja az IFLScience.

