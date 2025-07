Új eszközt ad a felhasználók kezébe a YouTube, életre kelti a fotókat

Néhány hete kapott állóképből videót készítő újdonságot a Google mesterséges intelligenciás appja, a Gemini. A funkció pontosan azt kínálja, amit az előbbi leírás is takar – egy fotót „kelthet életre”, és készíthet belőle legfeljebb 8 másodperces, 720p felbontású videót.

A Google most közölte: a YouTube-ba is beépíti ezt a képességet, hogy a felhasználók Shorts-videókat készíthessenek a fotóikból. A limit ebben az esetben 6 másodperc, és a rendszer több javaslatot is a felhasználó elé tár, ebből lehet válogatni. A közlés szerint a funkcióval mozgást adhat egy tájképhez, vagy életre kelthet egy csoportképet.

A YouTube példavideójában egy gyalogosátkelő jelzőlámpájáról készült statikus fotó kel életre, és kezd el táncolni. Közben a videó rá is közelít a lámpára.

Az új eszköz a következő héten jelenik meg az Egyesült Államokban, valamint több régióban élő felhasználóknál, ám Európa egyelőre kimarad – de az ígéret szerint az idei év későbbi szakaszában más régiókban is megjelenik, jegyzi meg a TechCrunch.

A felhasználók új MI-effekteket is kapnak, melyekkel például a szelfik is olyan videókká alakíthatók, melyeken víz alatt úsznak – bármi is legyen ennek a célja. Ezen effektek elértéséhez az „Effektek” ikont kell megérinteni a Shorts kamerafelületén, majd az „AI”-t kiválasztva lehet böngészni közöttük.

Az új funkció mögött a Veo 2, a Google videós modellje dolgozik, és a cég ígérete szerint SynthID vízjelezést, valamint egyértelmű jelöléseket is alkalmaznak arra, hogy jelezzék: ezek a videók a mesterséges intelligencia művei.

A YouTube egyébként épp a közelmúltban vette fel a harcot a mindent elárasztó, MI-vel generált videókkal szemben, ami a fentieket egy kicsit más megvilágításba helyezi – de legalább a platform eszközeivel generált videók egyértelmű jelölést kapnak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.