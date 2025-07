Egy videójáték-karakterrel is kijátszható a pornó ellen hozott brit életkor-ellenőrző rendszer

Július 25-én lépett hatályba az Egyesült Királyságban egy szigorú szabályozás: a pornót tartalmazó weboldalak üzememeltetőinek kötelezővé vált valamilyen életkor-ellenőrzés alkalmazása. Ez történhet személyi igazolvánnyal vagy bankkártyaalapú ellenőrzéssel is.

A cél a lépéssel az, hogy ne legyen könnyen hozzáférhető a pornó a gyerekek számára. A különböző, érintett platformok mind bevezettek valamilyen életkor-ellenőrző megoldást – ez szelfivel, vagy személyi igazolvánnyal, valamint bankkártyával is történhet.

A szabályozás miatt a Bluesky, a Reddit és a Discord közösségi oldalak is változtattak a brit piacon, és ők is megkövetelik az életkor-ellenőrzést a platform használata előtt. A felhasználók gyorsan meg is találták a kiskaput, avagy a VPN használatát, de a Reddit és a Discord esetében egy sokkal egyszerűbb módszert is talált a The Verge a rendszer kijátszására.

Ez pedig nem más, mint egy videójáték, a Death Stranding úgynevezett fotó-módja.

A címben ugyanis a játékmenetet bármikor meg lehet állítani, így a karakter körbejárható, és fotók készíthetők róla. És ha úgy állítja be, hogy a karakter épp előre nézzen, majd az előlapi kamerával előre oda tartja a telefonját a képernyő felé, akkor a szelfis ellenőrzés ki is játszható. „Gratulálunk, meg is vagy!” – írja a Reddit, áldását adva arra, hogy a felhasználó böngéssze a platformot.

Személyihez kötötték a pornónézést az Egyesült Királyságban, valami egészen másra kezdtek el rákeresni a britek Kilőtt a VPN-ek letöltése a briteknél, mióta kötelező az életkor-ellenőrzés pornóoldalak látogatásakor. Érdemes vigyázni, az ingyenes programok iránti fokozott érdeklődés a nem tisztességes érdekkörök figyelmét is felkeltette.

A Discord esetében az arcleolvasó rendszer arra kérte a The Verge munkatársát, hogy nyissa ki, majd csukja be a száját – ehhez a játék fotó-módjában módosította párszor az arckifejezéseket, és sikerrel járt. Minden ellenőrzési eszköz pillanatok alatt kijátszható volt ezzel.

Mint a portál kifejti, a Discord a k-ID, a Reddit pedig a Persona nevű ellenőrző-szolgáltatást használja, és mindkettőt ki lehetett játszani a videójátékkal. A Bluesky által alkalmazott Yoti azonban már nem dőlt be a trükknek. (Később az Instagram is ezt a megoldást tervezi használni.)

Az eset rávilágít arra, hogy mennyire könnyen kijátszhatók az ilyen rendszerek – ráadásul ez nem is kerül semmibe, elvégre nem is kell előfizetni egy VPN-szolgáltatásra. Igaz, a játék sincs ingyen. Más kérdés, mi van a pornóoldalakkal – vajon az azokon alkalmazott ellenőrző-rendszerek is kijátszhatók ezzel a megoldással? Erre vonatkozó információkat egyelőre nem találtunk, de nem elképzelhetetlen.

