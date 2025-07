Személyihez kötötték a pornónézést az Egyesült Királyságban, valami egészen másra kezdtek el rákeresni a britek

Szigorú szabályozás lépett életbe július 25-én az Egyesült Királyságban: a pornót tartalmazó weboldalak üzememeltetőinek kötelezővé vált valamilyen életkor-ellenőrzés alkalmazása. Ez történhet személyi igazolvánnyal vagy bankkártyaalapú ellenőrzéssel is.

A hivatalos magyarázat szerint az intézkedés célja, hogy ne legyen könnyen hozzáférhető a pornó a gyerekek számára. Néhány pornóoldal-üzemeltető, valamint a magánélet védelméért aggódó személy ugyanakkor úgy véli, a lépés kontraproduktív lehet: az erős életkor-ellenőrzés csak az internet „sötét bugyraiba” terelheti a felhasználókat.

Hogy hányan keresik fel ezeket a „sötét bugyrokat”, arról nincs információ – arról azonban nagyon is, hogy a britek nagyon szeretnék megkerülni az ellenőrzést. Valószínűleg azok a fiatalok is, akik az új szabályozás értelmében ki vannak tiltva a pornóoldalakról.

Mint az Engadget írja, mióta életbe lépett az Online Safety Act (OSA), a különböző VPN-alkalmazások népszerűsége valósággal kilőtt: a 10 legtöbbször letöltött ingyenes alkalmazásból 5 már VPN az Egyesült Királyságban.

Az ilyen virtuális magánhálózatokkal elhitetheti mondjuk egy pornóoldallal, hogy nem is abban az országban van, ahol épp fizikailag tartózkodik – tehát egy Nagy-Britanniában lévő felhasználó úgy tehet, mintha Magyarországon, vagy épp az Egyesült Államokban lenne. Ezzel megkerülve a saját országa szigorú szabályait, így az életkor-ellenőrzést is.

Igen ám, de a megbízható VPN-ek rendszerint fizetősek, a brit top 5-ös listán is ott van például a Nord VPN, ami csak egy hetes próbaidőszakot biztosít, de a Proton VPN is csak korlátozottan ingyenes. A lista másik három szereplője – emeli ki az Engadget – gyanús, már a nevük is túl általános.

Lehet-e véletlen, ha valaki illegális pornóra kattint át? Hogyan néznek ki ilyenkor a számítógépén a nyomok? Ha kiskorúak szexuális bántalmazásáról van szó, a magyar rendőrség nem ismeri az „alacsony szintű” elkövetés fogalmát, és a bíróság is szigorú lehet. Szakértőket kérdeztünk az internetes kísértések kockázatairól.

Márpedig egy VPN-szerveren a teljes hálózati forgalom áthalad, így kritikus fontosságú, hogy megbízható szolgáltatást használjon az ember – ez pedig az ismeretlen, teszteletlen, ingyenes VPN-szolgáltatásokról nem igazán mondható el. Könnyen megeshet, hogy károsak, és csak a felhasználók adatainak ellopására utaznak – főleg egy ilyen helyzetben, amikor megnő az érdeklődés az efféle szolgáltatások iránt.

Méghozzá nem is kicsit. A Google Trends adatai szerint az Egyesült Királyságban az elmúlt hét nap második legnépszerűbb keresőszava lett a VPN. A szabályozás hatályba lépésekor, július 25-én rögtön nagy ugrás volt megfigyelhető a VPN-re történő keresésben, a csúcspont eddig július 26. volt – ekkor kerestek rá a legtöbben erre a kiskapura.

Érdekesség, hogy a kapcsolódó Google-keresések közül a negyedik legnépszerűbb lett a „Nord VPN stocks”, azaz sokan rögtön a Nord VPN részvényeire kerestek rá. A bökkenő csak az, hogy a Nord VPN nem egy részvénytársaság.

Az elmúlt 24 óra legnépszerűbb Google-keresése a „government repeal online safety act” lett, tehát rengetegen keresnek rá arra a petícióra, ami a törvény visszavonását szorgalmazza.

Az elmúlt 24 óra keresései a visszavonást sürgető petícióra Google Trends

Ami pedig a legnépszerűbb pornóoldal keresési trendjeit illeti, a PornHubra érezhetően többen kerestek rá a törvény hatályba lépésekor, azóta pedig nagyjából visszatért oda, ahol volt a változtatást megelőzően.

PornHub-keresések az Egyesült Királyságban Google Trends

De visszakanyarodva a VPN-ek használatára, érdemes körültekintőnek lenni – főleg a brithez hasonló változások idején. Egy 2016-ban végzett tanulmány például arra jutott, hogy az általuk vizsgált 283 androidos VPN-alkalmazás 38 százalékában volt valamilyen kártevő. És 2025-re aligha lett jobb a helyzet.

