15 évet csúszik 880 tonna nukleáris törmelék eltakarítása Fukusimában, talán 2051-re sem végeznek vele

Évtizedekkel tovább maradhat Fukusimában a rengeteg radioaktív törmelék, mivel az eltávolításukra irányuló tervekben tetemes csúszás állt be – írja az Interesting Engineering. Az már csak hab a tortán, hogy a szerdai, a Kamcsatka-féklszigetet ért, a Richter-skála szerinti 8,8-as földrengés okozta cunami miatt evakuálták az embereket erőműből és annak térségéből. Így a kezelt radioaktív víz kiszivattyúzása is leállt.

A Fukusima Daiicsi erőmű akkor sérült meg súlyosan, amikor 2011-ben egy 9-es erősségű földrengés rázta meg Japánt, az ezt követő cunami pedig az erőművet is elérte. A természeti katasztrófa elvágta az erőmű áramellátását, valamint a dízelaggregátorok is megrongálódtak, így a reaktorok hűtés nélkül maradtak – ezekből több is megsérült, de legsúlyosabban az 1-es. Az eredmény zónaleolvadás és radioaktív szivárgás lett. A jelenlegi becslések szerint 880 tonnányi erősen radioaktív nukleáris fűtőanyag törmeléke van a reaktorépületek alatt.

A néhai erőmű üzemeltetője, a TEPCO azonban még kedden közölte, hogy a fűtőanyag-maradványok eltávolításának kezdete 2037-ig, vagy akár tovább is elhúzódhat. Szavaik szerint 12–15 évnyi előkészületre van szükség ahhoz, hogy a harmadik reaktorból megkezdhessék az olvadt fűtőelemek eltávolítását.

Kiemelték az első radioaktív törmeléket a fukusimai atomerőmű sérült reaktorából Különleges robotkart készítettek azért, hogy a felszínre tudjanak hozni egy apró mintát a fukusimai atomerőmű sérült üzemanyagából. A cél, hogy alaposan ki tudják elemezni az olvadt radioaktív törmelék összetételét és egyéb jellemzőit.

Ezen előkészületek kiterjednek a sugárzási szint csökkentésére, valamint arra is, hogy megépítsék a csarnokokban a szükséges létesítményeket. Az említett 880 tonnányi üzemanyag összeolvadt a három reaktorban lévő szerkezetekkel, valamint más törmelékekkel.

Az eredeti tervek még úgy szóltak, hogy már 2030-ban megkezdik a törmelékek eltávolítását, legalábbis a harmadik reaktorban. A terület teljes ártalmatlanítása azonban a csúszásokkal már 2051-ig sem történhet meg – ez a japán kormány ezt a céldátumot tűzte ki, és a TEPCO elkötelezett amellett, hogy tartsa is magát ehhez.

Korábban egy különleges robotkart is alkalmaztak már, hogy mintát vegyenek az erőműben lévő törmelékből – erről itt írtunk bővebben.

