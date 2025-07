Ha ilyen mobilja van, készüljön: jön a tűzveszély elleni frissítés

A korábbi híreknek megfelelően tényleg jön egy kritikus frissítés a Pixel 6A-hoz, a Google mobilját azonban nem egy, a virtuális térben lévő sebezhetőség miatt kell javítani – hanem azért, mert konkrétan felforrósodhat, és akár ki is gyulladhat.

A frissítés kötelező lesz, és immáron azt is tudni, mikor fut be: július 8-án adja ki a Google, és az összes Pixel 6A megkapja az Android 16-frissítést, írja a The Verge. Ugyanakkor csak az „érintett készülékkel” rendelkezők fognak üzemidő-változást tapasztalni, tehát lehet egy bizonyos komponens, ami – akár egy beszállítótól, akár egy gyártási időszakból – hibás. Ezt azonban nem fejtette ki a cég részletesen.

Mindenesetre ezek az „érintettek” meg fogják érezni a frissítés hatását, és aligha fognak neki örülni. 400 töltési ciklus felett ugyanis mesterségesen korlátozva lesz a telep kapacitása, tehát kevesebbet bírnak majd egy töltéssel.

Ezek a felhasználók 375 töltési ciklusnál egy értesítést kapnak majd a közelgő korlátozásról. A rövidebb üzemidő mellett lassabb töltést is tapasztalhatnak majd a felhasználók, ahogyan a töltöttségi állapot sem lehet pontos, míg a készülék „megszokja” az új üzemmódot.

Androidos? Ön is megkapja a legjobb funkciót, amit az iPhone-osok régóta imádnak Könnyedén folytathatja majd a megkezdett feladatait egy másik androidos készüléken, vagy láthatja az egyik eszköz értesítéseit egy másikon – hasznos újdonság jön az Androidba.

Bár, mint említettük, a Google nem fejtette ki, kik „érintettek”, és kik nem, az alábbi oldalon ellenőrizheti, hogy jogosult-e ingyenes akkumulátorcserére. Ha igen, azzal érdemes élni.

Januárban a Pixel 4a-hoz adott ki frissítést a Google, amely csökkentette az üzemidőt, így stabilabbá téve a mobilt. Végül áprilisban a Pixel 7a esetében is közölte a cég, hogy javításra szorulnak a mobilok akkumulátorprobléma miatt.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.