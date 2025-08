Fontos határhoz közelít a Voyager–1 űrszonda, de onnan már sosem küldhet híreket

Lassan fél évszázada annak, hogy a NASA útnak indította az eddigi legsikeresebb űrbéli küldetését, a Voyager–1 űrszondát. Bár a szerkezet lassan a végnapjait éli – egyre kevesebb energia áll rendelkezésre a működéséhez –, még most is képes kommunikálni a Földdel. Olyannyira, hogy 25 milliárd kilométer távolságból is sikerült megszerelni a hajtóművét.

A szerkezet 2026. november 15-én biztosan történelmet fog írni, ez lehet ugyanis az emberiség történetének első olyan eszköze, ami eléri a Földtől az 1 fénynap távolságot. Ekkor még minden bizonnyal működni fog a szerkezet, nem úgy 300 év múlva, amikor ismét egy fontos mérföldkőhöz fog érkezni a készülék.

A számítások szerint az űrszonda ennyi idő múlva éri majd el a világűr egy feltételezett régióját, amelyről úgy gondolják a tudósok, hogy létezik, de közvetlen bizonyítékot még nem sikerült szerezni erről. Ez a terület az úgynevezett Oort-felhő, a Naprendszer legkülső tartománya, ami a Naptól mintegy 2000–200 000 csillagászati egységnyi távolságok között található feltételezett üstököszóna, amelyben milliárdnyi üstökösmag kering.

Egy 50 000 Celsius-fokos „falat” találtak a Naprendszer szélénél a Voyager űrszondák A Voyager-1 és a Voyager-2 eltérő időpontban lépték át a Naprendszer határának tartott heliopauzát, ami fontos információval szolgált a NASA tudósai számára.

A NASA szerint a rövid periódusú üstökösök az Oort-felhő – amit Jan Oort holland csillagász fedezett fel még az 1950-es években, – belső részéből származnak, míg a hosszú periódusúak, amelyek csak ritkán közelítik meg a Napot, a külső részéből. Ezek az üstökösök esetleg csak akkor haladnak el a Nap mellett, ha távoli csillagok vagy galaktikus árapályok zavarják meg őket. Feltételezések vannak más nagy bolygók is ebben a régióban, amelyek zavarhatják a közelükben lévő üstökösöket, de ezek közül még egyet sem sikerült felfedezni.

Ha az Oort-felhő belső határa ott van, ahol a csillagászok feltételezik, akkor a Voyager–1 300 év múlva elérheti azt. Ezután azonban még 30 ezer évnyi utazás következik, hogy elérje a külső peremét. Öröm az ürömben, hogy már előbbiről sem fogunk adatok kapni, az űrszonda ugyanis az évtized végére végleg lemerül.

Amennyiben a szerkezet sértetlenül át tudna jutni az Oort-felhőn – amire egyébként kicsi az esély –, akkor még sokáig utazhatna békében, fedélzetén az aranylemezzel, ami az emberiség létezéséről visz hírt a világűrbe.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.