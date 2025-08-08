1995 legszebb PC-s emlékeit idézi fel ez a 2025-ös számítógép

Első ránézésre tényleg olyan a Maingear Retro95 komputer, mintha Windows 95-öt futtatna, azonban a tényleges operációs rendszere a Windows 11, és persze a gép belseje is modern korunkat idézi.

A retró érzetű számítógépet a pár éve április elsejei tréfaként indult, majd a népszerűsége okán valódi termékké vált SilverStone bézs házba helyezték el. A külső azonban becsapós, belül ugyanis már igazán korszerű alkatrészek is lehetnek, beleértve az AMD Ryzen 7 9800X3D processzorral, Nvidia RTX 5080-nal, 96 GB RAM-mal és 8 TB NVMe tárhellyel való felszerelés lehetőségét. A vásárlók ezen felül egy 650 wattos MSI MAG A650GL tápegységet, frissen telepített Windows 11 Home-ot és egy év garanciát is kaphatnak.

A gép vízszintesen vagy függőlegesen is elhelyezhető, és a tájolásától függetlenül lekerekített lábakon lehet pihentetni. A ház elején látszólag két floppy meghajtó is található, elsősorban a látvány kedvéért. Az igazi rendeltetése viszont más: az alsóban találhatók az USB portok, illetve a fejhallgató-csatlakozó, a felsőben pedig egy működő DVD-meghajtó. A Maingear Noctua ventilátorokat is használ a kiváló hűtési teljesítmény és az alacsony zajszint érdekében.

Maingear

Az alapmodell ára 1599 dollár, ami azért nem kevés, nagyjából félmillió forintnak felel meg. Kérdés, megér-e ennyit a nosztalgia, különösen annak fényében, hogy bár a gyártó weboldalán lévő képek mást sugallanak, valójában csak egy magában álló számítógépről van szó, amely mellé külön kell a tartozékokat, például a monitort megvenni, ami nem is olyan egyszerű, főleg, ha valaki teljes egészében megtartaná a múltat idéző külsőt.

A Maingear mindenesetre óvatos, és csak „ultralimitált” példányszámban készítette el a retró PC-t. Hogy ez a szám mennyi, azt nem tudni, de a cég weboldala szerint nincsen ismétlés és nincs második esély, „szerezd meg a sajátodat, mielőtt vége a játéknak”.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.