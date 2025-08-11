Hiába követeli Trump egészségügyi minisztere, nem vonja vissza egy oltáskutatás eredményeiről szóló cikkét egy amerikai orvosi lap

Ifjabb Robert F. Kennedy gyógyszeripari propagandának minősítette, a szakértők szerint eddigi legátfogóbb kutatások alapján készült, oltások mellékhatását vizsgáló tanulmányt. A tanulmány ellentmond a miniszter korábban az oltások ártalmairól tett kijelentéseinek.

  • hvg.hu hvg.hu
Hiába követeli Trump egészségügyi minisztere, nem vonja vissza egy oltáskutatás eredményeiről szóló cikkét egy amerikai orvosi lap

Az amerikai egészségügyi miniszter felszólítása ellenére nem hajlandó visszavonni egy dán kutatás eredményeiről közölt publikációt az Annals of Internal Medicine című orvosi szaklap. E szerint a vakcinák alumíniumtartalma nem növelik az autoimmun, allergiás vagy idegrendszeri fejlődési betegségek kockázatát a gyerekeknél. Ifjabb Robert F. Kennedy a tanulmány szerzőit az adatok szándékos torzításával vádolta meg.

Trump egészségügyi minisztere szerint a koronavírust úgy találták ki, hogy kímélje a zsidókat

Robert F. Kennedy az Egyesült Államok „királyi családjának” tagjaként nevelkedett, környezetvédelmi jogászi munkájáért hősként tisztelték, majd az ezredfordulón az összeesküvés-elméletek rabjává vált. A gyermekkori kötelező védőoltásokról például azt tartja, hogy autizmust okoznak.

A Dániában, a dán kormány finanszírozásával készült, júliusban megjelent kutatás több mint 1,2 millió, 1997 és 2017 között született gyerek egészségügyi adatait elemezte. A vizsgálat nem talált összefüggést az alumínium és a fenti betegségek előfordulása között.

Nemzetközi szakértők a tanulmányt a témában eddig készült legátfogóbb és legmegbízhatóbb elemzésnek tartják, Donald Trump egészségügyi minisztere azonban – aki korábban arról beszélt, hogy a gyerekeknek adott védőoltások autizmust okozhatnak – augusztus 1-jén megjelent publicisztikájában „a gyógyszeripar propagandafogásának” titulálta azt. Azzal vádolta meg a szerzőket, hogy a vizsgálatot úgy tervezték meg, hogy ne mutasson ki káros hatásokat. Bírálta a kontrollcsoport hiányát, a legmagasabb alumíniumterhelésnek kitett gyerekek kizárását a tanulmányból, valamint azt, hogy nem tették közzé a nyers adatokat.

Az amerikai egészségügyi minisztérium leállította az mRNS-vakcinák fejlesztésének finanszírozását

Az intézkedés összesen 22 projektet érint, amelyek értéke megközelíti az 500 millió dollárt.

Anders Peter Hviid, a tanulmány vezető szerzője és a dán Statens Serum Institut epidemiológiai kutatási részlegének vezetője visszautasította a vádakat. Szerinte a kontrollcsoport hiánya azért indokolt, mert Dániában a gyerekek mindössze két százaléka nincs beoltva, ami túl kevés érdemi összehasonlításhoz. Hozzátette, hogy az adatok a kutatói közösség számára hozzáférhetők, de az egyéni szintű adatok nyilvános közzétételét tiltják a dán adatvédelmi törvények.

Christine Laine, a folyóirat főszerkesztője közölte: nincs ok a tanulmány visszavonására. Szerinte a Kennedy által felvetett pontok egy része valóban rámutat a kutatás bizonyos korlátaira, de ezek nem érvénytelenítik az eredményeket, és nincs bizonyíték tudományos visszaélésre.

Trump egészségügyi minisztere vitamint és csukamájolajat ajánl a kanyaró ellen, miközben tombol a járvány

A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot.

Forrás: MTI / Reuters

2025 32. lapszám