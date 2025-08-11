Hiába követeli Trump egészségügyi minisztere, nem vonja vissza egy oltáskutatás eredményeiről szóló cikkét egy amerikai orvosi lap

Az amerikai egészségügyi miniszter felszólítása ellenére nem hajlandó visszavonni egy dán kutatás eredményeiről közölt publikációt az Annals of Internal Medicine című orvosi szaklap. E szerint a vakcinák alumíniumtartalma nem növelik az autoimmun, allergiás vagy idegrendszeri fejlődési betegségek kockázatát a gyerekeknél. Ifjabb Robert F. Kennedy a tanulmány szerzőit az adatok szándékos torzításával vádolta meg.

A Dániában, a dán kormány finanszírozásával készült, júliusban megjelent kutatás több mint 1,2 millió, 1997 és 2017 között született gyerek egészségügyi adatait elemezte. A vizsgálat nem talált összefüggést az alumínium és a fenti betegségek előfordulása között.

Nemzetközi szakértők a tanulmányt a témában eddig készült legátfogóbb és legmegbízhatóbb elemzésnek tartják, Donald Trump egészségügyi minisztere azonban – aki korábban arról beszélt, hogy a gyerekeknek adott védőoltások autizmust okozhatnak – augusztus 1-jén megjelent publicisztikájában „a gyógyszeripar propagandafogásának” titulálta azt. Azzal vádolta meg a szerzőket, hogy a vizsgálatot úgy tervezték meg, hogy ne mutasson ki káros hatásokat. Bírálta a kontrollcsoport hiányát, a legmagasabb alumíniumterhelésnek kitett gyerekek kizárását a tanulmányból, valamint azt, hogy nem tették közzé a nyers adatokat.

Anders Peter Hviid, a tanulmány vezető szerzője és a dán Statens Serum Institut epidemiológiai kutatási részlegének vezetője visszautasította a vádakat. Szerinte a kontrollcsoport hiánya azért indokolt, mert Dániában a gyerekek mindössze két százaléka nincs beoltva, ami túl kevés érdemi összehasonlításhoz. Hozzátette, hogy az adatok a kutatói közösség számára hozzáférhetők, de az egyéni szintű adatok nyilvános közzétételét tiltják a dán adatvédelmi törvények.

Christine Laine, a folyóirat főszerkesztője közölte: nincs ok a tanulmány visszavonására. Szerinte a Kennedy által felvetett pontok egy része valóban rámutat a kutatás bizonyos korlátaira, de ezek nem érvénytelenítik az eredményeket, és nincs bizonyíték tudományos visszaélésre.

Forrás: MTI / Reuters