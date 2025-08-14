Kávé és gyógyszer együtt? Szabad ezt? Ez lesz a hatása

Nem véletlenül emlegetik a világ legnépszerűbb italaként a kávét, sok száz millióan indítják a napjukat ezzel a finom innivalóval. Azok sincsenek kevesen, akik egyúttal gyógyszert is vesznek be vele, azonban nem biztos, hogy ez annyira jó ötlet. A kávé ugyanis kölcsönhatásba léphet bizonyos orvosságokkal: csökkentheti azok hatékonyságát, vagy növelheti a mellékhatások kockázatát.

Hogy melyik medicinára hogyan hat, az eltérő, esetenként még súlyos következményekkel is járhat. Dipa Kamdar, a Kingstoni Egyetem gyógyszerészeti gyakorlat vezető oktatója a The Conversation folyóirat hasábjain foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat ezzel kapcsolatban.

Kezdjük talán egy igen gyakran fogyasztott medicina-csoporttal, a megfázás- és influenzaellenes gyógyszerekkel. A kávé (koffein) stimulálja a központi idegrendszert. A pszeudoefedrinnek is hasonló a hatása. Ez a szer egy orrdugulásgátló, amelyik általában megtalálható a megfázás és influenza elleni szerekben. Ha kávéval együtt veszi be valaki, akkor a hatások felerősödhetnek, idegességet vagy nyugtalanságot, fejfájást, szapora szívverést és álmatlanságot okozva.

Sok megfázás elleni gyógyszer már eleve tartalmaz koffeint, ami tovább növeli ezeket a kockázatokat. Egyes kutatások arra jutottak, hogy a koffein és a pszeudoefedrin kombinációja növelheti a vércukorszintet és a testhőmérsékletet – ez különösen megfontolandó cukorbetegség esetén.

Ugyancsak aggodalomra adhatnak okot a már említett stimuláns hatások, amennyiben a kávét ADHD-gyógyszerekkel, például amfetaminokkal, vagy olyan asztmagyógyszerekkel kombinálják, amelyeknek hasonló kémiai szerkezetük van, mint a koffeinnek. Együttes alkalmazásuk növelheti a mellékhatásokat, például a szapora szívverés és az alvászavarok kockázatát.

Figyelni kell a pajzsmirigy-rendellenességekre szedett gyógyszerekre is. A levotiroxin, a pajzsmirigy-alulműködésre adott egyik legelterjedtebb orvosság rendkívül érzékeny az időzítésre. Kísérletekből már kiderült, hogy a levotiroxin bevétele utáni közvetlen kávéfogyasztás akár 50 százalékkal is csökkentheti a felszívódását. A koffein ugyanis felgyorsítja a bélmozgást, így a gyógyszernek kevesebb ideje van felszívódni. Kevesebb jut el belőle a véráramba, ahol szükség van rá. Ez a kölcsönhatás elsősorban a levotiroxin tabletta formáinál. igaz, és kevésbé valószínű a folyékony készítményeknél. Ha a felszívódás nem elégséges, akkor visszatérhetnek a betegség tünetei, a fáradtság, a súlygyarapodás és a székrekedés, még akkor is, ha valaki helyesen szedi a gyógyszert.

Ugyanez igaz a csontritkulás elleni gyógyszerek egy osztályára (biszfoszfonátok), amelyeket szintén üres gyomorra kell bevenni, körülbelül 30-60 perccel étkezés vagy ital fogyasztása előtt.

Néhány vény nélkül kapható fájdalomcsillapító, például az aszpirin vagy paracetamol tartalmúak, hozzáadott koffeint tartalmaznak. A kávé felgyorsíthatja ezeknek a gyógyszereknek a felszívódását azáltal, hogy felgyorsítja a gyomor kiürülését és savasabbá teszi a gyomrot, ami javítja egyes gyógyszerek, például az aszpirin felszívódását. Bár ez segíthet a fájdalomcsillapítók gyorsabb hatásában, növelheti a mellékhatások, például a gyomorirritáció vagy a vérzés kockázatát, különösen más koffeinforrásokkal kombinálva.

A koffein átmenetileg megemelheti a vérnyomást és a pulzusszámot, ami jellemzően a fogyasztás után három-négy órán át tart. Vérnyomáscsökkentő gyógyszert vagy szabálytalan szívritmust (aritmiát) szabályozó gyógyszereket szedőknél ez ellensúlyozhatja a kívánt gyógyszerhatást. A szakember szerint ez nem jelenti azt, hogy a szívbetegségben szenvedőknek teljesen kerülniük kellene a kávét, de figyeljenek kell arra, hogy az hogyan befolyásolja a tüneteiket, és szükség esetén fontolóra kell venniük a bevitel korlátozását vagy a koffeinmentes kávéra való áttérést.

A koffein és a mentális egészségügyi gyógyszerek közötti kölcsönhatás összetettebb lehet. A depresszió, szorongás és más mentális egészségügyi állapotok kezelésére használt szelektív szerotonin-visszavétel-gátlókhoz (SSRI-khez) kötődhet a koffein a gyomorban, mérsékelve a felszívódást és potenciálisan csökkentve azok hatékonyságát.

Ma már ritkábban használják a triciklikus antidepresszánsokat (TCA-kat), mivel több mellékhatást okoznak és nagyobb a túladagolási kockázat. A kávéval együtt bevéve növekedhetnek a mellékhatások, vagy késlekedhet a koffein kiürülése, ami miatt a szokásosnál tovább érezheti magát idegesnek vagy feszültnek valaki.

Két-három csésze kávé elfogyasztása akár 97 százalékkal is növelheti egy antipszichotikum, a klozapin szintjét a vérben, potenciálisan növelve az olyan kockázatokat, mint az álmosság, a zavartság.

