Olcsó mobillal és tablettel jött ki a Telekom, ezekbe már beépítették nemcsak az 5G-t, hanem az MI-t is

Májustól mesterséges intelligencia, a Magenta AI generálja a válaszokat az ügyfelek kérdéseire és kéréseire a Telekom-alkalmazásban. Persze az MI-segéd ennél jóval szélesebb körben használható, és többre is alkalmas, ezért a Telekom a saját márkás eszközein is bevezeti.

A Magenta AI-asszisztens egyetlen gombnyomásra aktiválható a csütörtökön piacra került T Phone 3 és a T Tablet 2 készülékeken: akár a képernyő alján található magenta gombbal, akár a bekapcsológomb dupla megnyomásával. A felhasználók hangban vagy írásban is kérdezhetnek tőle, az asszisztens pedig nemcsak az interneten keres, hanem képes az előre telepített alkalmazásokkal is együttműködni, például naptárbejegyzést rögzít, e-mailt ír, navigációt indít vagy üzenetet küld, mindezt magyarul is. A képernyőn megjelenő tartalmak és a kamera által látott tárgyak alapján is releváns, valós idejű információkkal segíti a felhasználókat.

Mindkét készüléken díjmentesen biztosított szolgáltatás a Perplexity Pro 18 hónapos előfizetés, valamint a T Phone 3 mellé a Picsart Pro szerkesztőprogram 3 hónapos díjmentes használata is jár.

Az AI-telefon és AI-tablet néven is emlegetett, 5G-képes eszközök tíz európai országban, köztük Magyarországon augusztus 14-étől érhetők el a Telekomnál. A mobil listaára 65 ezer forint, a tabletért pedig – kedvezmények nélkül – 100 ezer forintot kell fizetni.

