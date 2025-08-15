Azt állítják, ez a világ legpontosabb időjárás-előrejelzése

A svájci Jua nevű startup cég egy olyan, a mesterséges intelligenciára támaszkodó időjárás-előrejelző modellt készített, ami a vállalat szerint felülmúlja a technológiai óriások vezető rendszereit, így potenciálisan a világ legpontosabb előrejelző rendszerévé válhat.

A Jua szerint az EPT-2 modell gyorsabb és pontosabb, mint a Microsoft Aurorája és a Google DeepMind Graphcastja. Korábban mindkét modellről megjelent már egy–egy tanulmány, amelyek alapján a Google és a Microsoft fejlesztése is felülmúlja az európai középtávú időjárás-előrejelző rendszert, az ENS-t, amelyet egyébként a világ legpontosabb rendszerének tartanak.

Ennek fényében a Jua kijelentése kissé merésznek tűnik, a cég azonban állítja, tudományos eredmény támasztja alá az állítását – írja a The Next Web. A publikációt még nem hozták nyilvánosságra, az az arXiv preprint szerveren fog megjelenni hamarosan.

Új időszámítás jöhet az időjárás-előrejelzésekben Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint a jelenleg alkalmazott eszközök.

A mérésekben az EPT-2 előrejelzése bizonyult a legpontosabbnak. Az olyan paraméterek, mint a szélsebesség vagy a hőmérséklet előrejelzése sikerült legyűrnie az Aurorát a 10 napos előrejelzésben: 25 százalékkal gyorsabban dolgozott, és az összes tesztelt modell közül a legalacsonyabb hibaszázalékot érte el. A Jua szerint mindehhez 75 százalékkal kevesebb számítási kapacitásra volt szükség mint a Microsoft rendszerének, amely második lett az EPT-2 mögött.

A hagyományos időjárás-előrejelző modellek, mint például az ECMWF vagy a NOAA modelljei a több milliárd dollárba kerülő szuperszámítógépeken futtatják le a komplex fizikai egyenleteket, hogy kiszámítsák a várható időjárást. A mesterséges intelligencia modellek azonban az egyenletek helyett hatalmas adathalmazokból tanulnak mintákat, és potenciálisan ezerszer gyorsabban készítenek pontos előrejelzéseket sokkal olcsóbb, kevésbé energiaigényes gépeken.

Celsius-fokok és százalékok: ilyen változást hozhat az időjárás-előrejelzésekben a mesterséges intelligencia Egyre több technológiai nagyvállalat fejleszt olyan modelleket, melyek ha nem is forradalmat, de jelentős változásokat ígérnek az időjárás-előrejelzések terén. De valóban kiszoríthatják az eddig használt modelleket? A meteorológus szerint az ördög a részletekben rejlik, és érdemes már most tisztában lenni ezekkel a részletekkel.

