Az SZTE lett Magyarország legjobb egyeteme

A Shanghai Rankings Concultancy évről-évre megjelenteti a világ legjobb egyetemeit értékelő nemzetközi kiválósági listáját, az Academic Ranking of World Universities (ARWU) rangsort. Az ARWU az egyike a legelismertebb, világszinten mértékadó rangsoroknak.

A listát készítő nemzetközi szakértők több mint 2500 felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos munkáját vizsgálták, amelyek közül a világ legjobb 1000 egyeteme került be a nyilvános rangsorba. A lista több kiválósági indikátor alapján áll össze: az oktatás minősége, az oktatók, kutatók és az egykori hallgatók szakmai elismertsége (pl. Nobel- és Fields-díjasok száma), a publikációs teljesítmények, tudományos munkák idézettsége, az egy főre vetített akadémiai teljesítmény is számít a rangsor kialakításakor.

A Szegedi Tudományegyetem idén is a legjobb magyar egyetemként végzett az ARWU nemzetközi rangsorban, Magyarországon egyedüliként továbbra is top 500-as pozícióban van, a 401–500. sávban. Az idei listán az SZTE mellett még három magyarországi felsőoktatási intézmény szerepel: az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) az 501–600., a Semmelweis Egyetem a 601–700., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 801–900. helyen áll.

Helycsere a HVG egyetemi rangsorának élén: a BME megelőzte az ELTE-t, felért a dobogóra az SZTE A BME lett a legjobb egyetem a HVG legfrissebb felsőoktatási rangsorában. A sokféle metszetben elkészített toplistákon szereplő intézmények vezetői sérelmezik az oktatási és tudományos Huxitot, és leghőbb vágyuk, hogy bekerüljenek a nemzetközi ligákba.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.