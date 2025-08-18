Időzítős újdonságot kapott a WhatsApp

A cég közleménye szerint immár csoportos hívásokat is lehet ütemezni a WhatsAppban, legyen szó egy családi beszélgetésről a közelmúlt eseményeiről vagy egy értekezletről a kollégákkal. Az ütemezés funkcióval időpontot rendelhet egy híváshoz, és megkérheti az érintett személyeket és csoportokat, hogy csatlakozzanak. A képesség használatához a + gomb megnyomása után csak válassza ki a „Hívás ütemezése” lehetőséget.

A Hívások lapon az összes bejövő hívás látható és kezelhető a résztvevők listájával és a híváslinkekkel együtt – utóbbiak felvehetők a személyes naptárba, és meg is oszthatók másokkal. Minden résztvevő értesítést kap a hamarosan kezdődő hívásokról.

WhatsApp-hívásütemezés Meta

A csoportos hívásokhoz más új funkció is jött: immáron kézfelemeléssel jelezheti, ha szót kér, vagy reakciót is küldhet, ha a beszélő félbeszakítása nélkül szeretne közreműködni.

Továbbfejlesztette a Meta a híváslinkeket is: ha ön hoz létre egy híváslinket, értesítést kap, amikor valaki csatlakozik a híváshoz.

Az új funkciók bevezetése fokozatos, ha önnél még nem jelentek meg, érdemes frissíteni a WhatsAppot a Play Áruházban vagy az App Store-ban.

