Valami történt Kínában, egy órára levált az ország a globális internetről

Szerdán körülbelül egy órára leválhatott Kína a globális internetről – derül ki a kínai internetcenzúrát monitorozó Great Firewall Report jelentéséből.

Mint írják, pekingi idő szerint éjfél után, 0:34 és 1:48 között valaki hamis csomagokat juttatott TCP RST+ACK-csomagokba, hogy megzavarjon minden kapcsolatot a 443-as TCP-porton. Röviden: utóbbi az a sztenderd port, amin a HTTPS-forgalom zajlik; ennek elvágásával voltaképpen megszűnik az internetkapcsolat Kína, valamint a világ többi része között.

Az említett időszak alatt a kínai lakosság nem fért hozzá az országon kívüli szolgáltatások zöméhez, de azok is elérhetetlenek voltak, amelyek ugyan kínaiak, de külföldi szerveren futnak.

Mint a Gizmodo felidézi, Kína Nagy Tűzfala a múltban már blokkolta a HTTPS-kommunikációt egy időre, de akkor kiterjedtebb volt a dolog, és nem csak egy portot érintett, hanem az összeset. Így hát nem ismert, mi állt a szerdai történések hátterében – a Great Firewall Report jelentése ugyanakkor rámutat, a Nagy Tűzfalhoz számos szervezetnek van hozzáférése, így mindegyikük tudja blokkolni az ország internetes forgalmát. Az ugyanakkor érdekes, hogy a mostani, forgalomblokkoló eszköz nem mutat egyezést egyetlen korábbi „ujjlenyomatával” sem.

Ez jelentheti azt, hogy Kína egy új blokkolóeszközt tesztelt, vagy egy meglévőn változtattak, esetleg rosszul konfigurálták. Ugyan Peking olykor korlátozza az internet-hozzáférést olyan események során, amelyek politikailag kényesek, a mostani eset nem tűnik ilyennek. Az is lehet, hogy csak próbálgattak valamit, amit a későbbiekben alkalmaznának, ha szükség lenne rá – vagy egyszerűen csak félrenyomtak valamit.

A szintén nem mintademokrácia Oroszországban pár éve már próbát tettek azzal, hogy milyen lenne teljesen leválni a globális internetről.

