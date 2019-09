Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98e1640b-d696-4403-9d56-d98dffda4c87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a Szabadság téren nyitotta meg kampányát, arról beszélt, reális esély van a változásra.","shortLead":"Karácsony Gergely a Szabadság téren nyitotta meg kampányát, arról beszélt, reális esély van a változásra.","id":"20190831_karacsony_kampanynyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98e1640b-d696-4403-9d56-d98dffda4c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ba5eb9-9d72-429d-b653-27531e5ded83","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_karacsony_kampanynyito","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:38","title":"Karácsony: \"Addig nem épül új stadion, míg nincs minden kerületben CT\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db81757-4a32-4847-84e9-892f70ede6a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel akár a kormány többségét is kockáztathatja, de állítólag szóba került az előrehozott választás is. ","shortLead":"Ezzel akár a kormány többségét is kockáztathatja, de állítólag szóba került az előrehozott választás is. ","id":"20190902_Boris_Johnson_kizarna_a_vele_szembefordulo_kepviseloket_a_frakciojabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db81757-4a32-4847-84e9-892f70ede6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63b9adb-59a0-4e6a-b365-144932400cf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Boris_Johnson_kizarna_a_vele_szembefordulo_kepviseloket_a_frakciojabol","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:45","title":"Boris Johnson kizárná a vele szembeforduló képviselőket a frakciójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d175d2a-e641-4e93-b169-760ee42f0e39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megfordult a trend. A fővárosban annyit javult a helyzet, hogy „felzárkózott mellé” az ország többi része.","shortLead":"Megfordult a trend. A fővárosban annyit javult a helyzet, hogy „felzárkózott mellé” az ország többi része.","id":"20190902_Megfordult_a_trend_mar_nem_Budapestrol_lopjak_a_jarmuveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d175d2a-e641-4e93-b169-760ee42f0e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a4adfc-e4d9-4277-94a5-ec3da0167e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_Megfordult_a_trend_mar_nem_Budapestrol_lopjak_a_jarmuveket","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:20","title":"Már nem Budapestről lopják a járműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","shortLead":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","id":"20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c763a69a-b3c7-4ee6-b6a7-a897cd236213","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:35","title":"Most Orbán fociőrülete miatt ment neki a Guardiannak Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24ee52-0f5c-4cd3-85df-07f0b3f5cae0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyszínen 150 embert láttak el. A mentést hátráltatta a heves eső és az erős széllökések.","shortLead":"A helyszínen 150 embert láttak el. A mentést hátráltatta a heves eső és az erős széllökések.","id":"20190901_szinpad_koncert_essen_zivatar_baleset_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee24ee52-0f5c-4cd3-85df-07f0b3f5cae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607bba47-e877-4224-b344-8386f4a66b46","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_szinpad_koncert_essen_zivatar_baleset_serultek","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:08","title":"Részben összedőlt egy színpad Németországban, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e484a7d-40d4-4a27-893f-f8512d4fbb28","c_author":"Szepesi András","category":"tudomany","description":"Az egyelőre csak a fantasztikus művekben megvalósítható csillagközi utazások motorja lehet a NASA által a hetvenes években lesöpört technológia, melynek gyakorlati lehetőségeit most egy apró műholddal tesztelik az űrben.","shortLead":"Az egyelőre csak a fantasztikus művekben megvalósítható csillagközi utazások motorja lehet a NASA által a hetvenes...","id":"201933__muhold_vitorlaval__gyorsitosav__napszallta__zaszlot_bontott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e484a7d-40d4-4a27-893f-f8512d4fbb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9287a330-eb64-48a1-a522-363249cc3077","keywords":null,"link":"/tudomany/201933__muhold_vitorlaval__gyorsitosav__napszallta__zaszlot_bontott","timestamp":"2019. szeptember. 01. 12:30","title":"A titokzatos technológia, amely elrepíthet minket távoli bolygókra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625ee300-fe0b-4368-9beb-2d006f33d308","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legkeményebb terepen is bevethetőek a páncélozott gépek.","shortLead":"A legkeményebb terepen is bevethetőek a páncélozott gépek.","id":"20190902_torokorszag_harci_jarmu_magyar_kormany_nurol_markina_ejder_yalcin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=625ee300-fe0b-4368-9beb-2d006f33d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02b88f6-c026-4297-9169-78cfbb97b766","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_torokorszag_harci_jarmu_magyar_kormany_nurol_markina_ejder_yalcin","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:21","title":"Törökországtól vehet harci terepjárókat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa magabiztos játékkal jutott tovább az amerikai nyílt teniszbajnokságon.\r

","shortLead":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa magabiztos játékkal jutott tovább az amerikai nyílt teniszbajnokságon.\r

","id":"20190831_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007cdecc-137e-49f2-8aa3-686e009bc343","keywords":null,"link":"/sport/20190831_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open","timestamp":"2019. augusztus. 31. 21:53","title":"Babos és Mladenovic már nyolcaddöntős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]