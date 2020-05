Rendkívüli időket élünk. Pár rövid hónap alatt drámai módon változott meg jórészt minden, amit korábban normálisnak gondoltunk. Van azonban valami, ami még egy válság idején sem változhat meg: a barátaink. Az Egyesült Államok NATO-szövetségesként ma ugyanolyan határozottan támogatja Magyarországot, mint bármikor korábban. Büszke vagyok rá, hogy a hazám milyen sokat tesz, annak ellenére, hogy a járvány miatt letaglózó veszteségeket szenved el.

Európa és Amerika gyászolnak, de közben hatalmas lépéseket teszünk e láthatatlan ellenség ellen. Transzatlanti partnereinkkel mi, amerikaiak megosztottuk legjobb gyakorlatainkat arról, hogyan veszik fel szabad és nyílt társadalmak a harcot a világjárvány következményeivel. Biztosítottuk a halálesetek megelőzését szolgáló információk széles körű megosztását. Legyőztük a lezárt határok és nagyrészt leállított repülőjáratok jelentette akadályokat, amikor országaink több száz állampolgárának segítettünk hazatérni otthonába és szerettei körébe – ahogyan azt néhány hete egy magyar és amerikai állampolgárokat szállító repülőjárattal is tettük. Nagyszerű katonaságainkat is csatasorba állítottuk. A pápai Nehéz Légiszállító Ezred, egy tizenkét országból álló katonai légiszállító szervezet, amelyben az Egyesült Államok és Magyarország is részt vesz, védelmi készleteket szállított Magyarországra; csapataink pedig szorosan együttműködnek a NATO-szövetségesekkel, hogy olyan távoli helyszínekről is, mint Dél-Korea, Európába tudjunk hozni a védekezéshez szükséges eszközöket.

Ahogy azt korábbi egészségügyi vészhelyzetek idején is tette, most is az Egyesült Államok kormánya jár élen a Covid-19 világjárványra adandó humanitárius és egészségügyi válaszokat illetően. A kínai kommunista párt a járvány vuhani kitörését követően hat hétig visszatartott kritikus fontosságú információkat. Az USA kormánya azóta több mint egymilliárd dollárt különített el külügyminisztériuma és nemzetközi segélyszervezete, a USAID vészhelyzetben nyújtandó egészségügyi, humanitárius és gazdasági segélyeire, ezzel több mint 120 országnak nyújtva támogatást. Mindez azon a finanszírozáson kívül értendő, amelyet multilaterális és nem-kormányzati szervezeteknek nyújtunk. Amerikaiak nap mint nap ennél is többet adnak vállalati, jótékonysági és magánadományok útján. Mindent összevéve, ez az úgynevezett “Egész Amerika” erőfeszítés már több mint ötmilliárd dollárt juttatott a Covid-19 elleni globális küzdelem céljára. Április végére az összes globális erőfeszítés csaknem 60 százalékát tette ki az amerikai hozzájárulás. Ezek az összegek segítenek partnerországainknak a fertőzések megelőzésében és ellenőrzés alatt tartásában, szűrővizsgálatok lebonyolításában, az állampolgárok kockázatokról történő tájékoztatásában és a válaszintézkedések összehangolásában.

Ám a koronavírus elleni globális küzdelemhez nem csupán pénzzel és készletekkel járulunk hozzá. Az Egyesült Államok kormánya kiadóvállalatokkal és nagy technológiai cégekkel együtt dolgozott azon, hogy – ingyenesen – rendelkezésre bocsássa a koronavírussal foglalkozó tudományos cikkek legnagyobb létező gyűjteményét. Szakemberek világszerte több mint 54 000 alkalommal töltötték le ezt az adatkészletet. A szakértők több mint 1000 mesterséges intelligenciát használó eszközhöz is hozzáférnek, miáltal felgyorsíthatják a vakcinák és terápiás anyagok, valamint egyéb létfontosságú tudományos kérdések kutatását.

Mindezt, és még ennél is többet, büszkén, átláthatóan és közösen tesszük. Azért tesszük, mert egy szabad, nyitott társadalom így viselkedik. A szabad nemzetek bőséget, páratlan nagylelkűséget teremtenek, és olyan támogatást nyújtanak, ami valóban segít az embereknek a túlélésben és a felvirágzásban.

Amikor ez a válság véget ér, az emberek majd elgondolkodnak azon, hogyan jutott el a világjárvány erre a pontra: ki tartott vissza információkat, ki kisebbítette a tényleges fertőzések és halálesetek számát, ki halmozott fel létfontosságú orvosi készleteket, hogy azután nagy haszonnal eladja őket. A világnak akkor majd ragaszkodnia kell a felelősségre vonáshoz, és mindent meg kell tennie azért, hogy ez többé ne ismétlődhessen meg. Az Egyesült Államok régóta áll vállvetve Magyarország mellett, és bizton számíthatunk egymásra bármilyen válság során. Együtt le fogjuk győzni ezt a világjárványt! Biztonságosan újra fogjuk indítani összekapcsolódott gazdaságainkat, és tovább építjük a még erősebb közös jövőt barátainkkal és szövetségeseinkkel, akik a szabadság, a demokrácia és a jólét ugyanazon értékei mellett kötelezték el magukat, mint mi.

A szerző az Egyesült Államok magyarországi nagykövete