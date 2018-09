Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Megtakarítani se sikerült sokat a szociális rendszer átalakításával
Az átalakítás vesztesei viszont a rosszabb helyzetben lévő járások voltak.
2018. szeptember. 20. 14:57

Az EU-ban a magyarok utasítják el legjobban a menekülteket
Az európaiak több mint kétharmada továbbra is a bajba kerültek, a háborúk és erőszak elől menekülők befogadása mellett van. A Pew Research Center tíz államra kiterjedő felmérése szerint a befogadás átlagos támogatottsága 77 százalék, Magyarországon viszont csupán 32 százalék.
2018. szeptember. 20. 12:10

Rekordalacsony volt az idei Emmy-gála nézettsége
Az NBC közvetítette a díjátadót, de csak kicsivel több, mint 10 millió nézőjük volt.
2018. szeptember. 19. 10:15

Hőgyűrű épül Budapest körül
Budapest több pontján is távhővezeték-építés és -bővítés zajlik, a beruházás célja, hogy a belső, sűrűn lakott városrészekben élők is hozzájuthassanak a távfűtéshez -



","shortLead":"Az európaiak több mint kétharmada továbbra is a bajba kerültek, a háborúk és erőszak elől menekülők befogadása mellett...","id":"20180920_Az_EUban_a_magyarok_utasitjak_el_legjobban_a_menekulteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af4b961-ad10-4ea7-98b3-ad18369e36b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Az_EUban_a_magyarok_utasitjak_el_legjobban_a_menekulteket","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:10","title":"Az EU-ban a magyarok utasítják el legjobban a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b089c59-f8e9-43a7-b619-39c8db23a863","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az NBC közvetítette a díjátadót, de csak kicsivel több, mint 10 millió nézőjük volt.","shortLead":"Az NBC közvetítette a díjátadót, de csak kicsivel több, mint 10 millió nézőjük volt.","id":"20180919_Rekordalacsony_volt_az_idei_Emmygala_nezettsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b089c59-f8e9-43a7-b619-39c8db23a863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8d4100-a2d8-437e-8855-f03b16bb0a94","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Rekordalacsony_volt_az_idei_Emmygala_nezettsege","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:15","title":"Rekordalacsony volt az idei Emmy-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238ebfe1-d587-458d-8d7a-da3dfbea200f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapest több pontján is távhővezeték-építés és -bővítés zajlik, a beruházás célja, hogy a belső, sűrűn lakott városrészekben élők is hozzájuthassanak a távfűtéshez - közölte a Főtáv Zrt.
2018. szeptember. 19. 11:16

Meghalt, amikor az Ali vihar lefújta az ír sziklafalról a lakókocsiját – fotók, videók
A Storm Alinak hívott vihar fákat csavar ki, komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben, több százezer háztartás maradt áram nélkül.
2018. szeptember. 19. 15:58

Ilyen nincs: rossz nevet festett saját Boeing repülőgépére egy légitársaság
Precíz munkatársból a szükségesnél talán eggyel kevesebb van, humorérzékből viszont bőségesen akad a hongkongi Cathay Pacific légitársaságnál.
2018. szeptember. 20. 08:03

Fontos ítélet az Európai Bíróságon: perelhetnek a devizahitelesek
Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi testület egy magyar ügyben.
2018. szeptember. 20. 10:30

Egyszerű hazugsággal törhették fel 133 magyar lány Facebook-fiókját
Száznál is több, kizárólag női Facebook-felhasználó fiókjához juthatott hozzá az általa kitalált módszer révén egy amatőr magyar hacker. Nem csinált mást, mint egyszerű hazugsággal egy maga által kreált adathalász oldalra irányította a kinézett profilok tulajdonosait.
2018. szeptember. 18. 19:00