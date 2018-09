Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea9540e5-cb8f-4ff3-a973-59519e5b6803","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elárverezték a lakásukat, így hamarosan menniük kell. A kerület polgármestere szerint jelenleg nincsen szabad lakás, amit kiutalhatnának nekik. ","shortLead":"Elárverezték a lakásukat, így hamarosan menniük kell. A kerület polgármestere szerint jelenleg nincsen szabad lakás...","id":"20180919_Kispest_szocialis_lakas_onkormanyzat_autista_rakos_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea9540e5-cb8f-4ff3-a973-59519e5b6803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c601ef8a-f368-4e0b-a2cc-260c89719a87","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Kispest_szocialis_lakas_onkormanyzat_autista_rakos_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:02","title":"Két hét múlva költözniük kell, de nem kap szociális lakást az autista, rákos fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babb0be2-7b70-4b9b-b353-8368e552272c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Peugeot elkészítette évtizedekkel ezelőtti modelljének csúcstechnikával megpakolt 21. századi verzióját.","shortLead":"A Peugeot elkészítette évtizedekkel ezelőtti modelljének csúcstechnikával megpakolt 21. századi verzióját.","id":"20180920_feltamadt_a_legendas_peugeot_504_itt_a_franciak_uj_onvezeto_villanyautoja_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=babb0be2-7b70-4b9b-b353-8368e552272c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8734685b-0081-462b-839d-bd4ca78e989d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_feltamadt_a_legendas_peugeot_504_itt_a_franciak_uj_onvezeto_villanyautoja_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:23","title":"Feltámadt a legendás Peugeot 504: itt a franciák új önvezető retró villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segíteni fogják az aláírásgyűjtést az Európai Ügyészséghez csatlakozásért. ","shortLead":"Segíteni fogják az aláírásgyűjtést az Európai Ügyészséghez csatlakozásért. ","id":"20180920_A_Parbeszed_is_beall_Hadhazy_alairasgyujtese_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b16c08-4659-4a6f-815b-9d518b3835c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_A_Parbeszed_is_beall_Hadhazy_alairasgyujtese_moge","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:42","title":"A Párbeszéd is beáll Hadházy aláírásgyűjtése mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7852fb84-2703-45bb-bf62-b9e3c6a30e97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV úgy tudja, az épületet borító lapok egy része meglazult, félő, hogy a burkolat darabjai lezuhanhatnak.","shortLead":"Az ATV úgy tudja, az épületet borító lapok egy része meglazult, félő, hogy a burkolat darabjai lezuhanhatnak.","id":"20180920_pecsi_egyetem_klinikai_tomb_burkolat_hibak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7852fb84-2703-45bb-bf62-b9e3c6a30e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2696e045-c8cd-432c-be0f-e9d1ba7dc58b","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_pecsi_egyetem_klinikai_tomb_burkolat_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:16","title":"Három éve újították fel, máris veszélyes lehet a pécsi egyetemi klinika burkolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3552c6-a344-494b-9971-e4c6fb4d4e90","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180920_Boriszov_beszolt_Orban_ujabb_baratot_veszit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc3552c6-a344-494b-9971-e4c6fb4d4e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c61233d-ffc4-4730-a3cd-569a30cd5a80","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Boriszov_beszolt_Orban_ujabb_baratot_veszit","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:33","title":"Boriszov beszólt: Orbán újabb barátot veszít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tanári kar negyede felállt, van olyan osztály, ahol az osztályfőnök távozott, de elment több német- és angoltanár, matematika-, testnevelés- és informatikatanár, ráadásul a felmondást választó tanárok között van két mesterpedagógus is.","shortLead":"A tanári kar negyede felállt, van olyan osztály, ahol az osztályfőnök távozott, de elment több német- és angoltanár...","id":"20180921_Felmondott_tizenket_tanar_a_Budai_Nagy_Antal_Gimnaziumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717e8f2e-49b4-4ad7-9049-df0ae4138b74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Felmondott_tizenket_tanar_a_Budai_Nagy_Antal_Gimnaziumban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:30","title":"Felmondott tizenkét tanár a Budai Nagy Antal Gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-ig minden Audi-típust elérhetővé tennének elektromos változatban, a motorokat pedig Győrben gyártják.","shortLead":"2025-ig minden Audi-típust elérhetővé tennének elektromos változatban, a motorokat pedig Győrben gyártják.","id":"20180920_Elektromos_Audikat_is_gyartanak_majd_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2002c9a3-6369-4e41-81d9-3f5ad9bc05d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Elektromos_Audikat_is_gyartanak_majd_Gyorben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:56","title":"Elektromos Audikat is gyártanak majd Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02e8fd-167c-4419-8aeb-446a55548b11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen most leleplezett kisáruszállítójával egy feltöltéssel több mint 500 kilométeres távolságot lehet megtenni.\r

","shortLead":"A Volkswagen most leleplezett kisáruszállítójával egy feltöltéssel több mint 500 kilométeres távolságot lehet...","id":"20180920_dobozos_auto_sosem_volt_meg_ennyire_meno_itt_a_vw_elektromos_ujdonsaga_volkswagen_akkumulator_furgon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b02e8fd-167c-4419-8aeb-446a55548b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d70419-ce0d-4c53-86ae-e25458cbf77a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_dobozos_auto_sosem_volt_meg_ennyire_meno_itt_a_vw_elektromos_ujdonsaga_volkswagen_akkumulator_furgon","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:21","title":"Dobozos autó sosem volt még ennyire menő, itt a VW elektromos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]