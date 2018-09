Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A sikeres vezetőknek megvannak a módszereik a kudarc kezelésére: menekülés helyett készek pozitívan fogadni, nyitottan arra, hogy tanuljanak belőle. És néha humorral ütik el a helyzetek komolyságát.","shortLead":"A sikeres vezetőknek megvannak a módszereik a kudarc kezelésére: menekülés helyett készek pozitívan fogadni, nyitottan...","id":"20180920_Hogyan_kezeljuk_a_kudarcot_Peldaul_humorral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d1737-adbf-4e51-b030-6e44eb78ca93","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180920_Hogyan_kezeljuk_a_kudarcot_Peldaul_humorral","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:15","title":"Hogyan kezeljük a kudarcot? Például humorral!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igencsak rosszul állnak a magyarok idegennyelv-tudással, a kormány új ötletekkel állt elő, hogy ezen javítson.","shortLead":"Igencsak rosszul állnak a magyarok idegennyelv-tudással, a kormány új ötletekkel állt elő, hogy ezen javítson.","id":"20180919_Szinkronizalas_helyett_feliratos_filmekkel_javitana_a_magyarok_nyelvtudasat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b368f347-0cea-4702-8a00-0ebb87992bd0","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Szinkronizalas_helyett_feliratos_filmekkel_javitana_a_magyarok_nyelvtudasat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:03","title":"Szinkronizálás helyett feliratos filmekkel javítaná a magyarok nyelvtudását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","shortLead":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","id":"20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868e5f2d-598d-4ac5-9daf-b5d1e55403d3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:51","title":"Drónvideón nézheti meg Orbán Viktor vejének kastélyát és egyéb finomságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Pénteken és szombaton országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés indul.","shortLead":"Pénteken és szombaton országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés indul.","id":"20180920_A_chatelo_es_facebookozo_soforokre_vadaszik_a_rendorseg_ezen_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8c2882-2ebc-418d-9a3e-03c7c264a88f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_A_chatelo_es_facebookozo_soforokre_vadaszik_a_rendorseg_ezen_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 18:50","title":"A chatelő és facebookozó sofőrökre vadászik a rendőrség ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük természetes fluktuációról van szó, országos szintű pedagógushiányról pedig nem beszélhetünk. ","shortLead":"Szerintük természetes fluktuációról van szó, országos szintű pedagógushiányról pedig nem beszélhetünk. ","id":"20180919_Kelebelsberg_Kozpont_hazugsag_nem_igaz_nincs_is_orszagos_tanarhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e41be4-5e29-4b54-835a-843907985c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Kelebelsberg_Kozpont_hazugsag_nem_igaz_nincs_is_orszagos_tanarhiany","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:48","title":"Klebelsberg Központ: hazugság, nem igaz, nincs is országos tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071c0d1b-1401-4afc-9810-5ce8dcb3f12d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Megjelent a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása 4 milliárd forintos keretösszeggel, ebből elsősorban az időskori munkaerőpiaci aktivitást fejlesztenék.","shortLead":"Megjelent a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása 4 milliárd...","id":"20180919_Nyugdijasokat_fejlesztenenek_4_milliardbol_hogy_hasznos_munkaero_valjon_beloluk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=071c0d1b-1401-4afc-9810-5ce8dcb3f12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b56edf-b132-48e3-af71-24af72492ab3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180919_Nyugdijasokat_fejlesztenenek_4_milliardbol_hogy_hasznos_munkaero_valjon_beloluk","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:33","title":"Nyugdíjasokat képeznének tovább 4 milliárdból, hogy hasznos munkaerő váljon belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d09f555-272e-477e-8f8b-002741a8c20e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A minisztérium nyelvtanulást ösztönző programjának egyik pontját sokan félreérthették, ezért most igyekeznek megnyugtatni mindenkit.","shortLead":"A minisztérium nyelvtanulást ösztönző programjának egyik pontját sokan félreérthették, ezért most igyekeznek...","id":"20180920_Nem_szunnek_meg_a_szinkronizalt_filmek_csak_tobb_lesz_az_eredeti_nyelven_felirattal_nezheto_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d09f555-272e-477e-8f8b-002741a8c20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61893be-dbb5-4c4b-8276-2cca8e7fdfdb","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Nem_szunnek_meg_a_szinkronizalt_filmek_csak_tobb_lesz_az_eredeti_nyelven_felirattal_nezheto_film","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:10","title":"Nem szűnnek meg a szinkronizált filmek, csak több lesz az eredeti nyelven, felirattal nézhető film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2016-ban kiadott Skeleton Tree és a rengeteg turné után a zenész most Los Angelesben van, és dalokat ír. ","shortLead":"A 2016-ban kiadott Skeleton Tree és a rengeteg turné után a zenész most Los Angelesben van, és dalokat ír. ","id":"20180919_Nick_Cave_uj_album_Nick_Cave_and_the_Bad_Seeds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d5ffc5-ea29-466d-a66d-8b40e848f8b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Nick_Cave_uj_album_Nick_Cave_and_the_Bad_Seeds","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:18","title":"Rajongók, figyelem! Új albumon dolgozik Nick Cave","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]