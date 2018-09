Az ukránok sem tudják, hogy vizsgálják-e a magyar útlevelek ügyét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb19066a-5264-40b4-b23a-5504b7e0236b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A városnéző autóbuszos szolgáltatásra kiírt pályázat miatt pöccent be a Közbeszerzési Döntőbizottság.","shortLead":"A városnéző autóbuszos szolgáltatásra kiírt pályázat miatt pöccent be a Közbeszerzési Döntőbizottság.","id":"20180926_Slendrianul_dolgozott_40_millio_forintra_buntettek_a_Fovarosi_Onkormanyzatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb19066a-5264-40b4-b23a-5504b7e0236b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45158d86-ab10-4973-8748-fc667b7ec09b","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Slendrianul_dolgozott_40_millio_forintra_buntettek_a_Fovarosi_Onkormanyzatot","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:24","title":"Slendriánul dolgozott, 40 millió forintra büntették a Fővárosi Önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott gyerekek címet kapta. ","shortLead":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott...","id":"20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1674e36a-fb99-47dc-8f72-89bb36f873da","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:52","title":"\"Halott gyerekek\": az iskolai lövöldözéseket parodizálja ki a South Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb1fad8-3f54-44a7-9c88-d4abdf964564","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb városban derült ki, nincs elég pedagógus. Albertirsán az önkormányzat diploma nélküli dolgozókat, adott esetben tanítókat vagy egyéves képzést kapott munkaerőt alkalmaz óvodai asszisztensként, miután hat óvodapedagógus tartósan kiesett a munkából.","shortLead":"Újabb városban derült ki, nincs elég pedagógus. Albertirsán az önkormányzat diploma nélküli dolgozókat, adott esetben...","id":"20180927_Pedagogushiany_valaki_egy_ev_kepzessel_mar_asszisztenskent_dolgozik_Albertirsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbb1fad8-3f54-44a7-9c88-d4abdf964564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a037830c-2481-430b-b964-0e577e3e71fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Pedagogushiany_valaki_egy_ev_kepzessel_mar_asszisztenskent_dolgozik_Albertirsan","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:45","title":"Albertirsa kényszermegoldásokkal igyekszik úrrá lenni az óvónőhiányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az utalványokkal kapcsolatos szabályok 2019-től teljes egészében átalakulnak. A főbb tudnivalókat mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Az utalványokkal kapcsolatos szabályok 2019-től teljes egészében átalakulnak. A főbb tudnivalókat mutatta be az Adózóna.","id":"20180926_Sajat_magaval_szurhat_ki_aki_ajandekutalvanyt_ad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cfc570-5c04-4222-b296-bb0cc55b7cec","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180926_Sajat_magaval_szurhat_ki_aki_ajandekutalvanyt_ad","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:03","title":"Saját magával szúrhat ki, aki ajándékutalványt ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb53483-5269-425b-9d27-39f2bd983c5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome legfrissebb verziójában a Google \"titokban\" mindenkit beléptetett a böngészőbe. A felhasználók felháborodása után a Google úgy döntött: októbertől bárki kikapcsolhatja majd ezt a lehetőséget.","shortLead":"A Chrome legfrissebb verziójában a Google \"titokban\" mindenkit beléptetett a böngészőbe. A felhasználók felháborodása...","id":"20180927_google_chrome_69_bongeszo_automatikus_bejelentkezes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bb53483-5269-425b-9d27-39f2bd983c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167aa5ee-31c8-4dfe-83de-d7923ac9d512","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_google_chrome_69_bongeszo_automatikus_bejelentkezes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:03","title":"Visszavonja a Google a Chrome böngésző új funkcióját, miután sokakat felháborított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16962d6-7cb7-4349-b9db-d6d50f5f1499","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Etikus vezetői képzés indult az állami cégeknek, az ÁSZ meghívta a HungaroControlt is, amely az Orbán polgári köre mögött álló alapítványt is kitömte 320 millióval.","shortLead":"Etikus vezetői képzés indult az állami cégeknek, az ÁSZ meghívta a HungaroControlt is, amely az Orbán polgári köre...","id":"20180927_Orban_polgari_koret_tamogattak_most_azt_tanitjak_hogyan_kell_banni_a_kozpenzzel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d16962d6-7cb7-4349-b9db-d6d50f5f1499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cceb482e-f9ac-4dac-9090-57173599140a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Orban_polgari_koret_tamogattak_most_azt_tanitjak_hogyan_kell_banni_a_kozpenzzel","timestamp":"2018. szeptember. 27. 14:11","title":"Orbán polgári körét támogatták, most azt tanítják, hogyan kell bánni a közpénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már magasabb volt a munkanélküliség, mint egy hónappal korábban, de a tavaly ilyenkorihoz képest még csökkenést mértek.","shortLead":"Már magasabb volt a munkanélküliség, mint egy hónappal korábban, de a tavaly ilyenkorihoz képest még csökkenést mértek.","id":"20180927_Nem_tud_mar_hova_csokkenni_a_munkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a319626-b59c-4794-9895-68c2e7aeea20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Nem_tud_mar_hova_csokkenni_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:11","title":"Nem tud már hova csökkenni a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3f79e5-9654-420d-be0c-d34cb98b3350","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 850 ezer csomag szépséghibás gyümölcsöt és zöldséget adott el.","shortLead":"Eddig 850 ezer csomag szépséghibás gyümölcsöt és zöldséget adott el.","id":"20180926_Evente_50_millio_tonna_elelmiszer_megy_a_kukaba_a_Tesco_inkabb_eladna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b3f79e5-9654-420d-be0c-d34cb98b3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560c2eed-9a59-43cd-a0ec-d7d4a96345fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Evente_50_millio_tonna_elelmiszer_megy_a_kukaba_a_Tesco_inkabb_eladna","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:49","title":"Évente 50 millió tonna élelmiszer megy a kukába, a Tesco inkább eladná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]