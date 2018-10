Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban megszüntetik a postai táviratot, így táviratkihordókra sem lesz szükség.","shortLead":"Lengyelországban megszüntetik a postai táviratot, így táviratkihordókra sem lesz szükség.","id":"20180930_Kinyirtak_a_lengyelek_az_egykor_szep_borravalot_termelo_jo_ketszaz_eves_szakmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c8ebc7-9dc1-4aba-b766-dcef0b345cb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Kinyirtak_a_lengyelek_az_egykor_szep_borravalot_termelo_jo_ketszaz_eves_szakmat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:10","title":"Kinyírták a lengyelek az egykor szép borravalót termelő, jó kétszáz éves szakmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokak szerint itt az ideje beszállni az eddig komolyan büntetett országok részvényeibe.","shortLead":"Sokak szerint itt az ideje beszállni az eddig komolyan büntetett országok részvényeibe.","id":"20180930_Magyarorszag_is_jol_jarhat_az_uj_Wall_Streeti_trenddel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4683cdda-f3cb-4f2f-a8f0-6ba0476a3305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Magyarorszag_is_jol_jarhat_az_uj_Wall_Streeti_trenddel","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:46","title":"Magyarország is jól járhat az új Wall Street-i trenddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hétfőn megkezdi munkáját a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Hétfőn megkezdi munkáját a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20180930_Oktobertol_ujra_lesz_sajat_hivatala_az_orszagos_tisztifoorvosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bc0def-a0cd-461b-9792-01562daa8396","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Oktobertol_ujra_lesz_sajat_hivatala_az_orszagos_tisztifoorvosnak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:07","title":"Októbertől újra lesz saját hivatala az országos tisztifőorvosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677a9b5f-c671-410e-a0e5-25b15bed7f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjét vezeti mostantól az MTVA múlt héten távozó vezérigazgatója, Vaszily Miklós. Hónapok óta keringenek információk arról, hogy ő kerülhet az összes kormánypárti médiumot bekebelező gigaholdingjának élére, lehetséges, hogy ennek a folyamatnak az egyik lépését látjuk.","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjét vezeti mostantól az MTVA múlt héten távozó vezérigazgatója, Vaszily Miklós. Hónapok óta...","id":"20181001_A_kozmedia_eddigi_vezere_kerult_az_ECHO_TV_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=677a9b5f-c671-410e-a0e5-25b15bed7f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7618b73e-b693-42a6-b6a5-b87a10ba6c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_A_kozmedia_eddigi_vezere_kerult_az_ECHO_TV_elere","timestamp":"2018. október. 01. 09:45","title":"A közmédia eddigi vezére került az ECHO TV élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"huligán, skinhead és neonáci\" körökhöz tartozó fiatalok frissen alakított szervezetének célja a demokratikus jogállam felszámolása. A fiatalokat letartóztatásba helyezték.","shortLead":"A \"huligán, skinhead és neonáci\" körökhöz tartozó fiatalok frissen alakított szervezetének célja a demokratikus...","id":"20181001_szelsojobboldali_feltetelezett_terroristak_chemnitz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd7861-2586-49e5-9b49-73f478b49510","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_szelsojobboldali_feltetelezett_terroristak_chemnitz","timestamp":"2018. október. 01. 14:53","title":"Szélsőjobboldali terrorcsoportot kapcsoltak le Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöld szervezet azt szeretné: tiltsák be az ökológiai katasztrófát okozó eldobható műanyag szatyrok használatát.\r

","shortLead":"A zöld szervezet azt szeretné: tiltsák be az ökológiai katasztrófát okozó eldobható műanyag szatyrok használatát.\r

","id":"20180930_Stop_Plastic__Elokeppel_akciozott_a_Hosok_teren_a_Greenpeace","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b63b3-04bc-4481-b978-7bff7d665b9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Stop_Plastic__Elokeppel_akciozott_a_Hosok_teren_a_Greenpeace","timestamp":"2018. szeptember. 30. 16:21","title":"Stop Plastic! - Élőképpel akciózott a Hősök terén a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","shortLead":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","id":"20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd606c49-d3b8-44af-8bb6-08c67e4e22c1","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:31","title":"Franciaországban lépett fel a Mindenki gyerekkórusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zoran Zaev macedón szociáldemokrata kormányfő az európai Macedónia sikerének nevezte a görög-macedón névvitát lezárását lehetővé tévő vasárnapi népszavazás eredményét. Csak az a baj, hogy a számok nem őt igazolják.","shortLead":"Zoran Zaev macedón szociáldemokrata kormányfő az európai Macedónia sikerének nevezte a görög-macedón névvitát lezárását...","id":"20180930_A_macedon_kormanyfo_ugy_csinal_mintha_gyozott_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7975c9-582b-4bf3-b89d-6775303f7bca","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_A_macedon_kormanyfo_ugy_csinal_mintha_gyozott_volna","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:33","title":"A macedón kormányfő úgy csinál, mintha győzött volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]