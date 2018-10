Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Végzetes elmagányosodás felé halad Magyarország: egy friss elemzés szerint már a 15 éven felüli lakosság csaknem fele egyedülálló. Itt lenne az ideje a családok mellett a magányosok problémáival is foglalkozni.\r

","shortLead":"Végzetes elmagányosodás felé halad Magyarország: egy friss elemzés szerint már a 15 éven felüli lakosság csaknem fele...","id":"201833__szinglikutatas__elmaganyosodas__demografiai_valtozasok__egyedul_is_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068eff1a-c237-4b79-9d26-7265f14a5ab1","keywords":null,"link":"/elet/201833__szinglikutatas__elmaganyosodas__demografiai_valtozasok__egyedul_is_megy","timestamp":"2018. október. 06. 09:00","title":"Magyarországon a szingli ma egészen más, mint a Szex és New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b530d-2d23-46cc-836c-283d7558105d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A járműgyártó összesen 2,43 millió hibrid autóját hívja vissza világszerte ellenőrzésre a motor esetleges meghibásodása miatt.","shortLead":"A járműgyártó összesen 2,43 millió hibrid autóját hívja vissza világszerte ellenőrzésre a motor esetleges meghibásodása...","id":"20181005_visszahivast_rendelt_el_a_toyota_hibridek_auris_prius_erintettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c9b530d-2d23-46cc-836c-283d7558105d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742ed1d-2078-4cb8-be5c-c494015fbe14","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_visszahivast_rendelt_el_a_toyota_hibridek_auris_prius_erintettek","timestamp":"2018. október. 05. 09:48","title":"Óriási visszahívást rendelt el a Toyota, több millió hibrid érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Székesfehérvár-Mór menetrendszerinti járaton történt az eset.","shortLead":"A Székesfehérvár-Mór menetrendszerinti járaton történt az eset.","id":"20181005_Az_utasoknak_kellett_tartaniuk_a_busz_padlojat_nehogy_lejojjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb94c3b-05fd-4514-a04a-2fa939d285fa","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181005_Az_utasoknak_kellett_tartaniuk_a_busz_padlojat_nehogy_lejojjon","timestamp":"2018. október. 05. 21:26","title":"Az utasoknak kellett tartaniuk a busz padlóját, nehogy lejöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Budapestre_invitalja_rajongoit_Schwarzenegger__de_cserebe_ker_is_valamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f212a62c-03f1-4f6b-ba81-c481f5b8e268","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Budapestre_invitalja_rajongoit_Schwarzenegger__de_cserebe_ker_is_valamit","timestamp":"2018. október. 05. 14:18","title":"Budapestre invitálja rajongóit Schwarzenegger – de cserébe kér is valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. A 29 éves, háromszoros olimpiai bajnok versenyző a magyar küldöttség legjobbjaként négy arany- és két bronzéremmel zárt.","shortLead":"Akárcsak pénteken, Hosszú Katinka a szombati zárónapon is egy arany- és bronzérmet nyert egyéniben az úszók...","id":"20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34a95e0-3ec3-4a2f-99c9-bd98e32ca19c","keywords":null,"link":"/sport/20181006_hosszu_katinka_verraszto_david_fina_uszo_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2018. október. 06. 21:51","title":"Úszó világkupa: Hosszú és Verrasztó szállította az érmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított álnéven, társkereső oldalakon szedte össze áldozatait, akiket találkozásuk után kifosztott. ","shortLead":"A gyanúsított álnéven, társkereső oldalakon szedte össze áldozatait, akiket találkozásuk után kifosztott. ","id":"20181005_A_Margitszigetre_csabitotta_majd_elkabitotta_randipartnereit_egy_fiatal_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda9c678-2950-4bba-a67e-9c46585bea51","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_A_Margitszigetre_csabitotta_majd_elkabitotta_randipartnereit_egy_fiatal_no","timestamp":"2018. október. 05. 10:19","title":"A Margit-szigetre csábította, majd elkábította randipartnereit egy fiatal nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vastagabb levelet növeszt a növények nagy része a légkör növekvő szén-dioxid-szintje miatt. Ennek a fiziológiai elváltozásnak komoly következményei lehetnek a Washingtoni Egyetem kutatói szerint. Felfedezték, hogy a vastagabb levelű növények súlyosbíthatják a klímaváltozás hatásait, mivel kevésbé hatékonyak a légköri szén megkötésében.","shortLead":"Vastagabb levelet növeszt a növények nagy része a légkör növekvő szén-dioxid-szintje miatt. Ennek a fiziológiai...","id":"20181006_novenyek_vastagabb_level_novekvo_szen_dioxid_szint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5ff78b-f13c-4c25-85e7-352e28d8cad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_novenyek_vastagabb_level_novekvo_szen_dioxid_szint","timestamp":"2018. október. 06. 19:03","title":"A jó hír: a növények elkezdtek védekezni az emberi tevékenység ellen – a rossz hír: ezzel rosszul járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli kormánybiztost neveztek ki a leomlott genovai Morandi híd lebontására és az új híd megvalósítására. A hídomlás által érintett vasútvonalon is pénteken indult csak újra a forgalom.\r

\r

","shortLead":"Rendkívüli kormánybiztost neveztek ki a leomlott genovai Morandi híd lebontására és az új híd megvalósítására...","id":"20181005_Masfel_ev_alatt_potolhatjak_a_leomlott_genovai_hidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8c811f-1c76-48dc-971d-f54578ba8d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Masfel_ev_alatt_potolhatjak_a_leomlott_genovai_hidat","timestamp":"2018. október. 05. 14:37","title":"Másfél év alatt pótolhatják a leomlott genovai hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]