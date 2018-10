Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"319c7ecc-6980-457a-8778-0cb24691a499","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Egyre kifinomultabb módszerekkel csikarják ki az óvatlan ügyfelek internetbanki adatait a csalók, százmilliók kerülhetnek ismeretlen kezekbe, és jó esély van arra, hogy ezeket a károkat a bankok nem térítik meg. A rendőrség hamarosan kampányt indít, hogy felhívja a figyelmet az adathalászat veszélyeire.","shortLead":"Egyre kifinomultabb módszerekkel csikarják ki az óvatlan ügyfelek internetbanki adatait a csalók, százmilliók...","id":"201840__adathalaszat__mkb_bank__kartevo_algoritmusok__fertozesveszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319c7ecc-6980-457a-8778-0cb24691a499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bd83b9-2145-4b0b-b3e2-f458257d0cf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/201840__adathalaszat__mkb_bank__kartevo_algoritmusok__fertozesveszely","timestamp":"2018. október. 07. 15:00","title":"Ön kinél bankol az interneten? Csak az adathalászok meg ne tudják!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"518bab50-69a8-4d97-8c9c-118091fd6f76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sürgősen kezeltetnie kell súlyos alkoholfüggőségét, ha Ryan Lochte apaként, férjként és sportolóként is helyt akar állni a jövőben.","shortLead":"Sürgősen kezeltetnie kell súlyos alkoholfüggőségét, ha Ryan Lochte apaként, férjként és sportolóként is helyt akar...","id":"20181006_Reszegen_rugta_be_az_ajtot_a_hatszoros_olimpiai_bajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=518bab50-69a8-4d97-8c9c-118091fd6f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12ae66e-2e42-4781-82c3-ca78278e4820","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Reszegen_rugta_be_az_ajtot_a_hatszoros_olimpiai_bajnok","timestamp":"2018. október. 06. 10:36","title":"Részegen rúgta be az ajtót a hatszoros olimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre érzékeny alkotó. Interjú.","shortLead":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre...","id":"201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530d025-d086-46ac-a6d6-895d0c90e140","keywords":null,"link":"/kultura/201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","timestamp":"2018. október. 07. 20:00","title":"\"Elárulnád, kinek üzengetsz egész nap? – Nem árulom el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy belső dokumentum tanúsága szerint bekeményített az Apple: új Macjeinél – látszólag – lehetetlen kikerülni a hivatalos szervizeket.","shortLead":"Egy belső dokumentum tanúsága szerint bekeményített az Apple: új Macjeinél – látszólag – lehetetlen kikerülni...","id":"20181007_apple_macbook_szerviz_szoftverdiagnosztika_harmadik_fel_szervizszolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bb8d03-10ea-4442-9ca0-59dafce10b88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_apple_macbook_szerviz_szoftverdiagnosztika_harmadik_fel_szervizszolgaltatas","timestamp":"2018. október. 07. 18:08","title":"Elege lett az Apple-nek abból, hogy nem hivatalos szervizek javítják a MacBookokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb95425-9407-47ed-926e-9e1694b696b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezúttal az amerikai külügyminiszter repült Phenjanba.","shortLead":"Ezúttal az amerikai külügyminiszter repült Phenjanba.","id":"20181007_Amerika_ismet_nekigyurkozik_EszakKorea_atommentesitesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb95425-9407-47ed-926e-9e1694b696b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8729aa-b9f5-4a55-a442-d6a4b920fe2e","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Amerika_ismet_nekigyurkozik_EszakKorea_atommentesitesenek","timestamp":"2018. október. 07. 09:10","title":"Amerika ismét nekigyürkőzik Észak-Korea atommentesítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cbfcde-fcf2-4c34-b2ec-80fbf37c128c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Octavia következő sportos változatával akár teljes csendben is lehet majd lopakodni. ","shortLead":"Az Octavia következő sportos változatával akár teljes csendben is lehet majd lopakodni. ","id":"20181008_ujabb_zold_rendszamos_jon_a_hibrid_skoda_octavia_rs_superb_plugin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25cbfcde-fcf2-4c34-b2ec-80fbf37c128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f423c787-e3ea-4f59-a368-81c1b84dc7e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_ujabb_zold_rendszamos_jon_a_hibrid_skoda_octavia_rs_superb_plugin","timestamp":"2018. október. 08. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos: jön a hibrid Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második egy populista párt lett. ","shortLead":"Második egy populista párt lett. ","id":"20181007_Oroszbarat_part_nyerte_a_valasztast_Lettorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709a5f44-7bba-49f5-be28-0543a7e0ada2","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Oroszbarat_part_nyerte_a_valasztast_Lettorszagban","timestamp":"2018. október. 07. 09:21","title":"Oroszbarát párt nyerte a választást Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8726648a-8fcf-435b-9300-631efd4c25dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Peking: törvénysértés miatt vizsgálat folyik az elnök ellen.","shortLead":"Peking: törvénysértés miatt vizsgálat folyik az elnök ellen.","id":"20181007_Nyilatkozott_Kina_az_eltunt_Interpolelnokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8726648a-8fcf-435b-9300-631efd4c25dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace830d9-d6ca-4f50-972e-51ecd20cc589","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Nyilatkozott_Kina_az_eltunt_Interpolelnokrol","timestamp":"2018. október. 07. 19:55","title":"Nyilatkozott Kína az eltűnt Interpol-elnökről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]