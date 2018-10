Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lesz még pár lezárás az itt tartózkodó török államfő miatt. Mutatjuk, mire számíthatnak a budapesti autósok és gyalogosok kedden. ","shortLead":"Lesz még pár lezárás az itt tartózkodó török államfő miatt. Mutatjuk, mire számíthatnak a budapesti autósok és...","id":"20181008_recep_tayyup_erdogan_budapest_orban_viktor_utlezaras_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b302e0bc-cb84-4db8-bd16-5ba8d45d9d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_recep_tayyup_erdogan_budapest_orban_viktor_utlezaras_rendorseg","timestamp":"2018. október. 08. 19:29","title":"Nincs még vége az Erdogan miatti felfordulásnak, kedden folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A török elnök személyében Orbán Viktor rendkívül ellentmondásos vendéget fogad, aki sokak szerint reformerből teljhatalmú önkényúrrá vált. ","shortLead":"A török elnök személyében Orbán Viktor rendkívül ellentmondásos vendéget fogad, aki sokak szerint reformerből...","id":"20181008_torokorszag_magyarorszag_csucstalalkozo_budapest_orban_viktor_erdogan_gul_baba_turbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa784d3-f8ce-4b06-8fa3-26443a5536ea","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_torokorszag_magyarorszag_csucstalalkozo_budapest_orban_viktor_erdogan_gul_baba_turbe","timestamp":"2018. október. 08. 06:30","title":"Törökjárás Budapesten – türbefelújítással, focival, biznisszel hangoltak az Erdogan-vizitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2839861-f075-4971-9483-5172a2d74421","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A virágállatokat súlyosan veszélyeztetik a fényvédőkrémek, amikkel a turisták bekenik magukat. ","shortLead":"A virágállatokat súlyosan veszélyeztetik a fényvédőkrémek, amikkel a turisták bekenik magukat. ","id":"20181008_A_turistak_naptejetol_pusztulnak_a_korallok_egy_thaifoldi_strandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2839861-f075-4971-9483-5172a2d74421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4243d7a6-3e03-4739-9ef2-9130a16a9aa1","keywords":null,"link":"/elet/20181008_A_turistak_naptejetol_pusztulnak_a_korallok_egy_thaifoldi_strandon","timestamp":"2018. október. 08. 12:23","title":"A turisták naptejétől pusztulnak a korallok egy thaiföldi strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b173e727-ce6c-4d23-8ee5-a6207654ba6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyetlen régiója van az országnak, ahol akkora a diplomások aránya, mint az EU átlagában.","shortLead":"Egyetlen régiója van az országnak, ahol akkora a diplomások aránya, mint az EU átlagában.","id":"20181008_diploma_oktatas_budapest_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b173e727-ce6c-4d23-8ee5-a6207654ba6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74164178-2a0f-4f86-be19-eb015ed4e462","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_diploma_oktatas_budapest_egyetem","timestamp":"2018. október. 08. 14:59","title":"Feleannyi esélye van egy kelet-magyarországinak a diplomára, mint egy budapestinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett iskolánál, így pedig nem engedélyezik még egy zebra felfestését sem. Ezért a diákoknak az egyre korábbi sötétedésben gyalogátkelő nélkül kell átkelniük a forgalmas úton, ami az aggódó szülők szerint életveszélyes. A biztonságos megoldáshoz ugyanis több hatóság többféle engedélye kellene, ezért legutóbb is négy évbe telt, mire összehoztak egy zebrát.","shortLead":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett...","id":"20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2824e5-a59e-4e7f-98c1-a3f870b3c7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","timestamp":"2018. október. 08. 15:00","title":"\"És ha megint 4 évig készül a zebra?\" – sötétben botorkálnak a pilisborosjenői gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef5ae-70e6-476f-82f9-6fb61de070c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","timestamp":"2018. október. 07. 12:30","title":"Móga Piroska: Tényleg egyszer élünk, és ez már az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a8c9f2-575b-468b-9810-d4ecce6c7251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik egy vérbeli 21. századi high-tech kütyü, a másik pedig egy igazi időgép, mely egyenesen az NDK-ba repít vissza. De a kettő nagyon hasonló összegbe kerül. ","shortLead":"Az egyik egy vérbeli 21. századi high-tech kütyü, a másik pedig egy igazi időgép, mely egyenesen az NDK-ba repít...","id":"20181008_on_mit_valasztana_uj_iphonet_vagy_inkabb_egy_patika_allapotu_rrabantot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6a8c9f2-575b-468b-9810-d4ecce6c7251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25aea1a9-132a-46a5-b07a-606763fa23b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_on_mit_valasztana_uj_iphonet_vagy_inkabb_egy_patika_allapotu_rrabantot","timestamp":"2018. október. 08. 06:41","title":"Ön mit választana: új iPhone-t vagy inkább egy patika állapotú Trabantot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7780fe-5f17-47ea-802f-74eb72273b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobbos-bevándorlásellenes Identitás Generáció Magyarország hirdetett demonstrációt Gül Baba türbéjéhez, az eseményen tucatnyinál is kevesebben voltak. ","shortLead":"A szélsőjobbos-bevándorlásellenes Identitás Generáció Magyarország hirdetett demonstrációt Gül Baba türbéjéhez...","id":"20181008_elmaradt_a_tuntetes_erdogan_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a7780fe-5f17-47ea-802f-74eb72273b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041a8b2b-1341-4d5b-877b-f96d5d35cbea","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_elmaradt_a_tuntetes_erdogan_ellen","timestamp":"2018. október. 08. 21:05","title":"Alig voltak az Erdogan elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]