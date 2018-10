Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A mű több díjat is elnyert a gdyniai Lengyel Játékfilmfesztiválon.","shortLead":"A mű több díjat is elnyert a gdyniai Lengyel Játékfilmfesztiválon.","id":"20181017_Hatalmas_sikere_volt_a_korrupt_es_pedofil_papokrol_szolo_filmnek_a_lengyel_mozikban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d341a6aa-0eda-4b13-bd09-f085b34689ed","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Hatalmas_sikere_volt_a_korrupt_es_pedofil_papokrol_szolo_filmnek_a_lengyel_mozikban","timestamp":"2018. október. 17. 12:27","title":"Hatalmas sikere volt a korrupt és pedofil papokról szóló filmnek a lengyel mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtökre virradó éjjelre tervezték Páva Zsolték a Kétfarkú szerint, hogy megsemmisítik a viccpárt által épített buszmegállót, de ez végül nem történt meg.","shortLead":"A csütörtökre virradó éjjelre tervezték Páva Zsolték a Kétfarkú szerint, hogy megsemmisítik a viccpárt által épített...","id":"20181018_Ejjel_bontana_el_a_pecsi_onkormanyzat_a_Ketfarku_altal_epitett_buszmegallot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8367877-ba50-4af0-a1dc-c579764d333e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Ejjel_bontana_el_a_pecsi_onkormanyzat_a_Ketfarku_altal_epitett_buszmegallot","timestamp":"2018. október. 18. 05:33","title":"Éjjel akarta elbontani a pécsi önkormányzat a Kétfarkú által épített buszmegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cece95ef-1156-4a47-ab44-39ed7f18cdd1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Wizz Airnek még nincs transzatlanti járata, de a hosszú távú cél az, hogy akár közvetlen gépet indítsanak Budapestről New Yorkba.","shortLead":"A Wizz Airnek még nincs transzatlanti járata, de a hosszú távú cél az, hogy akár közvetlen gépet indítsanak Budapestről...","id":"20181017_BudapestNew_York_jaratot_tervez_a_Wizz_Air_vezere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cece95ef-1156-4a47-ab44-39ed7f18cdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903ff8c-bb74-406c-85e8-20e81d0007c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_BudapestNew_York_jaratot_tervez_a_Wizz_Air_vezere","timestamp":"2018. október. 17. 19:38","title":"Budapest–New York járatot tervez a Wizz Air vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93a629b-8118-4157-a33b-71d7ffb97563","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181018_Foto_Madarat_formaztak_meg_a_rajzo_seregelyek_Sarospataknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93a629b-8118-4157-a33b-71d7ffb97563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8fb60-9d8d-45ee-9a7b-4ccae195b5e3","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Foto_Madarat_formaztak_meg_a_rajzo_seregelyek_Sarospataknal","timestamp":"2018. október. 18. 17:30","title":"Fotó: Madarat formáztak meg a rajzó seregélyek Sárospataknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig van olyan terület, amiben Orbán Viktor három legfontosabb gazdasági háttérembere ne lenne érdekelt. ","shortLead":"Alig van olyan terület, amiben Orbán Viktor három legfontosabb gazdasági háttérembere ne lenne érdekelt. ","id":"20181017_Csaknem_400_ceg_kotheto_Meszaroshoz_Vajnahoz_es_Garancsihoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cc7286-65c8-4771-bfa9-7a422cf72433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Csaknem_400_ceg_kotheto_Meszaroshoz_Vajnahoz_es_Garancsihoz","timestamp":"2018. október. 17. 14:39","title":"Csaknem 400 cég köthető Mészároshoz, Vajnához és Garancsihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85263369-5bcc-462b-b20e-788d7d706982","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat zavartan szaladgált először az utcán, majd a pizzériában, de végül befogták és elengedték egy közeli erdőben. ","shortLead":"Az állat zavartan szaladgált először az utcán, majd a pizzériában, de végül befogták és elengedték egy közeli erdőben. ","id":"20181018_Vaddiszno_ment_be_egy_salgotarjani_pizzeriaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85263369-5bcc-462b-b20e-788d7d706982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd18884-6bd0-49d3-a047-ca7324638068","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Vaddiszno_ment_be_egy_salgotarjani_pizzeriaba","timestamp":"2018. október. 18. 18:34","title":"Vaddisznó ment be egy salgótarjáni pizzériába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"Soproni Tamás","category":"itthon","description":"Az apátiába süllyedt emberek akkor fognak elmenni szavazni, ha olyan ember kéri a szavazatukat, ha olyan ember jelentkezik vezetni a települést, aki él-hal érte. Vélemény.","shortLead":"Az apátiába süllyedt emberek akkor fognak elmenni szavazni, ha olyan ember kéri a szavazatukat, ha olyan ember...","id":"20181018_Finnyaskodas_helyett_van_mit_tanulni_Puzsertol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf374f29-4923-4674-a9c6-9da2220451be","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Finnyaskodas_helyett_van_mit_tanulni_Puzsertol","timestamp":"2018. október. 18. 11:20","title":"Finnyáskodás helyett: van mit tanulni Puzsértól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761b816c-a422-4cd4-9167-14e98bfa677b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valters Fridenbergs mindössze harmincéves volt, két évvel ezelőtt diagnosztizálták nála a rákot. ","shortLead":"Valters Fridenbergs mindössze harmincéves volt, két évvel ezelőtt diagnosztizálták nála a rákot. ","id":"20181018_Meghalt_a_lettek_eurovizios_sztarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=761b816c-a422-4cd4-9167-14e98bfa677b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41494848-4f33-4455-9e7e-472c7a30d3fd","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Meghalt_a_lettek_eurovizios_sztarja","timestamp":"2018. október. 18. 19:00","title":"Meghalt a lettek eurovíziós sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]