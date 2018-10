Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fb5c604-8169-4045-b4dd-2b837444212f","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Tarlós Istvánnal szoros együttműködésben valósítana meg évtizedek óta várt fejlesztéseket Fürjes Balázs és Orbán Viktor Budapesten 2030-ig - már ha nyer a jelenlegi főpolgármester a jövőre esedékes választáson is. A részletekről beszéltek a döntéshozók a Budapest 2030 konferencián.","shortLead":"Tarlós Istvánnal szoros együttműködésben valósítana meg évtizedek óta várt fejlesztéseket Fürjes Balázs és Orbán Viktor...","id":"20181016_Budapest_2030_konferencia_Tarlos_Istvan_Furjes_Balazs_Homolya_Robert_Budapest_jovoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fb5c604-8169-4045-b4dd-2b837444212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ec104d-ab47-41cb-b97c-3d06c0838b83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Budapest_2030_konferencia_Tarlos_Istvan_Furjes_Balazs_Homolya_Robert_Budapest_jovoje","timestamp":"2018. október. 16. 12:34","title":"Szép új világot ígérnek a budapesti fejlesztésekben a nagy Orbán-Tarlós-alku után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Válaszul az izraeli hadsereg légiereje nyolc célpontot támadott a palesztin övezetben.","shortLead":"Válaszul az izraeli hadsereg légiereje nyolc célpontot támadott a palesztin övezetben.","id":"20181017_Gazabol_megint_raketakkal_tamadnak_a_terroristak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340fa689-6d97-4325-bc95-9c4836836bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Gazabol_megint_raketakkal_tamadnak_a_terroristak","timestamp":"2018. október. 17. 08:22","title":"Gázából megint rakétákkal támadnak a terroristák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f57542-201a-46b5-9b0f-a3104514fd5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Be kellett ismerniük, hogy a szexuális erőszakkal meggyanúsított afgán menekült nem a Helsinki Bizottság, hanem a magyar állam jóvoltából volt itt.","shortLead":"Be kellett ismerniük, hogy a szexuális erőszakkal meggyanúsított afgán menekült nem a Helsinki Bizottság, hanem...","id":"20181017_Vegtelenul_kinos_helyreigazitast_tett_kozze_Meszaros_teveje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f57542-201a-46b5-9b0f-a3104514fd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e814484-4cf8-4dc7-8d5e-76aa9dd3d4c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Vegtelenul_kinos_helyreigazitast_tett_kozze_Meszaros_teveje","timestamp":"2018. október. 17. 16:58","title":"Végtelenül kínos helyreigazítást tett közzé Mészáros tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Jessikka Aro csak le akarta leplezni, miként működnek az álhíreket gyártó oroszországi trollgyárak. A finn újságírónő azonban riportjai közzététele után durva támadások kereszttüzébe került, s még közeli ismerősei között is akadt olyan, aki halálosan megfenyegette őt. Mégsem adta fel a harcot, s most úgy néz ki, talán győzelemre áll. ","shortLead":"Jessikka Aro csak le akarta leplezni, miként működnek az álhíreket gyártó oroszországi trollgyárak. A finn újságírónő...","id":"20181017_Igy_vag_vissza_egy_finn_ujsagirono_a_befolyasos_orosz_trollgyaraknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68eb22a-5fd2-4ef5-923f-2059c9ce3ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Igy_vag_vissza_egy_finn_ujsagirono_a_befolyasos_orosz_trollgyaraknak","timestamp":"2018. október. 17. 18:05","title":"Így vág vissza egy finn újságírónő a befolyásos orosz trollgyáraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem változtat a rendszeren, inkább felszámolja az egészet – nyilatkozta Bod Péter Ákos.","shortLead":"A kormány nem változtat a rendszeren, inkább felszámolja az egészet – nyilatkozta Bod Péter Ákos.","id":"20181016_Bod_Peter_Akos_Teljesen_erthetetlen_miert_torlik_el_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21059cc-4551-400a-8480-016bd9e450ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Bod_Peter_Akos_Teljesen_erthetetlen_miert_torlik_el_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","timestamp":"2018. október. 16. 06:29","title":"Bod Péter Ákos: Teljesen érthetetlen, miért törlik el a lakástakarékok állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég nem is fellebbez az összeg ellen. ","shortLead":"A cég nem is fellebbez az összeg ellen. ","id":"20181016_dizelbotrany_audi_birsag_800_millio_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c7c1a2-d344-4a56-b4a9-b39aa5f34b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_dizelbotrany_audi_birsag_800_millio_euro","timestamp":"2018. október. 16. 15:20","title":"800 millió eurós bírságot kapott az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae36d4c9-0d26-4c2e-bed2-c9a32d2114c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181017_Kilatszo_vezetekek_lemallo_falak__igy_varja_kis_betegeit_a_Budai_Gyermekkorhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae36d4c9-0d26-4c2e-bed2-c9a32d2114c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471b01c5-cae2-4ce5-94d3-cc1d187759c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kilatszo_vezetekek_lemallo_falak__igy_varja_kis_betegeit_a_Budai_Gyermekkorhaz","timestamp":"2018. október. 18. 05:30","title":"Plafonból kilátszó vezetékek, lemálló falak – így várja kis betegeit a Budai Gyermekkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9565f9-4cf0-4f92-a323-9583364f82fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál tudósok új betűtípusa nem csak a kinyomtatott, az online szövegek memorizálásában is sokat segíthet, ha telepítjük a kapcsolódó bővítményt. ","shortLead":"Az ausztrál tudósok új betűtípusa nem csak a kinyomtatott, az online szövegek memorizálásában is sokat segíthet, ha...","id":"20181017_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegek_megjegyzese_online_szoveg_olvasas_a_neten_tanulasi_tippek_tanulasi_technikak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e9565f9-4cf0-4f92-a323-9583364f82fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ae2ce6-e084-474e-8eb9-77fff0d50147","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegek_megjegyzese_online_szoveg_olvasas_a_neten_tanulasi_tippek_tanulasi_technikak","timestamp":"2018. október. 17. 08:03","title":"Ha ezt felteszi a gépére, könnyebben tanulhat meg bármilyen weboldalról bármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]