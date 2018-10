Nem terveznek novemberre EU-csúcsot a Brexit feltételeinek tisztázásáról az uniós vezetők – értesült a Bloomberg. Hiába szenteltek ugyanis egy plusz napot az uniós állam- és kormányfők brüsszeli találkozójukon a brit kilépés fennálló kérdéseinek tisztázására, ezúttal sem sikerült áttörést elérniük, márpedig a novemberi egyeztetésnek ez lett volna az előfeltétele.

Hogy egészen konkrétak legyünk, nemhogy áttörés, de igazából előrelépés sem történt szerdán, amikor Theresa May brit kormányfő elővezette legújabb javaslatát, amellyel a hónapok óta tartó patthelyzetet igyekezett feloldani a tárgyalásokon. A politikus 15 perces expozéjának lényege a kiszivárgott források szerint az volt, hogy meghosszabbítaná a 2020 végéig tervezett átmeneti időszakot. Hasonló javaslatot tett egy nappal korábban Michel Barnier uniós főtárgyaló is, aki egy évet húzna rá az átmenetre.

Erre elvileg azért lenne szükség, hogy addig meghatározzák a kilépés utáni szabadkereskedelmi viszonyt. Gyakorlatilag azonban az időhúzás lényege, hogy addig megoldást találhatnak az ír-északír határ átjárhatóságára.

May azonban a mostani kijelentésével nem csak az uniós vezetőket nem elégítette ki, de magára haragította vele saját kormánya több tagját is, hiszen az átmeneti időszak gyakorlatilag a brit EU-tagság meghosszabbításának számítana, ráadásul anélkül, hogy London részt venne a döntéshozatalban.

A Bloomberg értesülése szerint most éppen a december 13-14-re tervezett rendes EU-csúcsot szemelték ki arra, hogy lezárják a kérdést, és rendezett körülményeket teremtsenek a jövő márciusi Brexit előtt.

A patthelyzetnek ugyanis van egy óriási kockázata: ha nem sikerül megegyezni, és a britek megállapodás nélkül lépnek ki, akkor még az átmeneti időszakról szóló korábbi megegyezés is menne a kukába. Ez a lehetőség – amellyel már az uniós tagországok vezetői is egyre nyíltabban számolnak – többek között azt jelentené, hogy a 2020 végéig futó uniós költségvetésben is kevesebb pénz lenne, de a szigetországban dolgozók helyzete is bizonytalanabbá válna.