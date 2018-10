Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az eddiginél hatékonyabb védelmet fejlesztettek ki a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei az év elején az Intel processzoraiban felfedezett súlyos biztonsági hibára. A kérdés csak az, elfogadja-e az új megoldást a gyártó. Az eddiginél hatékonyabb védelmet fejlesztettek ki a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei az év elején... 2018. október. 19. 10:33 Ha erre rábólint az Intel, az ön számítógépe is nagyobb biztonságban lesz A kormányfő is szeretné a Nagy-Britannia uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak egyéves meghosszabbítását. A kiválási tárgyalások legfőbb vitás pontja az ír-északír határellenőrzés visszaállításának mikéntje. A kormányfő is szeretné a Nagy-Britannia uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak... 2018. október. 18. 05:17 May is meghosszabbítaná a Brexit utáni átmeneti időszakot A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását – igaz, erre igen sokat kell várni. A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását... 2018. október. 19. 08:03 20 éves megoldást dob ki a Microsoft a böngészőkből A növény génmódosított változatát már emberek is fogyaszthatják, liszt, fehérjeszelet vagy sós rágcsálnivaló is készíthető belőle. A növény génmódosított változatát már emberek is fogyaszthatják, liszt, fehérjeszelet vagy sós rágcsálnivaló is... 2018. október. 18. 16:30 Gyapottal számolná fel az éhezést egy texasi kutatócsoport A testi épsége védelmében rendőrségi bejelentést is kellett tennie a szaxofonosnak. A testi épsége védelmében rendőrségi bejelentést is kellett tennie a szaxofonosnak. 2018. október. 19. 16:40 Kilépett wellhellósok: Fluor Tomi durván megfenyegette az egyik zenészt Miközben a nemzetközi diplomáciai nyomás az Egyesült Államokat is arra kényszeríti, hogy szankciókat vezessen be Szaúd-Arábia ellen az eltűnt (és valószínűleg meggyilkolt) újságíró, Dzsamál Hasogdzsi miatt, az USA komoly vesztese is lehet a konfliktusnak. Miközben a nemzetközi diplomáciai nyomás az Egyesült Államokat is arra kényszeríti, hogy szankciókat vezessen be... 2018. október. 19. 12:33 2000 miliárd dollártól esik el a Szilícium-völgy, ha Amerika megtorolja a szaúdi újságíró halálát Miután Ungár Péter megírta, Puzsérral húzná ki az LMP-t a gödörből, a megmondóember október 23-án az LMP színpadára is áll. Miután Ungár Péter megírta, Puzsérral húzná ki az LMP-t a gödörből, a megmondóember október 23-án az LMP színpadára is... 2018. október. 18. 15:27 Október 23-a: Puzsér szólal fel az LMP tüntetésén