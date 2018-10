Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"814578fa-815b-41c9-ba4e-a9af7f4970c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem hallották, nem látták, hogy jön a vonat, amely meg sem állt a tragédia után.","shortLead":"Nem hallották, nem látták, hogy jön a vonat, amely meg sem állt a tragédia után.","id":"20181019_Tobb_mint_negyven_tuzijateknezot_utott_el_egy_vonat_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=814578fa-815b-41c9-ba4e-a9af7f4970c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43cc518-2a0f-4a1e-bad8-7d1d1ba8bcd4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181019_Tobb_mint_negyven_tuzijateknezot_utott_el_egy_vonat_Indiaban","timestamp":"2018. október. 19. 19:25","title":"Több mint negyven tűzijátéknézőt ütött el egy vonat Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f9bbd0-a951-477f-b9db-43afea6c3374","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome és Firefox böngészőt használók egy új lap megnyitásakor mindig egy szép fotót láthatnak, ha ezt a bővítményt letöltik.","shortLead":"A Chrome és Firefox böngészőt használók egy új lap megnyitásakor mindig egy szép fotót láthatnak, ha ezt a bővítményt...","id":"20181021_chrome_firefox_uj_lap_fenykepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87f9bbd0-a951-477f-b9db-43afea6c3374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd5d203-77ea-46ba-8904-c37d8591aa91","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_chrome_firefox_uj_lap_fenykepek","timestamp":"2018. október. 21. 15:03","title":"Így teheti sokkal szebbé a Chrome vagy Firefox böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079d1d86-942c-43b0-a7ff-3215e4b1977a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A városokban élő patkányok étrendje sokkal gazdagabb, mint vidéken élő társaiké - állapította meg két kutató, akik azt remélik, tanulmányuk hasznos adatokkal szolgál a városi patkánypopulációk kordában tartásának módjait vizsgáló kollégáik számára.","shortLead":"A városokban élő patkányok étrendje sokkal gazdagabb, mint vidéken élő társaiké - állapította meg két kutató, akik azt...","id":"20181021_varosi_patkanyok_etrendje_videki_patkanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079d1d86-942c-43b0-a7ff-3215e4b1977a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedee1c-7f77-493c-9f1f-3b18d64fd28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_varosi_patkanyok_etrendje_videki_patkanyok","timestamp":"2018. október. 21. 12:33","title":"A városban élő patkányok igazi gourmet-k a vidékiekhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a666f0a-4459-4c74-9815-1a122470893a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A trendi külsőt nemcsak a kasszánál kell megfizetnünk, hanem a praktikum oltárán is áldoznunk kell miatta. 