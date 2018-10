Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86f99de6-ce71-46aa-bc85-7a7edcc6125e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bútorszövetség: az otthonteremtési kedvezmény lendített a bútorpiacon","shortLead":"Bútorszövetség: az otthonteremtési kedvezmény lendített a bútorpiacon","id":"20181021_Napi_termelesi_beszamolo_a_butorgyartok_osszebutoroztak_a_kormannyal_es_meg_Csokoltak_azt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86f99de6-ce71-46aa-bc85-7a7edcc6125e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e33fc4e-e1cc-4360-9c44-516e29a3df19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181021_Napi_termelesi_beszamolo_a_butorgyartok_osszebutoroztak_a_kormannyal_es_meg_Csokoltak_azt","timestamp":"2018. október. 21. 09:20","title":"Napi termelési beszámoló: a bútorgyártók összebútoroztak a kormánnyal, és meg Csok-olták azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181020_Elkepeszto_orulet_Hajdu_Peter_is_tanacsot_ad_Orban_Viktornak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9ece07-6619-45a5-8157-bed01fb7b7bd","keywords":null,"link":"/elet/20181020_Elkepeszto_orulet_Hajdu_Peter_is_tanacsot_ad_Orban_Viktornak","timestamp":"2018. október. 20. 12:45","title":"Elképesztő őrület! Hajdú Péter is tanácsot ad Orbán Viktornak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61603144-0855-41e9-8435-fd21a5da583d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Móricz Zsigmond körtéren őrizetbe vett hajléktalan eljárását később folytatják.","shortLead":"A Móricz Zsigmond körtéren őrizetbe vett hajléktalan eljárását később folytatják.","id":"20181021_Gerinctores_csuklotores_bordatores_eloallitott_az_ujabb_hajlektalanper_targyalasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61603144-0855-41e9-8435-fd21a5da583d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc015178-ac9f-4723-bf96-9da68dd43653","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Gerinctores_csuklotores_bordatores_eloallitott_az_ujabb_hajlektalanper_targyalasan","timestamp":"2018. október. 21. 13:40","title":"Gerinctörés, csuklótörés, bordatörés: előállított az újabb hajléktalanper tárgyalásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc9789c-f020-4580-ad4a-50403f58f42c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar fejlesztésnek köszönhetően hódítják meg Budapestet és a világ több nagyvárosát az okostelefonjainkkal kommunikáló citylight plakátok. A fejlesztők szerint a megoldással a reklámzaj növelése nélkül juthatnak értékes információkhoz és kedvezményekhez az okosplakátok mellett elhaladó felhasználók.","shortLead":"Magyar fejlesztésnek köszönhetően hódítják meg Budapestet és a világ több nagyvárosát az okostelefonjainkkal...","id":"20181020_jcdecaux_citylight_hirdetes_okostelefon_bluetooth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9789c-f020-4580-ad4a-50403f58f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7473be1-1706-4564-a93b-7ef76b7eaa88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_jcdecaux_citylight_hirdetes_okostelefon_bluetooth","timestamp":"2018. október. 20. 18:03","title":"Ne lepődjön meg, ha Budapesten elmegy egy utcai hirdetés mellett, és bejelez a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez viszont még segíthetett is neki a festésben. ","shortLead":"Ez viszont még segíthetett is neki a festésben. ","id":"20181019_Kancsal_lehetett_Leonardo_da_Vinci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f77784-8520-42cc-bfc6-59a588950112","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Kancsal_lehetett_Leonardo_da_Vinci","timestamp":"2018. október. 19. 17:49","title":"Kancsal lehetett Leonardo da Vinci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-budai Tankerületi Központ visszautasítja az igazgató levelében foglaltakat, szerintük minden jól működik. ","shortLead":"A Dél-budai Tankerületi Központ visszautasítja az igazgató levelében foglaltakat, szerintük minden jól működik. ","id":"20181019_Valaszolt_a_Klebelsberg_Kozpont_a_siralmas_allapotoko_miatt_felmondo_igazgatonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7180076c-6ea1-4a85-9e30-c058f9be06a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Valaszolt_a_Klebelsberg_Kozpont_a_siralmas_allapotoko_miatt_felmondo_igazgatonak","timestamp":"2018. október. 19. 16:48","title":"Válaszolt a Klebelsberg Központ a siralmas állapotok miatt felmondó igazgatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0368f3dc-54e4-4ad6-b084-4b415dd39297","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"\"A pizza több mint egy étel, a pizza kulturális jelenség” - ezzel a szlogennel nyílt pop up tárlat Brooklynban, ahol potom 35 dolláros belépőért még egy szelet is jár az amcsik egyik legkedveltebb harapnivalójából a látogatóknak. ","shortLead":"\"A pizza több mint egy étel, a pizza kulturális jelenség” - ezzel a szlogennel nyílt pop up tárlat Brooklynban, ahol...","id":"20181019_Pizzagitar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0368f3dc-54e4-4ad6-b084-4b415dd39297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13783148-633f-4d71-bb02-972872cfea6f","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Pizzagitar","timestamp":"2018. október. 20. 09:10","title":"Pizzagitár pepperonival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b6068a-3103-4c66-9958-8289b9348030","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A biztonsági kamera rögzítette az esetet: egy amerikai vágóhídon egy alkalmazott a hús szállítására használt futószalagra vizelt. A kár tetemes.","shortLead":"A biztonsági kamera rögzítette az esetet: egy amerikai vágóhídon egy alkalmazott a hús szállítására használt...","id":"20181020_Video_A_hentesseged_a_futoszalagra_vizelt_23_tonna_serteshust_kellett_megsemmisiteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91b6068a-3103-4c66-9958-8289b9348030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2910ec75-8e6b-4aca-8c25-5ec77c937420","keywords":null,"link":"/elet/20181020_Video_A_hentesseged_a_futoszalagra_vizelt_23_tonna_serteshust_kellett_megsemmisiteni","timestamp":"2018. október. 20. 09:43","title":"Videó: A hentessegéd a futószalagra vizelt, 23 tonna sertéshúst kellett megsemmisíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]