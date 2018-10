Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"644252b6-23f4-4689-8538-bffd6c91345f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti kisvasút megállóinak neve helyére a 2009-ben megszüntetett nyíregyházi kisvonat megállóinak neveit ragasztották, mivel a járművek onnan kerültek át Felcsútra, és akkor még utaztak is rajta.","shortLead":"A felcsúti kisvasút megállóinak neve helyére a 2009-ben megszüntetett nyíregyházi kisvonat megállóinak neveit...","id":"20181024_A_Ketfarku_megtrollkodta_a_felcsuti_kisvasutat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=644252b6-23f4-4689-8538-bffd6c91345f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e21077-4211-42e1-838e-9b34abd9fd9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_A_Ketfarku_megtrollkodta_a_felcsuti_kisvasutat","timestamp":"2018. október. 24. 15:24","title":"\"Hátha lesznek újra utasok\" - megtrollkodta a felcsúti kisvasutat a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9213a43-fc7e-4593-94f6-e53aefa75252","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A csok bővítésével a kormány egy a kedvezményes áfánál sokkal rugalmasabb lakáspolitikai eszköz mellett döntött. Az építőipar némi levegőhöz jut, de a kétgyerekesek könnyített hitelfelvétele még nem oldja meg az ágazat problémáit.","shortLead":"A csok bővítésével a kormány egy a kedvezményes áfánál sokkal rugalmasabb lakáspolitikai eszköz mellett döntött...","id":"20181025_Szarnyakat_ad_a_kormany_a_csoknak_mar_csak_a_landolas_ketseges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9213a43-fc7e-4593-94f6-e53aefa75252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07b76ff-51d8-4e74-82cf-e0edb1515945","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Szarnyakat_ad_a_kormany_a_csoknak_mar_csak_a_landolas_ketseges","timestamp":"2018. október. 25. 13:35","title":"Szárnyakat ad a kormány a csoknak, már csak a landolás kétséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Visszahoznák az egynapos matricákat, hosszú távon pedig a távolságalapú fizetésre kellene átállni. Egy fideszes EP-képviselő máris a tagállami rendelkezés elvétele miatt háborog. ","shortLead":"Visszahoznák az egynapos matricákat, hosszú távon pedig a távolságalapú fizetésre kellene átállni. Egy fideszes...","id":"20181025_Keresztbe_tehet_a_magyar_autopalyamatricaknak_az_Europai_Unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51863b-e838-4bd3-8d61-f46d746ed46a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_Keresztbe_tehet_a_magyar_autopalyamatricaknak_az_Europai_Unio","timestamp":"2018. október. 25. 18:04","title":"Keresztbe tehet a magyar autópályamatricáknak az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Románia akkor léphet be a schengeni övezetbe, ha hatékonyan küzd a korrupció ellen – erre hívta fel a román kormányzat figyelmét Jean-Claude Juncker az Európai Parlamentben.","shortLead":"Románia akkor léphet be a schengeni övezetbe, ha hatékonyan küzd a korrupció ellen – erre hívta fel a román kormányzat...","id":"20181024_Juncker_uzent_Romanianak_hogy_az_orszag_eros_embere_is_meghallja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7bc5c6-8b60-4c83-b69c-42a608f4599c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Juncker_uzent_Romanianak_hogy_az_orszag_eros_embere_is_meghallja","timestamp":"2018. október. 24. 12:33","title":"Juncker üzent Romániának, hogy az ország „erős embere” is meghallja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0577065c-fb6e-4b06-ba52-e51be1b55a6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tesztelje tudását velünk! Nyerjen Klasszikus Autók Nagykönyvét és Budapest Auto Show 2018. családi belépőt. Adjon helyes választ az alábbi 10 kérdésre, és vegyen részt a sorsolásunkon.","shortLead":"Tesztelje tudását velünk! Nyerjen Klasszikus Autók Nagykönyvét és Budapest Auto Show 2018. családi belépőt. Adjon...","id":"20181025_autos_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0577065c-fb6e-4b06-ba52-e51be1b55a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc0acd8-ae97-4ef2-80dd-f0f4ce478ea1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_autos_kviz","timestamp":"2018. október. 25. 22:21","title":"Kvíz: Mennyit tud a régi/futurisztikus autókról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előtte a fideszes Hubay György kérdezte Németh Szilárdot, a téma Demeter Márta volt.","shortLead":"Előtte a fideszes Hubay György kérdezte Németh Szilárdot, a téma Demeter Márta volt.","id":"20181024_Orban_atvilagitasarol_beszelt_elvettek_a_szot_Demeter_Martatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4dca9e-5991-4c3d-96a7-73fb268dba15","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Orban_atvilagitasarol_beszelt_elvettek_a_szot_Demeter_Martatol","timestamp":"2018. október. 24. 15:58","title":"Orbán átvilágításáról beszélt, elvették a szót Demeter Mártától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1241c5b1-ea5c-490d-8d59-9cab1afcc312","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi erőszak munkakörtől, pozíciótól és tevékenységtől függetlenül bárhol megjelenhet, ráadásul erősen egyéni, hogy ki mit tart bántalmazásnak, megítélése pedig országonként már Európában belül is jelentősen eltér. Dr. Hungler Sára, jogásszal, munkajogi szakértővel a munkahelyi bántalmazás kiterjedt jelenségéről beszélgettünk. ","shortLead":"A munkahelyi erőszak munkakörtől, pozíciótól és tevékenységtől függetlenül bárhol megjelenhet, ráadásul erősen egyéni...","id":"elteajk_20181015_Rendkivul_valtozatos_modokon_lehet_valakit_bantalmazni_egy_munkahelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1241c5b1-ea5c-490d-8d59-9cab1afcc312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c750c50-2993-45d5-a146-34edc417475b","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181015_Rendkivul_valtozatos_modokon_lehet_valakit_bantalmazni_egy_munkahelyen","timestamp":"2018. október. 24. 07:20","title":"„Rendkívül változatos módokon lehet valakit bántalmazni egy munkahelyen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rangos brüsszeli lap ezt azzal indokolja, hogy hazánk - Lengyelországgal együtt - nem vezette be az eurót, és egyhamar ezt nem is tervezik, ám a migráció miatti viták is egyre távolabb lökik őket a centrumtól. Magyarország azonban a kialakuló, Putyinéhoz hasonló autokrácia miatt Lengyelországnál is távolabb esett.","shortLead":"A rangos brüsszeli lap ezt azzal indokolja, hogy hazánk - Lengyelországgal együtt - nem vezette be az eurót, és...","id":"20181024_Politico_Magyarorszag_tavolabb_kerult_az_Unio_centrumatol_mint_2004_ota_valaha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1f0274-5989-4f6e-800d-7dc4b40f05b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Politico_Magyarorszag_tavolabb_kerult_az_Unio_centrumatol_mint_2004_ota_valaha","timestamp":"2018. október. 24. 14:34","title":"Politico: Magyarország távolabb került az Unió centrumától, mint 2004 óta valaha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]